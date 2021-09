Oppo Reno 6 5G im Test: Was kann die neue iPhone-Alternative für 500 €?

Oppo wirft mit dem Reno 6 5G eine interessante Android-Alternative zum iPhone auf den Markt! Denn das Handy erinnert optisch an die jüngsten Apple-Handys und ist für 500 Euro fast unverschämt gut verarbeitet. Ben konnte das Handy für NextPit schon eine Woche vor dem Release testen und verrät im Test, ob sich der Kauf lohnt!

Bewertung

Pro ✓ Solide verarbeitet

✓ Superschnelles Quick-Charging

✓ Schickes AMOLED-Display mit 90 Hertz

✓ Gute Akkulaufzeiten Contra ✕ Leistungstechnisch hinter der Konkurrenz

✕ Kamera ohne Teleobjektiv

✕ Nur IP54-Zertifiziert

✕ Mono-Speaker

✕ Kein Micro-SD-Port bei einer einzigen Speicherkonfiguration

Design & Display: Fühlt sich teurer an! Oppo stattet das neue Reno 6 5G mit einer Anti-Fingerabdruck-Rückseite im Retro-Design aus. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um Glas, das sich wie Aluminium anfühlt. Die Maße des Smartphones liegen bei genau 156,8 x 72,1 x 7,59 Millimetern und dank eines Display-zu-Gehäuse-Verhältnisses von 91,7 Prozent passt ein 6,43-Zoll-AMOLED-Display ins Gehäuse. Dieses wiederholt mit schnellen 90 Hertz. Hat mir gefallen: Schickes AMOLED-Display mit 90 Hertz

Echt gut verarbeitet

Tolle Rückseite, die wirklich keine Fingerabdrücke sammelt Hat mir nicht gefallen: Wohl nur Platz für einen Mono-Speaker

Fingerabdrucksensor im Display nicht immer präzise In der Überschrift zu meinem Testbericht habe ich das Oppo Reno 6 5G mit dem iPhone verglichen. Das sollte Euch keineswegs in den Artikel locken, beim Auspacken hatte ich die Assoziation zum teureren Apple-Handy direkt. Auch Stefan, der das iPhone 12 Pro Max seit einigen Monaten nutzt, beschrieb ein "iPhoneiges" Gefühl, als ich ihm das Reno 6 5G in die Hand drückte. Oppo stattet das Handy mit einer Anti-Fingerabdruck-Rückseite aus. / © NextPit Der Grund sind zum einen die harten Kanten, die sich um das Gehäuse des Reno 6 5G ziehen. Zwar sind die Ecken abgerundet, die Übergänge von den Seiten zum Display sind allerdings hart wie Arnold Schwarzenegger in den 80ern. Ebenfalls zuträglich zum Apple-Feeling ist die hohe Verarbeitungsqualität, die Oppo erreicht. Das Reno 6 5G fühlt sich gut und wertig an, die Knöpfe haben meines Empfindens nach sehr gute Druckpunkte. Selbst der Vibrationsmotor ist qualitativ hochwertig. Wie Ihr seit unserer Umfrage wisst, ist das meiner Meinung nach ein wichtiges Kriterium. Nicht diskutabel ist bei einem Smartphone die Wichtigkeit des Bildschirms. Beim Reno 6 5G misst dieser 6,43 Zoll und wird durch eine dezente Punch-Hole-Notch durchbrochen. Die Ränder ringsherum sind schön schmal, lediglich das Kinn könnte ein wenig dünner sein. Qualitativ glänzt das Display mit AMOLED-Technologie, einer maximalen Helligkeit von 600 Nits und einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Die Auflösung ist mit 1.080 x 2.400 Pixeln ausreichend. Im gleißenden Sonnenlicht bleibt der Bildschirm sehr gut ablesbar. Lediglich Oppos Helligkeitssteuerung nervte mich im Alltag ein wenig. In dunkleren Umgebungen fährt das installierte ColorOS die Helligkeit recht rigoros herunter. In Kombination mit der Software überzeugt auch der Fingerabdrucksensor im Alltag nicht ganz. Er sitzt wie bei vielen Handys im Jahr 2021 unter dem Display, ist aber recht unpräzise und träge. Bei perfektem Auflegen des Fingers braucht es knapp eine Sekunde, bis das Handy entsperrt. Der Umstand, dass Ihr per Wischgeste zwischen Nummernblock und Fingersensor umherschalten müsst, gefiel mir im Alltag ebenfalls nicht so sehr. Die einzelne Punch-Hole-Notch ist deutlich dezenter als noch beim Vorgänger. / © NextPit Weiterhin kritisieren muss ich die recht geringe IP54-Zertifizierung, die gerade mal für die sichere Nutzung im Regen reicht. Ins Wasser fallen sollte das Oppo Reno 6 5G also lieber nicht. Zu guter Letzt gibt's einen großen Daumen nach unten für den Mono-Speaker an der Unterseite. Dieser ist zwar laut, klingt aber nicht besonders gut. Dazu deckt Ihr ihn schnell ab, wenn Ihr das Handy mit einer Hand haltet. tl;dr: Das gute Display ist eine der Stärken des neuen Reno 6 5G. Es ist sehr gut ins schöne Gehäuse eingebaut und lässt sich auch in gleißendem Sonnenlicht gut ablesen. Während die Verarbeitung sehr gut ist, stören mich die geringe IP-Zertifizierung und der Mono-Lautsprecher an der Unterseite.

