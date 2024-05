Obwohl das OnePlus Pad nicht ganz so beliebt ist wie die High-End-Tablets von Samsung , hat es doch einige Vorteile – etwa den günstigeren Preis und ein einzigartiges Seitenverhältnis. Nun sind die Spezifikationen des angeblichen OnePlus Pad 2 aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass das Tablet unter der Haube ein großes Upgrade erfahren wird.

Wie der Leaker Digital Chat Station herausfand, wurde das Oppo Pad 3 gerade in China zertifiziert – und damit sind die wichtigsten Spezifikationen des Geräts bekannt. Was hat das nun mit dem OnePlus Pad 2 zu tun? Ganz einfach: Das OnePlus Pad ist ein mehr oder weniger umgelabeltes Oppo Pad 2. Und damit wird es sehr wahrscheinlich, dass das OnePlus Pad 2 auf die gleiche Hardware setzt wie das kommende Flaggschiff-Tablet von Oppo.

Display und Prozessor: So stark wird das OnePlus Pad 2

Zu den technischen Daten: Das Oppo Pad 3 ist mit einem etwas größeren 12,1-Zoll-LCD-Panel ausgestattet, hat aber das gleiche Bildseitenverhältnis von 7:5 wie sein Vorgänger. Das Display bekommt eine Spitzenhelligkeit von 900 Nits und – passend zum größeren Display – auf eine höhere Auflösung von 3.000 x 2.120 Pixeln.

Die genauen Maße des Tablets kennen wir noch nicht. Schön wäre es natürlich, wenn der Hersteller es schafft, die Displayränder zu schrumpfen. Die chinesische Marke wird auf jeden Fall auch das Metallgehäuse, die 9.510 mAh starke Akkukapazität und die 67-Watt-Ladegeschwindigkeit beibehalten.

Ein großes Upgrade wird es unter der Haube geben. Das Pad 3 wird mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz ausgestattet sein, was eine überraschende Entscheidung ist. Das Vorgängermodell setzte nämlich noch auf den Mediatek Dimensity 9000. Damit spielt das Tablet dann in der gleichen Liga wie Samsungs kommendes Galaxy Tab S10, das mit demselben Chip ausgestattet sein soll. Und wer weiß: Vielleicht zieht OnePlus in puncto Beliebtheit dann mit Samsung gleich?

Das Oppo Pad 2 hat ein Display mit einem Seitenverhältnis von 7:5. / © Oppo

Der Qualcomm-Chip wird mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB On-Board-Speicher gekoppelt sein. Nach allem, was wir wissen, könnte das OnePlus Pad 2 auch in einer Variante mit geringerer Speicherkonfiguration angeboten werden – denn beim ersten Pad gab es auch ein Basismodell mit 8/128 GB Speicherplatz. Aber klar: Natürlich würden wir uns freuen, wenn das Tablet mit einer Startkonfiguration von 16/512 GB angeboten würde.

Außerdem wurde erwähnt, dass der Oppo Pencil 2 zusammen mit dem Pad 3 auf den Markt kommen wird. Der kommende aktive Stift soll mit einem "Linearmotor" ausgestattet sein, was ein verbessertes haptisches Feedback bedeuten könnte. Ob der Stylus ähnliche Eingabefeatures wie Apples neuer Pencil Pro, der zusammen mit dem neuen iPad Pro (zum Test) vorgestellt wurde, mitbringen wird? Wir werden's sehen.

Das Oppo Pad 3 und das OnePlus Pad 2 sollen mit Android 14 und dem Color OS Skin starten. Ein Datum für die Markteinführung wurde nicht genannt, aber die jüngste Auflistung bedeutet, dass das Tablet bald in China auf den Markt kommen wird. Die globale Veröffentlichung erwarten wir dann ein paar Monate später – womöglich passend zur IFA in Berlin.

Glaubt Ihr, dass das OnePlus Pad 2 mit diesen Hardware-Upgrades das Warten wert sein wird? Oder seid Ihr bei den Tablets ohnehin fest bei Samsung oder Apple verankert?