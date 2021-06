Nokia X20 im Test: Der nachhaltige Kandidat

Das Nokia X20 kratzt mit einer UVP von 399 Euro an der Obergrenze zur Mittelklasse. Nachhaltigkeit wird uns dafür als Verkaufsargument angeführt. Ob diese Rechnung aufgeht, haben wir im Test für Euch herausgefunden!

Bewertung

Pro ✓ Drei Jahre Updates garantiert

✓ Drei Jahre Gerätegarantie

✓ ordentliche 64 MP Hauptkamera

✓ 5G

✓ Dual-SIM

✓ microSD-Slot und 3,5 mm Klinkenbuchse

✓ Nachhaltigkeitsansatz

✓ robustes Gehäuse, ordentlich verarbeitet Contra ✕ mäßiges Kamera-Setup

✕ teurer als die Konkurrenz

✕ LC-Display mit nur 60 Hz

✕ recht langsames Aufladen

✕ kein Wireless Charging

✕ keine IP-Zertifizierung

Design und Verarbeitung: Groß, schwer, stabil Groß ist es – das fiel mir als Erstes auf. Ansonsten ist es kein spektakuläres Design, aber man nimmt Nokia durchaus ab, dass dieses X20 robust genug ist, um drei Jahre benutzt zu werden. Was mir gefallen hat: gute Verarbeitung

robustes Design

3,5 mm Klinke und microSD-Support

Dual SIM Was mir nicht gefallen hat: unhandlich groß

recht schwer mit 220 Gramm

keine IP-Zertifizierung Ja, das Nokia X20 ist ein ziemlicher Brocken und wird durch die beiliegende, übrigens voll kompostierbare Handy-Hülle noch ein wenig klobiger. Selbst in meinen Riesenpranken wirkte das 220 Gramm schwere Device sehr mächtig, die Bedienung mit einer Hand dürfte bei kleineren Menschen sicher ein Abenteuer werden. Der Power-Button fungiert auch als Fingerabdrucksensor / © NextPit Der Power-Button rechts, der auch als recht zuverlässiger Fingerabdrucksensor fungiert, ist gut erreichbar. Weitere Buttons gibt es für Lautstärkeregelung und Google Assistant. Ebenfalls mit an Bord: Eine 3,5-mm-Audiobuchse und der obligatorische USB-C-Port. Für diejenigen, denen die 128 GB Speicher nicht reichen, ist erfreulicherweise ein microSD-Kartenslot am Start, außerdem ist Platz für eine zusätzliche, zweite SIM-Karte. Das in Metall eingefasste Kunststoffgehäuse des 168,94 x 79,7 x 9,1 mm große X20 fühlt sich recht glatt an. Dabei fühlt es sich ein wenig so an, als könnte einem das Teil flott mal aus der Hand rutschen. Im Test hatten wir die “Nordic blue” getaufte blaue Version, bei der mir die Rückseite mit dem “Frost”-Look ganz gut gefiel – auch, weil sich das X20 nicht als übermäßiger Fingerabdruck-Magnet präsentierte. Hinten findet Ihr zudem zentral die Kamera-Sektion, die kreisförmig gehalten ist und darauf hinweist, dass hier wieder eine Zeiss-Partnerschaft für entsprechende Ergebnisse sorgen soll. Das Smartphone ist durchaus wertig verarbeitet, eine IP-Zertifizierung gibt es jedoch leider nicht. Nokia möchte, dass wir das X20 der Nachhaltigkeit wegen möglichst drei Jahre lang nutzen. Das gut verarbeitete, robust wirkende Gerät lässt hoffen, dass diese Zeitspanne problemlos erreicht werden könnte.