Leistung: Dimensity 900 reicht aktuell aus Im Oppo Reno 6 5G kommt ein Dimensity 900 von MediaTek zum Einsatz. Der Chip unterstützt 5G und bietet ansonst ein für Mittelklasse-SoCs gewöhnliches Leistungsniveau. Bei den Funkstandards glänzt Oppo mit WiFi 6 und Bluetooth 5.2, die Standards für 8 GB RAM und 128 GB ROM sind daher recht lahm. Ihr müsst mit LPDDR4x und UFS 2.1 Vorlieb nehmen. Hat mir gefallen: Ausreichend Leistung für Alltag und für Mobile Games

Keine Probleme mit Überhitzung

Bluetooth 5.2 und WiFi 6 Hat mir nicht gefallen: Teils deutlich leistungsschwächer als vergleichbare Handys

Recht langsame RAM- und ROM-Standards Der Blick aufs Datenblatt des Oppo Reno 6 5G ist zugegeben sehr unspannend. Das SoC zaubert Mobile Gamern kein Lächeln aufs Gesicht und die gebotenen Speicherstandards sind ebenfalls höchstens Durchschnitt. Dennoch ergibt sich im Alltag mit dem Reno 6 5G eine zufriedenstellende Performance. Vor allem dann, wenn man die Dauer der Animationen im Betriebssystem ColorOS auf die Hälfte reduziert. Um Euch ein paar Vergleichswerte zu schaffen, habe ich das Reno 6 5G mal durch die gängigsten Benchmarks gejagt: Benchmark-Vergleich mit aktuellen Gaming-Smartphones Oppo Reno 6 5G Realme GT Samsung Galaxy A72 OnePlus Nord 2 Motorola Edge 20 3D Mark WildLife 2023 5947 1.090 bei 6,5 FPS 4.175 2.492 bei 14,9 FPS 3D Mark Sling WildLife Stresstest 2045 / 2038 5945 1.093 / 1.090 4.181 / 2.515 2.494 / 2.461 Geekbench 5 (Single / Multi) 712 / 2125 1116 / 3480 548/1616 1119/3657 768/2.776 Speicher PassMark 25.483 25.709 - 69.304 - Disc PassMark 78.226 107.337 - 31.648 - Vergleichen wir das Reno 6 5G mit gleichpreisigen Geräten im Benchmark, müssen wir eine unterdurchschnittliche Leistung festhalten. Gerade mit Blick auf das Realme GT, in dem ein Flaggschiff-SoC arbeitet und auf das OnePlus Nord 2 ist das Handy unterlegen. Das ist auch deutlich, wenn wir uns die Benchmarks für Speicher und Disc anschauen. Hier siegt das Nord 2 mit recht üppigem Abstand. Das installierte Betriebssystem läuft flüssig - viel mehr solltet Ihr aber nicht vom Reno 6 erwarten. / © NextPit Aus diesem Grund habe ich den Zusatz "aktuell" in die Überschrift dieses Absatzes geschrieben. In der Praxis überzeugt die Leistung in Mobile Games und auch die Systemperformance. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass beide Eigenschaften mit zusätzlichen installierten Apps und nach einigen Wochen des Zumüllens des Handyspeichers abnehmen. tl;dr: Insgesamt ist die Leistung nicht ganz auf dem Niveau eines 500-Euro-Handys. Besonders die Unterstützung für aktuelle Funkstandards wie 5G, Bluetooth 5.2 und WiFi 6 fallen jedoch positiv auf. Ebenfalls löblich ist, dass das Reno 6 5G auch unter andauernder Volllast keine Überhitzungsprobleme bekommt.

