Dank verschiedener smarter Technologien erkennt der DEEBOT T80 OMNI zuverlässig Schmutz, navigiert präzise durch Eure Wohnung und sorgt dafür, dass kein Krümel liegen bleibt. Wir haben den Saugroboter übrigens bereits ausgiebig getestet (zum Testbericht). Hier in diesem Artikel geben wir Euch hingegen eher einen kurzen Überblick über die technischen Daten und Funktionen der Neuheit. Und natürlich gehen wir auch näher auf das Launch-Angebot ein.

Wischleistung, die Maßstäbe setzen soll

Zur präzisen Navigation in Eurem Wohnraum greift der DEEBOT T80 OMNI auf ein hochentwickeltes System aus künstlicher Intelligenz, 3D-Strukturlicht-Erkennung und einem integrierten Videomanager zurück. Diese Kombination ermöglicht eine millimetergenaue Erfassung der Umgebung in Echtzeit – inklusive Objekterkennung, Raumanalyse und dynamischer Routenanpassung. Selbst kleinste Schmutzpartikel werden zuverlässig identifiziert. Erkennt der Algorithmus erneut Verunreinigungen auf bereits bearbeiteten Flächen, wird der Bereich automatisch erneut gereinigt – für maximale Reinigungspräzision ohne manuelles Nachbessern.

Das absolute Highlight: die innovative OZMO Roller Wischtechnologie. Mit 3.700 Pa konstantem Wischdruck und 200 Walzenumdrehungen pro Minute setzt der DEEBOT neue Standards beim Nasswischen. Die Walze wird dabei ständig mit frischem Wasser gespült – das sorgt für streifenfreie Böden, selbst bei hartnäckigen Flecken. Hindernisse meistert der T80 OMNI souverän: Schwellen bis zu 20 mm werden ohne Murren überwunden, Teppiche erkennt er automatisch und hebt seine Wischmopps um 10 mm an. Staub und Schmutz saugt er dann mit einer Leistung von ordentlichen 18.000 Pa weg. Wo andere Roboter kapitulieren, passt der DEEBOT mit seinen schlanken 98 mm auch unter tiefe Möbel. Die Kantentechnologie TrueEdge 2.0 lässt die Reinigungswalze flexibel ausfahren bis an Sockelleisten und in Ecken – Schluss mit Nachputzen von Hand!

Gerade für Tierfreunde ist das Modell ebenso ein echter Segen: Dank der neuen ZeroTangle 3.0-Technologie sollen verhedderte Haare in den Bürsten endlich der Vergangenheit angehören.

Nach getaner Arbeit fährt der Roboter selbstständig zur OMNI-Station zurück, wo er sich mit bis zu 75 Grad heißem Wasser reinigt und seinen Wischmopp anschließend in nur zwei Stunden trocknet. Der Wartungsaufwand? Minimal. Der Staubbeutel muss nur etwa alle 90 Tage gewechselt werden, die Reinigungswanne sogar nur alle 150 Tage. Insgesamt braucht der Saugroboter rund vier Stunden und 37 Minuten, bis er seinen 6.400 mAh-Akku wieder vollständig aufgeladen hat.

Aktionspreis: So viel kostet der DEEBOT T80 OMNI aktuell

Seit dem 17. April ist der DEEBOT T80 OMNI offiziell erhältlich – und das zum regulären UVP von 1.099 Euro. Wer jedoch schnell ist, kann im ECOVACS-Shop auf Amazon bis zum 30. April satte 200 Euro sparen. Damit bekommt Ihr das High-End-Modell aktuell schon für nur 899 Euro. Wenn Euch smarte Technik begeistert und Ihr keine Lust mehr auf manuelle Bodenpflege habt, ist dieser Deal definitiv einen Blick wert.