Display: Leider keine Offenbarung 6,67 Zoll sind groß genug für das Genießen von Multimedia-Inhalten. Leider bietet Nokia ansonsten nicht viel Spektakuläres, um das Display tatsächlich zum Genuss zu machen. Die Auflösung ist mit 1.080 x 2.400 Pixeln ausreichend, die Bildwiederholrate von 60 Hertz fällt aber im Vergleich zur Konkurrenz gering aus. Was mir gefallen hat: großes Display und damit gut fürs Betrachten von Fotos und Videos Was mir nicht gefallen hat: Kombination aus 60 Hz und LCD ist zu wenig

kein hoher Kontrast

geringe Farbtreue Im Jahr 2021 empfinde ich die Kombination aus LC-Display und 60 Hertz Bildwiederholrate als zu wenig, wenn ich für ein Smartphone 400 Euro investiere. Auch hier verweise ich wieder auf die Konkurrenz: Das Redmi Note 10 Pro beispielsweise kombiniert 120 Hz mit einem AMOLED-Display. Das Display ist nicht überragend, aber zumeist gut ablesbar. / © NextPit Davon abgesehen wirkt das Panel einigermaßen okay, was die Darstellung angeht. Natürlich fehlt das tiefe Schwarz der OLED-Konkurrenz, Kontrast und Farbtreue fallen geringer aus und nominell sind die 450 nits nicht sonderlich hell. In der Praxis war das Display aber sowohl im Indoor-Einsatz als auch draußen zumeist recht gut ablesbar und tat solide das, was wir uns in der Mittelklasse erwarten dürfen. Es gibt ein paar Gründe, die für das Nokia X20 sprechen könnten – das Display gehört eher nicht dazu und ist wohl auch nicht der Anspruch Nokias.

Nachhaltigkeit: Vernünftiges Konzept oder Greenwashing? Einen separaten Punkt “Nachhaltigkeit” haben wir in unseren Tests normalerweise nicht. Vielleicht sollten wir das stärker auf dem Schirm haben, aber zumindest legt Nokia schon einmal Wert darauf – sagen die Finnen zumindest. Nokia ist sehr realistisch mit seiner Selbsteinschätzung, dass man in vielen Punkten nicht gegen die Konkurrenz ankommt. Also sucht man sich ein Alleinstellungsmerkmal und damit kommen wir wieder zur eingangs erwähnten “Love it, Trust it, Keep it”-Kampagne. Als Nutzer soll man sich nicht nur mit dem X20 anfreunden, sondern auch Unternehmen und Technologie vertrauen (Beispiel: europäische Server) und als direkte Folge daraus das Smartphone so lange wie möglich nutzen. Deshalb stellt Nokia sein Nachhaltigkeits-Konzept auf verschiedene Säulen: Die bereits erwähnten Updates für drei Jahre stellen sicher, dass Ihr bei einer dreijährigen Nutzung auch stets aktuelle Software nutzen könnt. Nokia erklärt dazu: “Wenn alle in Europa ihr Smartphone ein Jahr länger nutzen würden, könnten wir bis 2030 so viel CO2 einsparen, wie wenn wir zwei Millionen Autos aus dem Verkehr ziehen würden.” Des Weiteren legt man die bereits erwähnte, komplett kompostierbare Hülle bei, die das Gerät und die Umwelt schützt. Wem das noch nicht “grün” genug ist, für den hat Nokia bzw. HMD Global noch ein paar Punkte auf seiner Nachhaltigkeitsliste: Für jedes verkaufte X20 werden 20 Bäume gepflanzt

Nokia verzichtet auf Headset und Ladegerät, um Elektroschrott zu vermeiden

Kauft Ihr separat ein Ladegerät von Nokia, spendet das Unternehmen die Kohle an Clear Rivers, eine Organisation, die sich für weniger Plastik in den Meeren einsetzt