Kamera: Angriff auf Apples Porträt-Selfie-Modus Auf der Rückseite des Oppo Reno 6 5G findet Ihr eine Triple-Kamera mit einer maximalen Auflösung von 64 Megapixeln. Neben der Hauptkamera gibt's eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln und eine Makrokamera mit 2 Megapixeln. Besonderen Wert legt Hersteller Oppo auf einen digitalen Bokeh-Videomodus, der mit der 32-Megapixel-Frontkamera zusammenarbeitet. Damit will man offenbar Apples Porträt-Selfie-Feature ein Schnippchen schlagen. Die Triple-Kamera kennen wir schon vom Vorgänger. Allerdings hat Oppo dem Modul einen Farbsensor spendiert. / © NextPit Hat mir gefallen: Schöne Bilder bei Sonnenlicht

HDR-Modus findet gute Mitte zwischen effektiv und natürlich

Digitales Videobokeh ganz nett Hat mir nicht gefallen: Keine Telekamera

Überflüssige Makrokamera

Keine optische Bildstabilisierung Gerade vom Kamerasetup bin ich beim Blick auf das Preisschild des Oppo Reno 6 5G ernüchtert. Hier gibt es bei anderen Herstellern bereits Sensoren mit 108 Megapixeln und Telekameras. Oppo entscheidet sich für vollkommen ausreichende 64 Megapixel, eine solide Ultraweitwinkelknipse und bessert das Datenblatt noch mit einer 2-Megapixel-Makrokamera auf. Bevor ich Euch deren Ergebnisse zeige, kurz was zum Videomodus. In der Pressemitteilung zum Reno 6 5G hat der Hersteller besonders auf einen KI-gestützten Video-Bokehmodus hingewiesen. Dieser wertet die Informationen der 32-Megapixel-Selfiekamera so aus, dass Euer Gesicht scharf und der Hintergrund unscharf ist. Digitales Video-Bokeh kennen wir bereits von Samsung, doch daran hat sich Oppo beim Timing sicher nicht orientiert. Apple wird am 14. September, also wenige Tage nach dem Launch des Reno 6 5G, das iPhone 13 präsentieren. Und genau für dieses wurde ein digitales Porträt-Bokeh bereits spekuliert.

