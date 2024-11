Nicht verpassen: ECOVACS-Saugroboter im Black Week Angebot

Saugroboter haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und reinigen mittlerweile systematisch und effizient Euer Zuhause. ECOVACS gehört zu den führenden Herstellern von Haushaltsrobotern und ist ebenfalls mit attraktiven Angeboten in den Black Weeks vertreten. Einige seiner Modelle mit integrierter Wischfunktion sind derzeit deutlich im Preis gesenkt.

Die Weihnachtszeit könnte so entspannend sein – Stunden mit Tee und Gebäck im Kerzenschein, festliche Filme und glitzernde Dekorationen machen den Dezember für viele zur schönsten Zeit im Jahr. Wären da nicht die ganzen Vorbereitungen für das Fest und der unvermeidliche Hausputz. Saugroboter mit Wischfunktion nehmen Euch jedoch einen Großteil dieser Arbeit ab. Und jetzt zur Black Week gibt es sie zu attraktiven Preisen. Sogar ein Fensterputzroboter ist aktuell günstiger zu haben.

Zwei Top-Modelle für die komplette Reinigung des Hauses

Ein besonders attraktives Angebot in der Black Week ist der DEEBOT T30 PRO OMNI. Dieser Saugroboter beseitigt auf Hart- und Teppichböden mit einer Saugkraft von bis zu 11.000 Pa selbst hartnäckigen Schmutz. Unterhalb des Geräts befinden sich zudem zwei rotierende Wischmopps, die selbst klebrige oder feuchte Verunreinigungen mühelos entfernen. Der Roboter kommt mit einer Station, die nicht nur auflädt, sondern ihn auch entleert und die Mopps mit 70 Grad heißem Wasser reinigt. Danach werden diese mit warmer Luft getrocknet, um Schimmelbildung zu vermeiden. In der Black Week kostet das Modell nur noch 620,10 Euro*.

Ein weiterer Saugroboter, der einen Blick wert ist, ist der DEEBOT T30s PRO. Auch hier sorgt eine Saugkraft von 11.000 Pa in Kombination mit rotierenden Wischmopps für gründliche Sauberkeit. Über Teppiche fährt der Roboter, ohne sie zu befeuchten, da er die Mopps automatisch anhebt. Mithilfe einer KI-gestützten Hinderniserkennung navigiert das Gerät zuverlässig durch Euer Zuhause. Eine kantige Station übernimmt die Entleerung und sorgt dafür, dass Ihr bis zu 90 Tage lang nicht selbst eingreifen müsst. Auch dieses Modell reinigt seine Mopps mit heißem Wasser und trocknet sie danach. Der Black-Week-Preis liegt bei 699 Euro*, was einer Reduktion von 36 Prozent entspricht.

Der Ecovacs Deebot X5 Omni und weitere Black-Week-Angebote

Der DEEBOT X5 OMNI legt in puncto Saugkraft noch einen drauf: Mit bis zu 12.800 Pa reinigt er Eure Böden. Durch seine eckige Bauweise erreicht er zudem auch schwer zugängliche Ecken, und mit einer Höhe von nur 95 Millimetern passt er problemlos unter Möbelstücke wie Betten, Schränke und Co. Die spezielle ZeroTangle-Bürste sorgt außerdem dafür, dass sich keine Haare verfangen. Auch dieser Saugroboter reinigt mit rotierenden Wischpads und kümmert sich in seiner Station vollständig selbst um Entleerung, Reinigung und Trocknung. In der Black Week bekommt Ihr den DEEBOT X5 OMNI von ECOVACS für 799 Euro*.

So hochwertig wie der X5 Omni ist auch die All-in-One-Dockingstation des Saugroboters. / © nextpit

Weitere ECOVACS-Angebote, die Ihr nicht verpassen solltet:

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und ECOVACS. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.