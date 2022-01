Pflicht für Samsung-Nutzer: Diese Einstellung kann Eure Daten retten

Nutzt Ihr ein Samsung-Handy , solltet Ihr eine versteckte Einstellung lieber ändern. Denn sie ermöglicht es Euch, das Handy über das Internet zu entsperren, wenn Ihr die PIN vergessen habt. Gestern habe ich unsere ausführliche Anleitung dazu aktualisiert und möchte die heutige Kaffeepause dazu nutzen, um Euch vor möglichem Unheil zu bewahren. Schauen wir uns das ganze einmal an!

Immer, wenn ich mich in meiner Karriere als Technikjournalist mit Samsungs "Find My Mobile"-System beschäftigt habe, war ich zwigespalten. Die Bedienung ist super einfach, die Funktionen sind im Falle eines Verlustes oder beim Vergessen der Handy-PIN echt praktisch – aber: In den Werkseinstellungen sind die meisten der Features deaktiviert.

Nutzt Ihr ein Samsung-Handy, solltet Ihr Euch daher die Zeit nehmen, kurz in die Einstellungen Eures Handys zu gehen. Ihr aktiviert dabei im Grunde genommen eine Versicherung, die im schlimmsten Falle Eure Daten rettet. Mit einem starken Passwort und aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung ist die Entsperrmöglichkeit über den Browser auch gar kein Sicherheitsrisiko.

Diese Samsung-Einstellung solltet Ihr ändern

Noch einmal von vorne: Wie Ihr in unserem Ratgeber beim Vergessen der PIN bei Samsung-Handys ausführlich lesen könnt, bietet Samsung ein paar praktische Online-Tools. Auf der Webseite "Find My Mobile" (externer Link) loggt Ihr Euch mit Eurem Samsung-Account ein und könnt dann auf folgende Features zugreifen:

Handy klingeln lassen

Handy sperren

Handy-Standort tracken

Handydaten löschen

Backup erstellen

Anrufe und SMS empfangen

Handy entsperren

Batterielaufzeit verlängern

Kinderschutzfunktionen verwalten

Viele dieser Einstellungen sind werkseitig gesperrt. Samsung sorgt damit natürlich für mehr Sicherheit, allerdings sind sie damit irgendwie recht unbrauchbar. Verliert Ihr Euer Handy nämlich oder vergesst Ihr die PIN, könnt Ihr die Features nicht mehr aktivieren. Besser also, Ihr macht es genau jetzt.

Dauert nur 2 Minuten: Wichtige Samsung-Features aktivieren

Zur Aktivierung steuert Ihr die Einstellungen Eures Samsung-Handys an. Dort geht Ihr auf "Biometrische Daten und Sicherheit" und weiter auf "Find My Mobile". In diesem Menü könnt Ihr "Remote-Entsperrung", das Übermitteln des letzten bekannten Standorts und sogar ein Tracking-Feature bei ausgeschaltetem Handy aktivieren.

Diese einfache Einstellung solltet Ihr ändern! / © NextPit

Das war's schon – diese kleine Smartphone-Prophylaxe rettet im schlimmsten Falle Eure Daten. Denn beim Verlust Eurer PIN ist der einzige andere Weg, das Handy komplett mit Datenverlust zurückzusetzen.

Kanntet Ihr diese Einstellung schon oder ist sie für Euch neu? Habt Ihr meinen kleinen Lifehack ausprobiert?