Bei Oppo funktioniert der Videomodus recht zuverlässig. Meiner Meinung nach sieht das Bokeh aber keineswegs natürlich aus. Das liegt zum einen an einer recht dramatischen Unscharfzeichnung des Backgrounds. Und zum anderen an einigen Artefakten, die sich von der Hintergrundmaske auf Euer Gesicht ziehen. Bilder, wenn es hell ist Abgesehen von den Selfie-Porträtvideos knipst die 64-Megapixel-Hauptkamera des Reno 6 5G echt schöne Fotos bei gutem Licht. Hier sind es gerade schwierige Lichtsituationen, in denen mir die Fotos des Handys gefallen. Das liegt an Oppos bekanntlich sehr guten HDR-Modus, der bei deaktivierter KI-Szenenoptimierung auch ganz gute Farben produziert. Im Gegenlicht liefert das Reno 6 5G Oppo-typisch echt gut ab. Wie beim Reno 4 gefällt mir die Farbstimmung. / © NextPit Die Auflösung der Aufnahmen liegt übrigens nicht bei 64 Megapixeln. Denn das Reno 6 5G nutzt wie viele Smartphones Pixel-Binning und rechnet in diesem Falle vier Pixel zu einem Zusammen. Das Ergebnis sind 12-Megapixel-Bilder, die laut Hersteller besser sein sollen, als herkömmliche 12-MP-Fotos. Wollt Ihr die 64-Megapixel voll und ganz ausfahren, gibt es aber auch hierfür eine Option in der Kamera-App. Was ich Oppo echt bemängeln muss, ist, dass es im Reno 6 5G keine Telekamera gibt. Dadurch müsst Ihr beim Zoomen immer auf eine digitale Vergrößerung zurückgreifen, um Motive näher heranzuholen. Das sorgt trotz 64-MP-Sensor für wenige Details und einem ziemlichl künstlichen Schleier über den Bildern. Zoomen funktioniert nur digital. Die Ergebnisse sind aber ganz in Ordnung. / © NextPit Im Ultraweitwinkel räumt das Handy dann aber wieder ab, auch wenn die Auflösung von 8 Megapixeln besser sein könnte. Trotzdessen mochte ich die Fotos in puncto Lichtstimmung, Farben und Kontrast. Allerdings müsst Ihr mit recht starken Verzeichnungen an den Rändern des Bildes rechnen. Die Bilder der Ultraweitwinkelkamera gefallen mir gut. Lediglich die Ränder sind ein wenig unscharf. / © NextPit Bilder, wenn es dunkel ist Geht die Sonne am Ende des Tages unter, könnt Ihr mit dem Reno 6 5G natürlich auch noch Fotos machen. Hierfür integriert der Hersteller einen Nachtmodus in das Handy. Die Ergebnisse gefallen mir vor allem aus dem Grund, dass sie dunkle Bildbereiche nicht übermäßig aufhellen. Das Festival of Lights in Berlin am Sonntag vor Oppos Release konnte das Handy ganz gut festhalten. Der Nachtmodus des Reno 6 5G. / © NextPit Zoomen wir an das Bild oben heran, sehen wir allerdings, dass der Berliner Dom doch recht unscharf ist. Das liegt zum Einen an meiner unruhigen Hand und am anderen an der Rauschunterdrückung, die das Handy nutzt. Das ist allerdings keine große Besonderheit des Reno 6 5G, denn viele Hersteller nutzen kleinere Sensoren in den Zweit- und Drittkameras ihrer Handys. Die dritte Kamera, die eine Makrokamera mit 2 Megapixeln darstellt, kritisiere ich im Preisbereich um die 500 Euro dennoch. Bilder, die Ihr von Euch selbst aufnehmt Schließen wir den Kreis und kommen noch einmal zum Anfang dieser Kamera-Sektion zurück. Das Reno 6 5G bietet sowohl bei seinen Hauptkameras als auch bei der Selfie-Kamera einen Porträtmodus, der den Hintergrund unscharf stellt. Erwartungsgemäß sind die Bilder der Hauptkamera-Porträts besser als die Bilder der Selfie-Kamera. So sehen Selfies mit dem Reno 6 5G aus. / © NextPit Die Unscharfzeichnung der Bilder gefällt mir hier weitaus besser als bei den Videos. tl;dr: Leider scheitert Oppos Versuch, der Kamera des Reno 6 5G mit den Selfie-Porträtvideos etwas besonderes hinzuzufügen, ein wenig Das Feature ist höchstens in Ordnung und kann daher nicht von der ziemlich mittelmäßigen Kamera ablenken. Dieser fehlt es für 500 Euro an einer Telekamera und auch die Makrokamera mit 2 Megapixeln sieht man echt ungerne.

