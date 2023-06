Nothing Phone (2): Erste Bilder verraten Design

Das Londoner Startup-Unternehmen Nothing ist dafür bekannt, dass es seine Produkte vor der Markteinführung umfangreich anteasert und versucht einen wahren Hyphe für seine Produkte zu kreieren. Das gilt auch für das kommende Nothing Phone (2). Ein Android-Smartphone , welches am 11. Juli offiziell vorgestellt werden soll. Ganz im Zuge des Marketings wurden nun durch ein paar neue Teaser-Fotos weitere Details des gehobenen Mittelklasse-Smartphones verraten.

An den Details werdet Ihr das Nothing Phone (2) erkennen

Das Nothing Phone (1) (im Test) hat es schon gezeigt und der Nachfolger wird in groben Zügen dem industriellem Design mit einer transparenten Rückseite und einer einzigartigen LED-Beleuchtung folgen. In einem Tweet zeigte das Unternehmen eine aktualisierte transparente Rückseite und etwas rundere Ecken des kommenden Nothing Phone (2). Auch bei der Glyph-Beleuchtung gibt es Unterschiede im Detail zu erkennen, welche der ehemalige OnePlus Mitgründer und jetziger Nothing-CEO Carl Pei bei der Ankündigung der Markteinführung des zweiten Smartphones bekanntgegeben hat.

Nothing hat das Design des Phone (2) mit einer überarbeiteten Glyph-Oberfläche und abgerundeten Seiten angeteasert. / © Nothing

Interessanterweise wurde ein nicht benanntes Telefon von Forbes in einem ihrer Artikel vorgestellt, der später von Nothing getwittert wurde. Es wird vermutet, dass es sich dabei um das Nothing Phone (2) handelt, das eine Selfie-Kamera in der Mitte statt wie beim Vorgänger auf der linken Seite hat. Das erklärt auch, warum wir ein größeres 6,7-Zoll-Display bekommen, da diese Panelgröße bei Smartphones normalerweise eine Punch-Hole in der Mitte hat. Weiterhin können wir bereits erkennen, dass sich die Lautstärkewippe auf der linken Seite und die Einschalttaste auf der rechten Seite befindet.

Ein angebliches Nothing Phone (2) Rendering, das eine mittig platzierte Selfie-Kamera zeigt. / © Forbes

Nothing Phone (2) Preis und Spezifikationen

Zu den weiteren Spezifikationen des Nothing Phone (2), gehören der Snapdragon 8+ Gen 1, eine größere Akkukapazität und verbesserte rückseitige Dual-Kameramodule. Außerdem wird es mit einem halbtransparenten USB-C-Datenkabel ausgestattet sein und voraussichtlich mit Android 13 laufen – das allerdings auf Android 14 in Kürze aktualisiert werden soll.

Was den Preis angeht, so könnte das Nothing Phone (2) im Vergleich zum ursprünglichen Nothing Phone einen deutlichen Preisanstieg verzeichnen. Einem durchgesickerten Angebot zufolge wird die Basiskonfiguration des Handys mit 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher in Europa für 729 Euro und die 12/512-GB-Version für 849 Euro verkauft werden. Die US-Preise sind bislang noch nicht an die Öffentlichkeit geraten.

Was denkt Ihr anhand dieser Bilder über das Nothing Phone (2)? Wir würden gern Eure Meinung in den Kommentaren lesen.