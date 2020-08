Oppo Enco Free im Test: Leichter Ohrknopf mit wenig Tiefgang

Oppo erobert nicht nur mit Smartphones den deutschen Markt, sondern will gleich ein ganzes Ökosystem inklusive Zubehör etablieren. Dazu gehören trendgemäß natürlich auch True-Wireless-Kopfhörer. Das Flaggschiff-Modell heißt Enco Free und orientiert sich – wie viele andere auch – an den AirPods von Apple . Trotzdem weicht Oppo mit einem hybriden Ansatz vom Standard ab. Geht die Idee auf?

Lautstärke an Ohren verstellbar

Auch das rechteckige Ladecase hält Oppo schlank. Es passt prima in eine Hemdtasche und bringt mit eingesetzten Ohrhörern nur 48 Gramm auf die Waage.

Im Vergleich dazu wagt Oppo mit den Enco Free einen abweichenden Ansatz. Es handelt sich um einen Design-Hybrid aus Earbuds und In-Ears. Dabei kommt das Gehäuse wie bei den AirPods ohne hervorstehenden Lautsprecher aus. Anders als bei Apple mündet die Lautsprecheröffnung aber in einen schmalen Silikonaufsatz, der für einen etwas festeren Sitz im Ohr sorgt. Reicht Euch der vorinstallierte Aufsatz in Größe S nicht, um den Gehörgang zu verschließen, wechselt Ihr ihn gegen bis zu zwei größere Alternativen aus.

Einfach ins Ohr hängen und ab geht die Musik – Apple hat mit den AirPods den Earbud-Konstruktionsansatz der True-Wireless-Kopfhörer populär gemacht. Das schirmt den Gehörgang zwar nicht gut gegen Äußengeräusche ab. Aber immerhin könnt Ihr die Kopfhörer schnell in Betrieb nehmen, ohne sie langwierig im Ohr befestigen zu müssen.

Die Touch-Oberfläche akzeptiert auch Wischgesten. Wischt Ihr beim rechten Ohrhörer nach oben oder unten, wechselt Ihr zum nächsten oder vorherigen Titel. Besonders cool: Ein Wisch nach oben oder unten beim linken Ohrhörer ändert die Lautstärke. Dies direkt an der Fernbedienung des Ohrhörers vornehmen zu können, hat Seltenheitswert. Meist müsst Ihr zu diesem Zweck zum Smartphone oder zur damit gekoppelten Smartwatch greifen.

Ein Oppo-Smartphone ist auch dann von Vorteil, wenn Ihr die Touch-Bedienung an den Ohrhörern nach Euren Vorlieben mit anderen Funktionen belegen wollt. Das geht nämlich nur in Oppos Benutzeroberfläche ColorOS . Es gibt keine App, die das auch auf anderen Android-Smartphones oder iPhones ermöglicht.

Eine aktive Geräuschunterdrückung, bei der Gegenschall für Ruhe sorgt, wäre bei einer derartig luftigen Konstruktion nicht sinnvoll. Deshalb hat Oppo verständlicherweise drauf verzichtet. Preislich wäre es drin gewesen. Huawei und Honor kriegen in den Modellen Freebuds 3i und Magic Earbuds ANC sogar für 20 bis 30 Euro weniger hin.

Als weiterer Nachteil entpuppt sich in der Praxis die fehlende passive Geräuschabschirmung. Ich höre viele Umgebungsgeräusche, erhöhe daher notgedrungen die Lautstärke – und nerve dann damit meine Sitznachbarin, die ich versehentlich mitbeschalle.

Völlig ab geht den Oppo Enco Free aber jeglicher Tiefbass. Bassorientierte Musik zu hören, hat im Test alles andere als Freude bereitet. Etwas kraftvoller könnten die Oppo Enco Free sicherlich klingen, wenn die Silikonaufsätze weiter in den Gehörgang reichten. Aber Oppo hat sich nun mal gegen eine In-Ears-Konstruktion entschieden. Ein schlapper Bass ist der Preis dafür.

In sein Vorzeigemodell hat Oppo allerlei Technik eingebaut, die auf dem Papier für einen guten Klang steht. Dazu gehört vor allem ein Lautsprecher mit großem Durchmesser von 13,4 Millimeter. Er soll für eine besonders natürliche Tonwiedergabe mit hohem Dynamikumfang sorgen. In der Tat gefallen die Oppo Enco Free durch sehr klare und verzerrungsfreie Höhen, selbst bei hohen Lautstärken. Bevorzugt Ihr Musik, bei der der Gesang im Vordergrund steht, freut Ihr Euch über das mittenbetont abgestimmte Klangprofil.

Oppo Enco Free: Akku

Eine Spielzeit von bis zu fünf Stunden mit einer Akkuladung geht für derart kompakte Ohrhörer in Ordnung. Das ist zwar nicht gerade viel, aber zum Glück auch nicht so dramatisch wenig wie bei den genannten Modellen von Honor und Huawei. Hingegen richtig viel Reserve packt Oppo in das kompakte Ladecase.

Für 20 Stunden weitere Spielzeit reicht dessen integrierter 410-mAh-Akku. Wie viel Power noch im Case steckt, zeigt Euch eine LED auf der Außenfront mittels eines Ampelfarbencodes an. Was dagegen der 31-mAh-Akku der Ohrhörer hergibt, erfahrt Ihr weder optisch noch durch ein akustisches Feedback.