DSL-Alternative "o2 my Internet": Für kurze Zeit im Angebot!

Bei o2 gibt es gerade ein spannendes Angebot für alle, die Ihren DSL-Anschluss am liebsten überall mit hinnehmen möchten und auch unterwegs mit der gewohnten Geschwindigkeit surfen wollen. Mit dem Tarif "my Internet 150" erhaltet Ihr 150 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Teléfonica, den Ihr beispielsweise durch einen Homespot von o2 nutzen könnt. Wir haben uns das Angebot angeschaut und verraten Euch, was es damit auf sich hat.