Oppo Reno 6: Akku Im Reno 6 kommt ein ausdauernder Akku mit 4.300 Milliamperestunden zum Einsatz. Diesen könnt Ihr über das mitgelieferte Netzteil mit rasanten 65 Watt wieder aufladen. Oppo kennt sich beim Quick-Charging sehr gut aus und somit wird der Akku des Handys innerhalb einer halben Stunde wieder zu 100 Prozent voll. Geil! Hat mir gefallen: Echt solide Akkulaufzeit dank 4.300 mAh und 90-Hertz-Display

Quick-Charging ist in puncto Geschwindigkeit erstklassig Hat mir nicht gefallen: Kein Wireless-Charging

Netzteil mit USB-A-Anschluss (Geschmackssache) Zu guter Letzt will ich Euch über die Akkulaufzeiten und das Quick-Charging beim Reno 6 informieren. Die Batterie des Handys bietet eine Kapazität von 4.300 Milliamperestunden und das sorgt im Praxistest für echt solide Akkulaufzeiten. Bei meinem Nutzungsverhalten konnte ich das Handy ohne Probleme zwei Tage ohne Steckdose betreiben. Das liegt aber auch daran, dass die Schnellladefunktion meinen Über-Nacht-Rhythmus durcheinander gebracht hat. Denn mit der Stoppuhr in der Hand konnte ich folgende Schnellladezeiten über das mitgelieferte Netzteil festhalten. Start ist hierbei bei 5 Prozent Akkustand: bis 20 Prozent in 3 Minuten

bis 30 Prozent in 4.30 Minuten

bis 50 Prozent in 9 Minuten

bis 75 Prozent in 16 Minuten

bis 100 Prozent in 27 Minuten Möglich wird das wie beim Vorgängermodell durch Oppos Schnellladetechnologie namens "SuperVOOC 2.0". Das Feature ist technisch beeindruckend und in Notsituationen, wenn Ihr kurz vorm Aufbrechen zum Beispiel noch Saft braucht, echt super praktisch. Bei ständiger Nutzung könnte es allerdings sein, dass es bei langjähriger Handynutzung die Akkulaufzeit beeinträchtigt. tl;dr: Stromtechnisch ist beim Reno 6 alles top! Das Handy bietet sowohl lange Akkulaufzeiten als auch schnelles Quick-Charging. Lediglich das kabellose Aufladen fehlt.

Oppo Reno 6: Technische Daten Oppo Reno 6 5G: Technische Daten auf einen Blick Oppo Reno 6 5G Prozessor MediaTek Dimensity 900 Speicher (RAM / intern) 8 GB / 128 GB Speicher erweiterbar? Nein Dual-SIM Ja Display 6,43 Zoll AMOLED mit 90 Hertz Größe 156,8 x 72,1 x 7,59 mm Gewicht 182 Gramm Konnektivität 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, USB Typ-C, NFC, GPS Hauptkamera 64 MP Weitwinkelkamera (f/1.7) Ultraweitwinkel 8 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.2) Makro 2 MP (f/2.4) Frontkamera 32 MP Video Max. 30 FPS bei 4K Akkukapazität 4.300 mAh Ladetechnologien Quick-Charging mit 65 Watt Authentifizierung Fingerabdrucksensor unter dem Display Betriebssystem Android 11 Preis 499 Euro