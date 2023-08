Philips Hue Secure: Signify stellt komplettes Überwachungssystem vor

Auch zur diesjährigen IFA gibt es von Philips Hue viele Neuheiten zu bestaunen. Allen voran sorgt mit Philips Hue Secure eine komplett neue Produktkategorie für Aufsehen. Signify kombiniert hier Überwachungskameras mit smartem Licht und Kontaktsensoren – und lässt uns das alles entspannt per App kontrollieren.

Philips Hue schickt sich an, sich mit der neu vorgestellten "Philips Hue Secure"-Produktreihe einen ganz neuen Markt zu erschließen. Im Rahmen der IFA 2023 präsentiere man uns mehrere Kameras, die für mehr Sicherheit im eigenen Zuhause sorgen sollen.

Philips Hue Secure: Das eigene Zuhause immer im Blick

Überwachungskameras gibt es viele, aber Signify möchte ebenso wie bei smarter Beleuchtung auch hier neue Maßstäbe setzen. Natürlich wird das Überwachungssystem auch auf Licht setzen, zudem richtet sich ein Fokus auf die Sicherheit unserer Daten. Aber der Reihe nach: Ihr bekommt die Philips Hue Secure Kamera sowohl kabelgebunden als auch batteriebetrieben. Dazu gibt es noch die Flutlicht-Variante der Kamera und schließlich einen Kontaktsensor.

Die "Philips Hue Secure"-Kameras bekommt Ihr sowohl in Schwarz als auch Weiß. / © nextpit

Die Kameras bieten uns einen knackig scharfen Livestream in 1080p-Qualität inklusive Nachtsicht-Funktion. So habt Ihr Euer Zuhause sowohl innen wie außen stets in Echtzeit unter Kontrolle. Wird eine Bewegung wahrgenommen, erhaltet Ihr umgehend eine Benachrichtigung aufs Handy. Seht Ihr beispielsweise in Eurem Garten eine Person herumspringen, die dort nichts zu suchen hat, könnt Ihr mit einem Fingertipp auf dem Handy einen Alarm auslösen. Dieser Alarm besteht aus einer Kombination aus Licht- und akustischen Alarmen.

Die Flutlicht-Kamera kann sowohl Eure Einfahrt ausleuchten, als auch einen Lichtalarm auslösen. / © nextpit

Ist es hingegen eine Person, die Ihr kennt, könnt Ihr sie sogar per Gegensprechfunktion grüßen. Beim übertragenen Bild ist wichtig, dass alles Ende-zu-Ende-verschlüsselt wird. Ihr seid also die Einzigen, die Eure Live-Ansichten, Schnappschüsse und Videoclips sehen können – oder halt Personen, die Ihr dazu berechtigt.

Die Kameras gibt es in Schwarz und in Weiß, gegen Aufpreis könnt Ihr sie mit einem Standfuß erwerben. Cool ist übrigens auch die Kamerahaltung mit Erdspieß: Die sorgt nämlich dafür, dass Ihr die Kamera flexibel im Garten positionieren könnt, beispielsweise versteckt in einem Busch oder einem Beet.

Während die normale Kamera sowohl für innen als auch außen geeignet ist, wurde die Flutlichtkamera speziell für den Außenbereich entwickelt. Auch hier haben wir wieder einen ausgewählten Bereich im Blick, egal ob Einfahrt, Garten oder Terrasse. Wird hier über die App ein Lichtalarm ausgelöst, leuchtet das Flutlicht einen großen Bereich in einer vorab festgelegten Farbe aus – etwa in Weiß oder, wenn Ihr wollt, auch in Rot.

Wird der Kontakt vom Sensor zum Magneten unterbrochen, erhaltet Ihr eine Benachrichtigung. / © Philips Hue

Abgerundet wird die neue Secure-Reihe von einem Kontaktsensor, der ebenfalls in Schwarz oder Weiß erhältlich ist. Der zweiteilige Sensor kann beispielsweise an Türen, Fenstern, oder auch Schränken unkompliziert angebracht werden. Wird ein Fenster oder eine Tür geöffnet, erhaltet Ihr auch wieder eine Benachrichtigung aufs Handy. Damit seid Ihr dann auch wieder jederzeit im Bilde – egal, ob jemand Eure Terassentür öffnet, oder Eure Kids heimlich an den Süßigkeitenschrank gehen.

Ihr könnt den Sensor aber natürlich auch einfach dazu verwenden, dass beispielsweise bestimmte Leuchten eingeschaltet werden, wenn Ihr das Badezimmer betretet, oder Ähnliches.

Die "Philips Hue"-App erhält ein Security Center

Damit all das oben beschriebene mit Eurer Philips-Hue-App funktioniert, muss natürlich auch diese App ein größeres Update bekommen. Deswegen wird ihr nun ein Security Center verpasst, über das Ihr Euer Sicherheitssystem steuert. Erhaltet Ihr eine Benachrichtigung, könnt Ihr dann innerhalb der App entscheiden, wie es weitergeht: Löst Ihr einen Licht- oder Ton-Alarm aus? Oder wollt Ihr lieber einen vorab definierten Kontakt oder gar die Polizei kontaktieren? Das macht Ihr ebenso über die App wie das Definieren der Kameraeinstellungen.