5G erhöht die Zukunftssicherheit Schade, dass es keine IP-Zertifizierung gibt! Die wäre hilfreich gewesen, um die Lebensdauer des Smartphones zu erhöhen. Lobenswert hingegen ist die ausführliche Dokumentation des Umwelt-Profils des X20. Folgt dem Link und Ihr erfahrt dort u.a., dass 91 Prozent des Materials später wieder (als Rohstoff oder Energie) recycelt werden kann. Nachhaltig oder nicht – das ist hier die Frage! / © NextPit Wie ernst meint es Nokia? Die Frage – und die muss ich leider stellen – ist aber die, ob dieses Konzept tatsächlich nachhaltig genug ist, damit man sich keinen “Greenwashing”-Vorwurf gefallen lassen muss. Beim Weglassen des Ladegeräts wird schließlich nicht nur Elektroschrott vermieden, sondern auch bares Geld fürs Unternehmen eingespart. Zudem ist der Akku fest verbaut und zur Reparierbarkeit äußert sich Nokia nicht explizit. Lest auch: Slack-Streit: Wir klären die Debatte über Handys ohne Ladegerät! Die Frage ist zudem, ob das Konzept auch ansprechend genug ist, dass Käufer sich das X20 für knapp 400 Euro leisten, obwohl sie wissen, dass sie für weniger Geld bessere Smartphones bekommen. Mit Blick auf das Fairphone müssen wir auch feststellen, dass selbst die Nischen-Kombi "mittelmäßige Hardware und Nachhaltigkeit" bereits besser besetzt ist, als es Nokia mit dem X20 leisten kann. Immerhin punktet das Fairphone mit modularer Bauweise und hoher Reparierbarkeit. Weiterlesen: Die besten Smartphones unter 300 Euro Will Nokia in Sachen Nachhaltigkeit wirklich einen Unterschied machen? Oder nur dafür sorgen, dass sich sowohl der Hersteller als auch der Besitzer des Smartphones besser fühlen? Ich will Nokia eigentlich gerne abnehmen, dass sie tatsächlich Interesse an nachhaltiger Technik haben und die Marketing-Strategie nicht einfach nur aus der Not geboren ist, auch weil das X20 ansonsten schlicht keine überzeugenden Verkaufsargumente mitbringt. Die Idee ist sicher die richtige, aber reichen ein hässliches Schutz-Case und eingesparte Charger, um ein umweltbewusstes Klientel anzusprechen? Darüber sprechen wir gleich noch im Fazit unseres Testberichts.

Performance und Software: Kein Kraftpaket, aber solide Ein Snapdragon der 4er-Reihe in einem Mittelklasse-Smartphone? Da zuckt man vielleicht erstmal unmerklich zusammen, aber der Qualcomm Snapdragon 480 macht seine Sache dafür eigentlich recht ordentlich. Was mir gefallen hat: reines Android 11

drei Jahre Updates garantiert

8 GB RAM

5G

recht solide Performance Was mir nicht gefallen hat: spürbare Wärmeentwicklung bei intensiver Nutzung

Programme starten gefühlt ein klein wenig langsamer als bei der Konkurrenz Knapp 400 Euro und dann “nur” ein Snapdragon 480, wo die Konkurrenz in dieser Preisklasse zumeist Qualcomm-SoCs der 7er-Reihe verbaut? Ja, dachte ich auch erst, aber es ist weniger schlimm, als es sich auf dem Papier vielleicht zunächst darstellt. Der neue Snapdragon 480 mit acht Kernen und bis zu 2 GHz Taktung muss sich gar nicht verstecken und hängt mit seiner Performance gar nicht weit hinter so manchem deutlich höher einsortierten Snapdragon wie dem Snapdragon 732 her. Lest auch: Die besten Midrange-SoCs: Das bieten Qualcomm, MediaTek & Samsung im Jahr 2021 Durch die Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher ist die Performance größtenteils absolut zufriedenstellend. Gaming gelingt natürlich nicht immer in den höchsten Grafikeinstellungen, läuft in der Regel aber flüssig genug, um sich keine Sorgen machen zu müssen. Bei längeren Gaming-Sessions erhitzt sich das X20 allerdings merklich, ohne allerdings unangenehm heiß zu werden. Bei den üblichen Alltags-Anwendungen gibt es nichts zu mäkeln, weder was Hitzeentwicklung angeht, noch bezüglich der Performance. Was die Software generell angeht, freuen sich Puristen über das reine Android 11, welches Ihr auf dem Nokia X20 vorfindet. Kein Klimbim, alles genau so, wie sich Google das vorstellt und ein aufgeräumter Look. Mit diesem reinen Android verspricht uns Nokia drei Jahre Software-Updates und auch die monatlichen Sicherheitsupdates sind Euch drei Jahre lang sicher. Auch Android 12 werdet Ihr also auf dem Handy genießen können! Die Vanilla-Experience von Android 11 und eine angemessene Leistung der Hardware. Hier präsentiert sich das Nokia X20 sehr ordentlich.

