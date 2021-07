Oppo A54 5G im Test: Günstige Alternative zum Galaxy A52 5G?

tl;dr: Das Oppo A54 5G ist ein typisches Mittelklasse-Handy. Es ist zum Großteil aus Plastik gefertigt und versucht, mit einer farbigen Rückseite ein wenig "hipper" und "cooler" auszusehen. Allerdings sind es gerade die runden Ecken, die das Handy am Ende zu einem Handschmeichler machen. Das zu dunkle Display macht das aber nicht wett.

Bezüglich der Konstitution des Handys ist mein Hauptkritikpunkt aber die fehlende IP-Zertifizierung . Auch einen unzertifizierten Schutz gegen Staub und Wasser schreibt Oppo nicht aus. Ihr solltet also vorsichtig sein, wenn Ihr mit dem A54 5G im Regen telefonieren wollt. Der 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss ist aber zumindest unten platziert, sodass er nicht direkt im Regen steht, wenn Ihr das Handy vertikal haltet.

Dabei leuchtet Euch allerdings ein im Vergleich zur Konkurrenz recht unspektakuläres Display an. Das 6,5-Zoll große LC-Panel bietet zwar eine Bildwiederholrate von 90 Hertz, die Helligkeit ist aber gerade im direkten Sonnenlicht zu gering. Die Auflösung geht mit 1.080 x 2.400 Pixeln in Ordnung. Ebenfalls auffällig ist, und das ist bei vielen LC-Displays mit Punch-Hole-Notch der Fall, dass rund um den Ausschnitt feine Lichthöfe entstehen.

Die Verarbeitung ist dennoch hochwertig und das Handy wirkt wie aus einem Guss. Begrüßenswert finde ich, dass Oppo die Ecken des Handys abrundet, wodurch es ziemlich gut in der Hand liegt. Darüber hinaus mochte ich die Positionierung des An-Knopfes, in dem der Fingerabdrucksensor integriert ist. Beim "normalen Halten" aktiviert Ihr das Handy somit ganz automatisch.

Das Oppo A54 5G misst etwa 162.9 x 74.7 x 8.4 Millimeter und bringt ein Gewicht von 190 Gramm auf die Waage. Mit seinem 6,5-Zoll-Display erinnert es damit ungefähr an den Formfaktor des iPhone XS Max. Eine IP-Zertifizierung gegen Staub und Wasser weist das Handy nicht auf – keine Seltenheit, wenn Hersteller auf einen Kopföreranschluss vertrauen.

Leistung: Snapdragon 480 sorgt für lahme Menüs

Oppo setzt im A54 5G einen Qualcomm Snapdragon 480 ein. Das SoC bringt eine Unterstützung für den neuen Mobilfunkstandard 5G mit und kommt beispielsweise auch im Samsung Galaxy A52 5G zum Einsatz. Der interne Speicher beträgt 64 Gigabyte, als Arbeitsspeicher stehen Euch 4 Gigabyte zur Verfügung.

Hat mir gefallen:

Erweiterbarer Speicher

5G-Kompatibilität unter 300 €

Hat mir nicht gefallen:

Interner Speicher recht klein

Performance selbst im Betriebssystem nicht ganz zufriedenstellend

Wir haben in diesem Jahr schon viele 5G-Handys mit einem Preisschild unter 300 Euro gesehen. Dabei ist der neue Mobilfunkstandard in Deutschland und in den meisten anderen Ländern noch gar nicht genug verbreitet. 5G ist ein Standard der Zukunft und mit dem Oppo A54 5G seid Ihr theoretisch schon jetzt dafür gerüstet.

Die Punch-Hole-Notch zeigt ein leichtes "Bleeding" – typisch für LC-Displays. / © NextPit

Allerdings zahlt Ihr für diese Versicherung ins Irgendwann auch einen Preis. Denn um die Kosten gering zu halten, stattet Oppo das A54 5G nur mit dem Nötigsten aus. In Zahlen ausgedrückt: 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte interner Speicher. Das ist bei Handys im Jahr 2021 das absolute Minimum und bremst leider den recht soliden Prozessor aus.

Bietet Samsung die besser Wahl? Zum Test des Samsung Galaxy A52 5G

Denn direkt nach dem ersten Anschalten konnte ich den kleinen Arbeitsspeicher und den langsamen UFS-2.1-Speicher spüren. Alles wirkte ein wenig zäh und lahm, und selbst das Verkürzen der Animationsdauer in den Android-Entwicklereinstellungen tat hier keinen Abbruch. Das Oppo A54 5G ist nicht das schnellste Mittelklasse-Handy. Das sehen wir auch in den Benchmarks:

Oppo A74 im Benchmark-Vergleich Benchmark Oppo A54 5G Oppo A74 Realme 8 Pro Samsung Galaxy A52 5G Geekbech 5 (Single / Multi) 520 / 1.642 311 / 1.360 568 / 1.685 620 / 1.740 3D Mark WildLife 978 bei 5,90 FPS 106 bei 0,60 FPS – 1.090 bei 6,5 FPS 3D Mark Wildife Stresstest Beste: 978 / Schlechteste: 958 Beste: 108 / Schlechteste: 104 – Beste: 1.093 / Schlechteste: 1.090

Die Leistung liegt etwas unter dem des A52 5G mit selbigem Prozessor. Da das Oppo A54 5G aber deutlich günstiger ist, sind die Benchmark-Ergebnisse gar nicht so schlecht. Gerade im Vergleich zum Oppo A74 profitiert Ihr von mehr Leistung, die sich gerade in Mobile Games bemerkbar macht.

Als Mobile Game zum Testen habe ich mir aber dennoch Call of Duty: Mobile installiert. Das Spiel läuft flüssig, auch wenn Ihr die Grafikeinstellungen brav unten lassen müsst. Das ist in Ordnung und erwartbar, wenn man sich ein Handy unter 300 Euro kauft.

Micro-SD-Karten setzt Ihr zusammen mit einer SIM-Karte in das Fon ein. / © NextPit

Schön zu sehen ist darüber hinaus, dass Ihr dank Support für Micro-SD-Karten zumindest einen Makel wettmachen könnt. Auch wenn Oppo das Formatieren von Micro-SD-Karten als internen Speicher nicht erlaubt, habt Ihr so zumindest Platz zum Auslagern Eurer Bilder.

Ebenfalls mit an Bord ist NFC, Bluetooth wird in der Version 5.1 unterstützt und auch für WiFi 5 ist das Oppo A54 5G gerüstet. Aber wie gut sind diese Specs bei einem Handy für 270 Euro?

tl;dr: Nun, die Performance des Oppo A54 5G überzeugt im Test gerade so. Während Ihr im Betriebssystem Geduld mitbringen müsst, laufen Mobile Games gescheit, und auch an die wichtigsten Funkstandards hat Oppo gedacht. Dennoch gibt es für weniger als 300 Euro stärkere Smartphones, vor allem wenn Ihr mit 5G noch warten könnt.