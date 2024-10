Falls Ihr nicht unbedingt vorhabt zum nächsten Streaming-Wunder zu werden, ist bei einem Laptop nicht zwingend die Leistung das, worauf Ihr Euren Hauptfokus legt. In der Regel sind eher ein kompakter Formfaktor oder ein geringes Gewicht wichtig, um wirklich von überall aus schnell auf Eure Daten zugreifen zu können. Mit dem Medion E14223 (MD62560) bietet Aldi nun ein solches Gerät deutlich günstiger an.

Laptop für weniger als 200 € bei Aldi

Gerade in der Uni oder Schule ist der Laptop durchaus sinnvoll. Aber auch für Menschen, die viel mit der Bahn pendeln, kann er eine gute Alternative zu einem hochpreisigen Rechner sein. Ebenso für all diejenigen, die sich einen Alltagsbegleiter für Videostreaming wünschen. Denn der Rechner bietet ein 14 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und eine integrierte Intel UHD-Grafik-Einheit. Bei der Akkuleistung könnt Ihr, laut Hersteller, mit bis zu neun Stunden ohne Ladekabel rechnen.

Nicht ganz so überzeugend ist, dass der Rechner neben 4 GB DDR4-Arbeitsspeicher nur 128 GB internen SSD-Speicher bietet. Es besteht aber auf Wunsch jederzeit die Möglichkeit, eine zweite SSD mit bis zu 1.000 GB Speicherplatz nachzurüsten. Weitere Extras sind eine integrierte HD-Webcam, Bluetooth 5.1 und eine WLAN-Schnittstelle. Zudem habt Ihr unter anderem Zugriff auf drei USB-Schnittstellen. Als Prozessor kommt der Intel Celeron N4120 zum Einsatz (4 Kerne bis maximal 2,6 GHz) und auch ein microSD-Speicherkarten-Leser ist an Bord.

So günstig ist der Medion-Laptop wirklich

Angeboten wird das nur 1,25 Kilogramm schwere Notebook ab sofort im Webshop von Aldi zu einem Preis von nur 199 Euro. Ist Euch das auf einen Schlag zu viel, könnt Ihr Euch den Betrag über Klarna in drei zinsfreien Raten, inklusive der Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro, finanzieren. Ansonsten stehen Euch natürlich die Zahlung über Kreditkarte oder Paypal zur Verfügung.

Das Angebot ist übrigens ein typisches Aldi-Schnäppchen. Denn in anderen Webshops kostet der Rechner laut aktuellem Preisvergleich in der Regel 230 Euro und mehr. Wie lange das Angebot jedoch gilt, gibt der Discounter nicht an. Schnell sein kann sich also lohnen.

Was haltet Ihr von dem Laptop? Ist das Gerät eine interessante Alternative zu teuren High-End-Geräten für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!