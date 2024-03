OnePlus Watch 2 im Test: Ist diese Smartwatch ihre 329 Euro wert?

Für seinen zweiten Versuch, eine Smartwatch zu entwickeln, hat sich OnePlus mit Google zusammengetan, um ein effizienteres Gerät zu entwickeln. Während die OnePlus Watch 2 eine solide Akkulaufzeit und eine erstklassige Verarbeitungsqualität bietet, mangelt es ihr auf der Softwareseite an Konsistenz und Kreativität. In diesem Test bespreche ich die Highlights und Schwachpunkte der neuen Smartwatch von OnePlus.

Design

Auf den ersten Blick präsentiert sich die OnePlus Watch 2 als Premium-Smartwatch mit einem Gehäuse aus Edelstahl und einem Display aus Saphirglas. Die Kombination aus einem Gummiband und einem Edelstahlverschluss fühlt sich nicht nur sanft auf der Haut an, sondern sieht auch ansprechend aus. Allerdings ist das Gerät mit einem Gewicht von 80 Gramm und einem Durchmesser von 47 mm nicht gerade ein Leichtgewicht – und das merkt man deinem Handgelenk definitiv an.

Was die Haltbarkeit und die Zertifizierungen angeht, so erfüllt die Watch 2 die Standards 5ATM und IP68 für die Wasserdichtigkeit und hält sich an die Militärstandards gemäß MIL-STD-810H. Das bedeutet, dass die Smartwatch für den robusten Gebrauch entwickelt wurde und auch unter schwierigen Bedingungen und in anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar ist. Sie ist eine gute Wahl für Menschen, die gerne draußen unterwegs sind, Sport treiben oder eine Uhr brauchen, die lange hält.

Vorteile:

Gehäuse aus Edelstahl und Saphirglas

Das Kautschukband in Kombination mit Edelstahlverschluss ist sanft zur Haut

Erfüllt die Wasserdichtigkeitsstandards 5ATM und IP68

Entspricht den militärischen Standards MIL-STD-810H

Nachteile:

Die Uhr ist nur in einer Größe erhältlich: 47 mm

Die Krone funktioniert nur als Knopf und kann nicht gedreht werden

Die OnePlus Watch 2 wiegt mit dem Armband 80 Gramm. / © nextpit

Wenden wir uns nun dem Gehäuse der OnePlus Watch 2 zu. Wie bereits erwähnt, ist es elegant aus Edelstahl gefertigt, aber nur in einer Größe von 47 mm erhältlich. Diese Designwahl macht sie wahrscheinlich eher für eine ausgewählte Gruppe von Nutzern geeignet, was nicht sehr inklusiv ist. Diese Meinung wird von vielen anderen Journalisten geteilt, die das Gerät getestet haben.

Aber warum sollte OnePlus eine solche Entscheidung treffen? Ein plausibler Grund ist die Größe des Akkus. Das Gehäuse beherbergt einen 500-mAh-Akku, eine der größten Akkukapazitäten, die heute in Smartwatches zu finden sind. Es scheint, dass OnePlus bei diesem Modell die Akkulaufzeit in den Vordergrund gestellt hat, was dazu geführt haben könnte, dass das Entwicklerteam andere Aspekte übersehen hat.

Das Display der OnePlus Watch 2 besteht aus Saphirglas und bietet hohe Kontraste. © nextpit Die OnePlus 2 Watch besitzt zwei physische Buttons, von denen der untere als Multifunktionstaste fungiert. © nextpit Der oobere Button hingegen startet den App-Drawer und dient zudem als Home-Button. © nextpit

Außerdem verfügt die Watch 2 zwar über einen physischen Knopf, der einer drehbaren Krone ähnelt, aber seine Funktionalität ist ziemlich eingeschränkt, da er kein Scrollen unterstützt. Um durch die Systemoptionen zu navigieren, muss man den Bildschirm berühren, was das Nutzererlebnis etwas trübt, vor allem für diejenigen, die eine drehbare Krone mit Handschuhen oder nassen Händen schätzen würden.

Es scheint also, dass beim Design erhebliche Kompromisse eingegangen wurden, um eine Akkulaufzeit von drei Tagen zu erreichen. Und das ist kein Problem, das nur die OnePlus Watch 2 betrifft.

Hier bei nextpit haben wir bereits Geräte wie die Mobvoi TicWatch Pro 5 (Test), die eine Woche Akkulaufzeit bietet, und die hybride Withings ScanWatch 2 (Test), die 27 Tage Akkulaufzeit bietet, ausführlich unter die Lupe genommen. Außerdem bietet die Garmin Fenix 7 Pro (Test) bis zu 37 Tage Akkulaufzeit.

Das Gehäuse der OnePlus Watch 2 ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und hat eine Größe von 47 mm. © nextpit Das Armband der OnePlus Watch 2 bietet bis zu 17 Einstellmöglichkeiten. © nextpit

Meine Eindrücke zum Armband: Anfangs empfand ich das von OnePlus mitgelieferte Band als etwas sperrig, aber ich muss zugeben, dass es mir mit der Zeit ans Herz gewachsen ist. Ich hatte keine allergischen Reaktionen und es war wirklich einfach, es aus der Öse zu entfernen und zu reinigen. An dieser Stelle könnt ihr OnePlus' Liebe zum Detail bei der Anzahl der Einstelllöcher loben – es gibt insgesamt 17.