OnePlus Pad: Endlich ist auch der Preis bekannt

Wie viel das OnePlus Pad nun kosten?

In Indien hat sich der Onlinehändler "FlipKart" dazu entschlossen, das OnePlus Pad schon vor der eigentlichen Markteinführung zu listen. Laut der Website des Händlers, die umgehend wieder vom Netz genommen wurde, wird das Tablet in zwei Konfigurationen angeboten: Das Basismodell verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Programmspeicher. Die andere Variante bietet 12 GB RAM und die doppelte Menge an internem Speicher – also 256 GB.

Deutlich interessanter ist jedoch der Preis für das OnePlus Pad, der in der Einstiegsvariante mit 37.999 Indische Rubel angegeben wurde, was umgerechnet 420 Euro entspricht und damit deutlich niedriger ist als der Preis des gerüchteweise angekündigten Pixel Tablets oder des Galaxy Tab S8. Wenn Ihr nach dem Preis für die maximale Speicherausstattung fragt, so haben wir auch diesen noch vor der Entfernung des Angebotes mit 39.999 Indische Rupien in Erfahrung bringen können. Das wären dann umgerechnet knapp 444 Euro.

Natürlich werden wir in Deutschland nicht zum 1:1 Umrechnungskurs das Tablet erhalten. Man kann jedoch davon ausgehen, dass das OnePlus Pad hierzulande zu einem ähnlichen Preis angeboten wird. Wir rechnen mit 499 und 549 Euro. Es ist leider nicht bekannt, ob die größere Speicher-Variante mit 12 / 256 GB überhaupt außerhalb von Indien angeboten wird. Prinzipiell wäre es aber gar nicht so verkehrt, da das OnePlus Pad nicht über eine optionale Speichererweiterung via microSD-Karte verfügt.

OnePlus Pad mit magnetischer Tastatur und Stylo-Stift. / © OnePlus

OnePlus Pad Erscheinungsdatum

Wie üblich wird das Zubehör separat verkauft. So kostet unter anderem die magnetische Tastatur mit Trackpad 149 Euro, während der erste OnePlus-Stylo-Stift für 99 Euro und das Folio Case 59 Euro verkauft wird. Wenn Ihr das frühzeitige Vorbesteller-Angebot des Unternehmens nutzen konntet, könnt Ihr eines der drei Zubehörteile kostenlos erhalten.

OnePlus sagte, dass die Vorbestellungen für das OnePlus Pad am 28. April beginnen werden, obwohl das Unternehmen weitere Details bekannt geben könnte, wenn es plant die offiziellen Preise zu enthüllen. Die Verfügbarkeit des Tablets ist bislang für den 8. Mai geplant. Da OnePlus in Deutschland aufgrund der verlorenen Patentklage von Nokia keine Smartphones verkauft, darf das Tablet hingegen dennoch einen deutschen Verkauf genießen, da allen Anschein nach keine betroffenen 5G-Patente bei dem OnePlus-Tablet involviert sind.

Habt Ihr vor, das OnePlus Pad bei der Markteinführung zu kaufen? Was denkt Ihr über den Preis? Lasst uns an Euren Gedanken in den Kommentaren teilhaben.