Ihr habt zum Beispiel zwei Modi, die Euch davor bewahren, Ungewolltes zu filmen. So könnt Ihr den Nachbargarten ausblenden, damit die dortigen Geschehnisse nicht berücksichtigt werden und auch Euer Nachbar sein Recht auf Privatsphäre genießen kann. Oder Ihr nutzt den Activity-Modus, der dafür sorgt, dass Bewegungen in bestimmten Bereichen des Sichtfelds nicht jedes Mal eine Benachrichtigung. Das ist sehr hilfreich, wenn die Kamera zum Beispiel vorbeifahrende Autos erfasst, oder Eure Fahne, die im Garten im Wind flattert.

Bei der Präsentation seines Systems legte Philips Hue großen Wert auf die Sicherheit Eurer Daten. Wie erwähnt ist das alles Ende-zu-Ende verschlüsselt und sind zu keiner Zeit von Dritten einsehbar. Signify bietet die grundlegenden Funktionen seines Dienstes kostenlos an, für einige Features jedoch benötigt Ihr das neue Hue-Secure-Abo. Zu diesen Features gehören die oben erwähnten Aktivitätszonen.

Der Basis-Plan kostet Euch 3,99 Euro monatlich und lässt Euch Videosequenzen der erfassten Ereignisse 30 Tage speichern. Entscheidet Ihr Euch für das teurere Plus-Abo, sind es sogar 60 Tage.

Philips Hue Security: Preis und Verfügbarkeit

Natürlich hat man uns auch wissen lassen, was wir für die neuen Gerätschaften und Services zu blechen haben. Diese Preise und Verfügbarkeiten hat das Unternehmen kommuniziert:

Philips Hue Secure kabelgebundene Kamera in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 199,99 / EUR 229,99 (mit Standfuß) / CHF 250,00 / CHF 287,50 (mit Standfuß)

in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 199,99 / EUR 229,99 (mit Standfuß) / CHF 250,00 / CHF 287,50 (mit Standfuß) Philips Hue Secure batteriebetriebene Kamera in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 249,99 / CHF 312,50

in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 249,99 / CHF 312,50 Philips Hue Flutlicht Kamera in Schwarz (ab Q1 2024) UVP: EUR 349,99 / CHF 437,50

in Schwarz (ab Q1 2024) UVP: EUR 349,99 / CHF 437,50 Philips Hue Secure Kontaktsensor in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 39,99 (Einzelpack) / EUR 69,99 (Doppelpack) / CHF 50,00 (Einzelpack) / CHF 87,50 (Doppelpack)

in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 39,99 (Einzelpack) / EUR 69,99 (Doppelpack) / CHF 50,00 (Einzelpack) / CHF 87,50 (Doppelpack) Philips Hue Secure Kamerahalterung mit Erdspieß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 39,99 / CHF 50,00

(ab Herbst 2023) UVP: EUR 39,99 / CHF 50,00 Philips Hue Secure Standfuß in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 49,99 / CHF 62,50

in Schwarz oder Weiß (ab Herbst 2023) UVP: EUR 49,99 / CHF 62,50 Philips Hue Secure Niedervolt Outdoor-Kabel (ab Herbst 2023) UVP: EUR 29,99 / CHF 37,50

(ab Herbst 2023) UVP: EUR 29,99 / CHF 37,50 Philips Hue Secure Sicherungskabel (ab Herbst 2023) UVP: EUR 14,99 / CHF 18,70

(ab Herbst 2023) UVP: EUR 14,99 / CHF 18,70 Philips Hue Secure Basis Abonnement (ab Herbst 2023) UVP: EUR 3,99 pro Kamera (Monat) / EUR 39,99 pro Kamera (Jahr) / CHF 5,00 pro Kamera (Monat) / CHF 50,00 pro Kamera (Jahr)

(ab Herbst 2023) UVP: EUR 3,99 pro Kamera (Monat) / EUR 39,99 pro Kamera (Jahr) / CHF 5,00 pro Kamera (Monat) / CHF 50,00 pro Kamera (Jahr) Philips Hue Secure Plus Abonnement (ab Herbst 2023) UVP: EUR 9,99 für mehrere Kameras (Monat) / EUR 99,99 für mehrere Kameras (Jahr) / CHF 12,50 für mehrere Kameras (Monat) / CHF 125,00 für mehrere Kameras (Jahr)

Was sagt Ihr zu Philips Hue Secure? Haltet Ihr die Preise für angemessen? Habt Ihr vielleicht schon Philips-Hue-Produkte im Haus und freut Euch darüber, dass Ihr die neue Produktkategorie kaufen könnt? Oder setzt Ihr für die Überwachung bereits auf einen anderen Hersteller?