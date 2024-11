Oppo Find X8 Pro: Gelungenes Comeback

Oppo is back – und wie! Mit dem Oppo Find X8 Pro ist der Smartphone-Riese aus China wieder in Deutschland vertreten. Nach Linkin Park, Oasis und Trump ein weiteres Comeback des Jahres 2024.

Wir freuen uns über ein waschechtes Premium-Smartphone, das mit einem überzeugenden Display und sehr viel Liebe zu Design-Details antritt. Auch über die Hardware lässt sich kein schlechtes Wort verlieren, die Performance des Geräts ist State of the Art. Bei der Software ärgern wir uns ein wenig über Bloatware und zu viel Nähe zum iOS-Look. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch über das sehr granular auf Eure persönlichen Vorlieben einstellbare ColorOS 15 und den langen Software-Support.

Richtig Laune macht auch das Fotografieren mit den vier rückseitigen Kameras, von denen keine einzige qualitativ abfällt. Damit wirft Oppo schon jetzt seinen Hut in den Ring für unser stärkstes Kamera-Smartphone des Jahres 2025.

Fettes Lob also an Oppo! Mit so einem Premium-Device kann man ruhig ein Comeback einläuten und muss sich dabei wahrlich nicht hinter den Googles, Xiaomis und Samsungs dieser Welt verstecken.

Wem können wir das Oppo Find X8 Pro empfehlen? Eigentlich jedem, der ein leistungsstarkes, stark anpassbares und optisch ansprechendes Smartphone mit bärenstarker Kamera sucht. Lasst Euch also weder durch den in Deutschland noch nicht so großen Namen oder dem Preis von 1.199 Euro abschrecken und schaut Euch dieses Oppo-Handy ruhig mal an. Alles, was Ihr dann noch braucht, ist ein wenig Geduld: Ab Anfang 2025 findet Ihr das Oppo Find X8 Pro dann auch in deutschen Regalen.