Kamera: Der große Name Zeiss allein kann's nicht richten Der Name Zeiss steht für Qualität und mit der Hauptkamera gelingen auch tatsächlich gute Fotos bei guten Bedingungen. Der Rest fällt im Vergleich ziemlich ab. Was mir gefallen hat: Hauptkamera liefert gute Ergebnisse bei entsprechenden Bedingungen

32 MP Selfie-Cam ebenfalls mit guter Performance Was mir nicht gefallen hat: kein Tele

zwei Cams (Makro und Tiefe) mit nur 2 MP

fatale Unschärfe-Elemente in Ultraweitwinkel-Aufnahmen

Detail-Armut und geringe Kontraste bei schwereren Lichtbedingungen Gerade im Einsteiger- und Mittelklasse-Bereich ist es fast schon obligatorisch, dass wir einen Haufen Kamerasensoren vorfinden, von denen dann mindestens zwei so wirken wie aus dem Überraschungsei. Leider stellt auch das X20 dabei keine Ausnahme dar: Wir sehen eine 64 MP Hauptkamera, eine 5 MP Ultraweitwinkelkamera, eine 2 MP Tiefensensor- und eine 2 MP Makro-Kamera. Vier Kameras umkreisen das Zeiss-Logo. / © NextPit Ihr seht also schon, dass Nokia auf eine Tele-Kamera verzichtet und darauf hofft, dass dem Nutzer nicht auffällt, dass die Bokeh-Fotos und die Makro-Aufnahmen mit den 2-MP-Shootern allenfalls überschaubare Ergebnisse liefern können. Solange das Licht passt, sind mit der Zeiss-Hauptkamera tatsächlich auch schöne Fotos möglich, die Farbdarstellung wirkt realistisch und auch Details finden sich auf den Bildern wieder. Doch, auch mit dem X20 gelingen schöne Bilder, wenn das Wetter/Licht passt. / © NextPit Unten rechts nervt der Rand entlang des Kirchturms. / © NextPit Werden diese Bedingungen aber schlechter, merkt Ihr das auch direkt bei den Resultaten. Das Fokussieren geht dann weniger flott bzw. sorgt für ungleichmäßige Ergebnisse. Beim Test habe ich hin und wieder mehrere Versuche gebraucht, bis ich das gewünschte, knackige Resultat erhielt. Blumen gehen ja irgendwie immer - in diesem Fall im Portrait-Modus / © NextPit Bei den Features der Kamera-Software bekommt Ihr alle gängigen Funktionen geboten, die man erwarten darf. Zudem will Nokia mit der Dual Sight Multicam punkten, ein Feature, das Videos aus verschiedenen Blickwinkeln gleichzeitig aufnehmen kann. Ziemlich enttäuscht war ich vom Ultraweitwinkel-Sensor, der eine reine Wundertüte ist, was das Einbauen von unscharfen Flächen angeht. Details gehen manchmal komplett flöten und liefern somit unschöne Gesamtergebnisse. Auch hier gilt: Probiert es mehrmals und Ihr habt eine Chance, dass ein brauchbarer Shot dazwischen ist. Wieso so unscharf, Nokia? / © NextPit Wieder einmal radiert der Weitwinkel Details wie die Leitung auf dem unteren rechten Bild aus. / © NextPit Die Fotos mit dem digitalen x2-Zoom zeigen, dass Ihr im Grunde nur ein Foto mit der Hauptcam macht, das entsprechend vergrößert/ausgeschnitten ist und dass hier mitunter übertrieben nachgeschärft wird. Zoomen führt beim X20 meist zu unbefriedigenden Ergebnissen / © NextPit Die fehlenden Details fallen auch bei den Nachtfotos auf. Der Nacht-Modus macht hier manchmal schon einen Unterschied, generell sind mir aber auch hier die Farben zu blass, wirken teilweise ein bisschen ausgewaschen. Der Nacht-Modus hilft – aber nicht viel. / © NextPit Die Selfie-Cam schließlich macht einen soliden Eindruck und liefert souveräne Ergebnisse ab, die der Mittelklasse absolut angemessen sind. Der Portrait-Modus frisst aber hin und wieder Haare, bzw. sie werden Opfer der Unschärfe. Bei meinen drei Flusen, die ich fürs Foto dummerweise nicht abrasiert hatte, ist das sogar nützlich, weil es kaschiert wird. Menschen mit “richtigen” Haaren werden aber vermutlich weniger begeistert davon sein. Der Portrait-Modus rasiert gern mal Haare weg. / © NextPit Unterm Strich finden wir beim X20 eine recht solide Hauptkamera vor, mit der durchaus schöne Fotos gelingen können, aber beim Weitwinkel, Zoom und nachts offenbart das Kamera-Setup seine spürbaren Schwächen. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass manche Probleme durch Software-Updates behoben werden können.

