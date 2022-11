TP-Link Tapo C210 im Test: DIE Preis-Leistungs-Spürnase

Die TP-Link Tapo C210 kostet nur so viel wie ein gutes Abendessen – und sorgt in Eurem Smart-Home für mehr Sicherheit. Dabei erkennt sie Bewegungen und Personen, lässt sich über Euer Smartphone drehen, schwenken und neigen und speichert Videomaterial auf microSD-Karten. Im Testbericht habe ich für NextPit herausgefunden, ob sich der Kauf lohnt!

Für die Tapo C210 zahlt Ihr im Netz Preise weit unter 50 Euro. Zur Veröffentlichung dieses Testberichts bot Amazon die Kamera für gerade einmal 34,90 Euro an. Lest Ihr diesen Artikel zu einem späteren Zeitpunkt, findet Ihr die tagesaktuellen Preise im nachfolgenden Preisvergleichselement:

Unterm Stricht macht es TP-Link anderen Herstellern schwer, günstige Sicherheitskameras mit hohem Funktionsumfang ins Rennen zu schicken. Denn bis auf Kleinigkeiten wie den fehlenden Akkubetrieb, die leistungsschwache KI-Objekterkennung und ein Gehäuse aus Kunststoff gibt's kaum etwas an der Tapo C210 auszusetzen. Sucht Ihr nach einer günstigen Indoor-Überwachungslösung, könnt Ihr getrost zuschlagen!

Design & Einrichtung

TP-Link setzt bei der Tapo C210 auf Plug-and-Play – und auf viel Plastik! Bei einem Preis von unter 50 Euro ist das aber keineswegs zu bemängeln. Mit einem schlichten Aussehen und einem kompakten Format taucht die C210 gut in ihrer Umgebung unter. Dank Motoren für Dreh- und Schwenkbewegungen sowie der Möglichkeit, die Kamera an der Wand zu montieren, bringt TP-Link auch die nötige Flexibilität.

Gefällt:

Dreh- und Schwenkfunktion

Kinderleichte Einrichtung

Schlichtes, unauffälliges Design

Gefällt nicht:

100 % Plastik

Proprietäres Ladekabel

Die Tapo C210 ist eine günstige Überwachungskamera, die sich in Euer WLAN-Netzwerk einwählt. Die Einrichtung funktioniert per Smartphone, hier müsst Ihr Euch lediglich die kostenlose Tapo-App herunterladen. Diese scannt nach dem Einstecken der Sicherheitskamera Euer Netzwerk, und schon beginnt die Einrichtung. Wie bei vielen Smart-Home-Geräten wählt Ihr Euch dafür kurz in das WLAN des Devices ein und verbindet anschließend Euer eigenes.

Die Kamera der TP-Link Tapo C210 lässt sich drehen und neigen. / © NextPit

Für meinen Test habe ich die Kamera einfach auf ein Regal gestellt. Alternativ könnt Ihr sie aber auch über eine mitgelieferte Platte an der Wand oder sogar unter der Decke festschrauben. In der Kamera müsst Ihr dabei lediglich einstellen, dass das Kamerabild falsch herum angezeigt wird. Auch hier zeigt sich TP-Link simpel und einfach in der Einrichtung.

Die Tapo C210 ist eine Indoor-Sicherheitskamera, die ohne Wasserschutz und mit Betriebstemperaturen zwischen 0 und 40 Grad Celsius auch nicht in trockenen Außenbereichen betrieben werden kann.