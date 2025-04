Mit der CrealityFalcon-Serie hat sich der Hersteller auf Laser-Technologien spezialisiert, sodass Ihr hier höchste Standards erwarten dürft. Zum Angebot gehören neben 3D-Scannern auch eine große Menge an Zubehör. Darunter Filamente oder Lasergravurmaschinen – also eigentlich alles, was Ihr braucht, um mit Eurem nächsten Projekt zu starten. Dabei richtet sich das Angebot nicht nur an kreative Köpfe, sondern auch an Kleinunternehmen. Das Sortiment wird anlässlich des Jubiläums um sechs neue Produkt-Highlights erweitert, die wir Euch jetzt genauer vorstellen wollen.

Creatily stockt auf: Produktoffensive zum Jubiläum

Zu den sechs neuen Produkten gehören eine Lasergravurmaschinen und der passende Luftreiniger, zwei Scanner und ein Filament-Trockner sowie Filament. Wir starten mit dem Otter Lite und dem Raptor Pro 3D-Scanner. Der Otter Lite ist dabei eine sehr handliche, kabellose Variante, mit der Ihr Eure Umgebung jederzeit präzise erfassen könnt. Vier Linsen und eine 30 fps Scanrate liefern eine Genauigkeit von 0,05 mm. Er scannt einen Bereich von 20 bis 2.000 mm. Für Konnektivität sorgt Wi-Fi 6, der Akku hält bis zu drei Stunden am Stück.

Für alle, die noch einen draufsetzen wollen, ist der Raptor Pro die bessere Wahl. Laut Creality eignet sich dieser Scanner hervorragend zur Herstellung und Anpassung von Autoteilen. Er ist mit 22 Kreuzlinienlasern, sieben Parallel-Linien und einem NIR-Strukturlicht ausgestattet. In Kombination mit der Scanrate von 60 fps ergibt sich eine Genauigkeit von 0,02 mm + 0,08 mm/m. Er scannt einen Bereich von 5 bis 4.000 mm.

Einmal eingescannt, kann das Drucken auch schon losgehen. Dafür bietet Creality das neue Soleyin Ultra PLA Filament an. Dieses gibt es in zehn lebendigen Farben. Es liefert eine hohe Druckerfolgsrate und einen gleichmäßigen Materialfluss. Egal, ob Ihr Anfänger oder Profis auf dem 3D-Druck-Gebiet seid, damit gelingt Euer Projekt. Nach dem Drucken muss das Filament natürlich erst mal trocknen. Am besten im SpacePI X4. Dieser Trockner verfügt über zwei Kammern, sodass Ihr zwei Objekte gleichzeitig trocknen könnt. Eine intelligente Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle sorgt währenddessen für optimale Bedingungen.

Noch mehr Möglichkeiten mit einer Lasergravurmaschine

Wenn Ihr Eure fertig gedruckten und getrockneten Objekte noch verfeinern wollt, kommt die nagelneue Lasergravurmaschine, der Falcon A1 Pro von Creatily, ins Spiel. Diesen könnt Ihr auf den unterschiedlichsten Materialien wie Holz oder Acryl verwenden. Als weltweit erste Maschine ist dieses Modell smart, arbeitet mit einer KI und verfügt über eine IoT-Anbindung. Ihr könnt die Lasergravurmaschine dadurch auch aus der Ferne steuern und Zeitraffer-Videos aufnehmen. Der Falcon A1 Pro kommt mit einem 20W Diodenlaser und einem 2W Infrarotlaser daher. Im High-Speed-Modus schafft der Laser 600 mm/s. Für Eure Sicherheit sorgen Sensoren, die einen eventuellen Brand erkennen. Dank seines kompakten Designs eignet er sich super für die Anwendung zu Hause.

In Werkstätten, in denen mit Lasergravurmaschinen wie dem Falcon A1 Pro gearbeitet wird, darf natürlich auch der passende Luftreiniger nicht fehlen. Dazu gibt es den Falcon AP1. Diesen könnt Ihr ebenfalls in das Creality IoT-System einbinden, sodass die beiden Maschinen miteinander kommunizieren können. Der Luftreiniger überwacht die Luftqualität automatisch und in Echtzeit. Ein fünfstufiges Filtersystem filtert bis zu 99,97 Prozent des Feinstaubs aus der Luft.

Wer auf der Suche nach einem neuen Hobby ist oder vielleicht bereits Gefallen an der 3D-Druck-Technologie gefunden hat, sollte sich diese Neuerscheinungen unbedingt mal genauer ansehen. Diese Produkte und das gesamte Sortiment der CrealityFalcon-Serie findet Ihr auf der Website des Herstellers*. Klickt Euch doch einfach mal durch.

