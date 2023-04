Die NextPit Deals der Woche: Ostergewinnspiel, Xiaomi, Zendure und mehr!

Haben die Ostervorbereitungen Euch in Beschlag genommen und Ihr konntet unsere Deals nicht mitverfolgen, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Denn auch am Karfreitag sitze ich in meiner Schreibstube und präsentiere Euch die besten Angebote der Woche noch einmal handlich zusammengefasst.

Die Zeit vergeht schneller, als es uns lieb ist und so haben wir bereits April und somit steht auch das Osterfest an. Die Woche war gefüllt mit spannenden Deals und in diesem Artikel möchten wir Euch unsere Top-Angebote der Woche noch einmal kurz präsentieren. Doch bevor wir damit beginnen, verrate ich Euch noch ein kleines Geheimnis: Ihr könnt an unserem Ostergewinnspiel Preise im Wert von bis zu 5.000 Euro gewinnen. Wie das geht, lest Ihr etwas später in diesem Artikel.

Affiliate Angebot Xiaomi Fan Festival Zahlreiche Rabatte | Community Aktionen | Reduzierte Angebote für Smartphones, E-Mobility und Smart-Home-Produkte

Doch nicht nur das NextPit-Ostergewinnspiel sorgte in dieser Woche für freudige Sprünge in der Redaktion. So hat auch Xiaomi mit dem Fan Festival zahlreiche Produkte deutlich reduziert, da Ihr Euch hier bis zu 50 Euro Direktabzug an der Kasse und zahlreiche Gutscheine mit Euren Mi-Points sichern könnt. Zusätzlich hat bei Zendure endlich der Vorverkauf der heiß erwarteten Speicherlösung "Solarflow" begonnen und Ihr könnt Euch einen Rabatt von 200 Euro im Pre-Order sichern.

Die NextPit-Osterwoche im Überblick

Das NextPit-Ostergewinnspiel

Das NextPit-Ostergewinnspiel findet auch in diesem Jahr über die Feiertage statt und so könnt Ihr ab morgen fleißig auf die Suche nach versteckten Eiern auf unserer Seite gehen. In unseren Artikeln findet Ihr ab dem Ostersamstag also Buchstaben, die zusammengenommen ein Lösungswort ergeben, das Ihr dann ganz einfach in den jeweiligen Gewinnartikel eingebt. Was es zu gewinnen gibt, verraten wir Euch natürlich auch:

Was gibt es zu gewinnen? Karsamstag Ostersonntag Ostermontag Jackery Explorer 500 Jeep Fold FAT E-Bike Bluetti AC 180 Testbericht Jackery Explorer 500 Noch nicht getestet Testbericht Bluetti AC 180 Gewinnartikel für Jackery Explorer 500 (Link ab Samstag verfügbar) Gewinnartikel für Jeep Fold FAT E-Bike (Link ab Sonntag verfügbar) Gewinnartikel für Bluetti AC 180 (Link ab Montag verfügbar)

Habt Ihr also Lust auf Preise im Wert von 5.000 Euro, solltet Ihr auch an den Feiertagen unbedingt auf NextPit vorbeischauen. Die genauen Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findet Ihr natürlich ebenfalls bei uns.

Zendure Solarflow mit 200 Euro Rabatt

Nun ist es endlich so weit und Zendure (zum Artikel) hat mit dem Vorverkauf der neuen Speicherlösung "Solarflow" begonnen. Dadurch könnt Ihr Euch eine Rabatt von 200 Euro auf die verschiedenen Angebote sichern. Der günstigste Deal kostet Euch hier derzeit 1.199 Euro für eine PV-Hub und einen passenden Akku. Je nachdem, für wie viele zusätzliche Akkus Ihr Euch entscheidet, ändert sich natürlich der Preis. Natürlich gilt auch weiterhin die Gutschein-Aktion, um noch einmal 50 Euro mehr zu sparen.

Affiliate Angebot Zendure Solarflow Wer jetzt für 50 Euro einen Gutschein kauft, bekommt 200 Euro Rabatt auf Zendure Solarflow – das bedeutet: 150 Euro Ersparnis.

Xiaomi Fan Festival

Als eingefleischte Xiaomi-Fans habt Ihr diesem Tag sicher entgegengefiebert, denn seit dem 06. April hat das alljährliche Fan-Festival begonnen und der chinesische Hersteller hat zahlreiche Rabatte und Gutscheine für Euch zusammengestellt. Auch in diesem Jahr könnt Ihr Euch durch Live-Events weitere Mi-Points verdienen, um noch einmal mehr zu sparen. In unserem Artikel zum Xiaomi Fan Festival, verraten wir Euch unsere fünf Geheimtipps der Aktion.

Affiliate Angebot Xiaomi Fan Festival Zahlreiche Rabatte | Community Aktionen | Reduzierte Angebote für Smartphones, E-Mobility und Smart-Home-Produkte

Maxenergy Safety Gas

Das Thema der Gaspreise dürfte uns alle beschäftigen und so haben wir uns mal etwas genauer im Netz umgeschaut und einen Gastarif für Euch herausgesucht, der diese Woche bundesweit die niedrigsten Kosten versprach. So spart Ihr beispielsweise 11 Euro im Monat im Vergleich zum nächstbesten Anbieter, falls Ihr in Berlin wohnt. In unserem Deal-Artikel findet Ihr ebenfalls einen Tarif-Rechner, mit dem Ihr selbst nachschauen könnt, ob sich der "Maxenergy Safety Gas"-Tarif auch für Euch lohnt, sowie eine Erklärung, was es mit dem Angebot auf sich hat.

Affiliate Angebot Maxenergy Safety Gas 24 Monate Vertragslaufzeit | 24 Monate eingeschränkte Preisgarantie

Samsung Galaxy S23 mit Galaxy Buds 2 Pro

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone, dürfte Euch sicherlich das Samsung Galaxy S23 (zum Test) bereits ins Auge gesprungen sein. Leider ist das Gerät recht kostspielig, wodurch sich Tarif-Angebote richtig lohnen können. Bei Media Markt findet Ihr gerade genau so einen Deal und erhaltet hier sogar noch die Samsung Galaxy Buds 2 Pro (zum Test) obendrauf. Alle Infos und Konditionen findet Ihr wie immer in unserem Tarif-Check.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Inkl. Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Mit "green LTE 30 GB Promotion"-Tarif | 38 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 4G

Unser Deals-Newsletter

Wollt Ihr wirklich nichts mehr verpassen, könnt Ihr Euch auch bei unserem Deals-Newsletter anmelden. Hier fassen wir alle Deals noch einmal in einer sehr kompakten Version für Euch zusammen und Ihr könnt entspannt das anklicken, was Euch interessiert. Über den folgenden Link könnt Ihr Euch ganz einfach bei unserem Deals-Newsletter anmelden.

Was haltet Ihr von unserer Übersicht. Empfindet Ihr es als hilfreich, wenn wir unsere Top-Deals noch einmal zusammenfassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!