Akku und Akustik 4.470 mAh sind nicht spektakulär, aber ausreichend groß für das X20, um geschmeidig über einen Tag zu kommen, mitunter sogar über zwei. Was mir gefallen hat: Lange Akkulaufzeit

gute Sprachqualität Was mir nicht gefallen hat: Recht langsames Laden mit 18 Watt

kein Wireless Charging

Kein Charger in der Verpackung enthalten

keine Bässe Was man beim Besprechen des Akkus des X20 wieder einmal feststellt: Manche Entscheidungen bei der Gestaltung eines Smartphones gleichen sich irgendwie wieder aus: Oben kritisiere ich das LCD-Panel bzw. dessen niedrige Bildwiederholrate, für die Akkulaufzeit hingegen ist es positiv, da das Display die Batterie nicht so flott auslutscht. Selbst als Heavy User kommt Ihr mit dem Akku, für den uns Nokia eine Kapazität von 4.470 mAh nennt, kalt lächelnd über den Tag. Wer eher ein durchschnittlicher Nutzer ist, der hier und da mal WhatsApp checkt, ein Foto macht und fünf Minuten telefoniert, kommt vermutlich auch über den zweiten Tag, ohne dass das X20 eine Steckdose zu sehen bekommt. Geladen wird ausschließlich über den USB-C-Anschluss – aber leider nicht sehr flott. / © NextPit Apropos Steckdose: Ein Ladegerät liegt nicht bei, da haben wir wieder die zwei Seiten der Medaille – schön, was die Nachhaltigkeit angeht, weniger schön für diejenigen, die kein passendes Ladegerät besitzen und es separat erwerben müssen. Leider wird der Akku auch nur mit 18 Watt geladen, was bedeutet, dass Ihr mit dem Laden fast zwei Stunden beschäftigt seid, wenn ihr den Akku ordentlich runtergerockt habt. Das kann nicht nur die Konkurrenz von Xiaomi deutlich besser, auch in dieser Preisklasse. Wäre Nokia pfiffig, würde man uns das langsamere Laden sogar als Nachhaltigkeit verkaufen, weil es bei der Nutzung über zwei Jahre hinaus die Lebensdauer des Akkus durchaus verlängern kann. Kabelloses Laden sucht Ihr hier übrigens leider auch vergeblich. Lasst uns auch kurz noch den Sound ansprechen, auch wenn es hier eigentlich nicht viel zu erzählen gibt: Die Sprachqualität ist beim X20 eine wirklich gute, der Lautsprecher-Klang des Mono-Speakers ist eher unspektakulär. Laut genug ist der Speaker zwar, aber der Sound ist eher flach und Bass gibt es eher in homöopathischen Dosen. Beim Klang räumt Nokia mit dem X20 nicht sonderlich ab, dafür überzeugt die Akkulaufzeit, auch wenn etwas langsam geladen wird.

Technische Daten im Überblick Auf einen Blick: Das steckt im Nokia X20 Modell Nokia X20 Prozessor Snapdragon 480 5G Octa-Core-Processor Arbeitsspeicher 8 GB Interner Speicher 128 GB, per microSD erweiterbar Konnektivität 5G, 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/AGPS, GLONASS, Galileo Display 6,67 Zoll, FHD+ LCD Punch-Hole-Display mit 60 Hz und 2400 x 1080 Pixeln Größe 759,7 x 168.94 x 9,1 mm Gewicht 220 Gramm Kamera Haupt: 64 MP / Ultraweitwinkel: 8 MP / Tiefe: 2 MP / Makro: 2MP / Selfies: 32 MP Akkukapazität 4.470 mAh Ladetechnologien 18 Watt, kein Wireless Charging Audio Mono-Speaker / 3,5 mm Kopfhöreranschluss IP-Zertifizierung – Betriebssystem Android 11 mit 3 Jahren Sicherheits-Updates Farben Nordic Blue, Midnight Sun Preis 399 Euro UVP