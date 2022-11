Neabot NoMo Q11 im Hands-on: Preiswerter Wisch- und Saugroboter mit Laser-Navigation

Aber auch auf Amazon sind wir fündig geworden. Dort wird zum Zeitpunkt unseres Hands-on dieser Preis noch einmal mit 271,99 Euro unterboten. Sollte sich dieser Preis als stabil erweisen, dann ist der Neabot-Saugroboter definitiv eine Empfehlung wert. Doch schauen wir erst einmal was der optisch nachhaltig wirkende Roboter denn so alles bietet.

Der Neabot NoMo Q11 ist – auch wenn er optisch aus der Zukunft zu kommen scheint – bereits seit knapp einem Jahr am Markt erhältlich. Der ursprüngliche Startpreis lag bei 699 US-Dollar, was zweifellos viel zu teuer wäre. Einstieg war seinerzeit die Crowdfunding-Plattform Indiegogo. Aber keine Sorge, inzwischen wird der Saugroboter auf der Homepage des Anbieters für 319 Euro angeboten. Dabei handelt es sich aber um einen "Black Friday Deal", welcher am 28. November 2022 endet.

Am Ende dieses Kapitel wollen wir Euch noch mit den restlichen technischen Daten verwöhnen. Der Neabot NoMo Q11 hat einen 5.200 mAh starken Akku verbaut, der in 360 Minuten voll aufgeladen ist und dann eine Saugdauer von 120 Minuten liefert. Die maximale Saugkraft beträgt 4.000 Pa. In Sachen Lautstärke befindet sich der Neabot NoMo Q11 mit 65 Dezibel im Mittelfeld.

Der Neabot NoMo Q11 in Aktion

Kommen wir nun zu dem spannenderen Teil unseres kleinen Hands-on: Was hat denn der Neabot NoMo Q11 so drauf? Die Ersteinrichtung geht recht geschmeidig von der Hand: kostenlose "Neakasa"-App herunterladen, die beiden Tasten auf der Oberseite des Roboters für fünf Sekunden gedrückt halten, und schon wird eine Verbindung zum Smartphone und dem heimischen Netzwerk hergestellt.

Dann fängt der Reinigungsroboter auch schon an, einmal direkt durch die Wohnung zu pesen, um sich mit seinem neuen Zuhause vertraut zu machen. Dabei ist gleich einmal aufgefallen, dass der dToF-Laser (direct-Time-of-Flight) eine recht ordentliche Reichweite bei der Erkennung hat. Denn trotz einer maximalen Stufenkletterfähigkeit von 1,8 Zentimetern kommt der Saugroboter nicht in mein Bad (5 cm hohe Schwelle), hat es aber fast komplett kartografiert.

Die AppNeabot NoMo Q11 Saug- und Wischroboter / © NextPit

Auf der anderen Seite ist das Schlafzimmer gemeinsam mit dem Flur als ein Raum eingezeichnet und lässt sich trotz vorhandener Option in der App nicht in zwei Räume aufteilen. Ebenso soll der NoMo Q11 angeblich auch in deutscher Sprache verfügbar sein, aber auch hier gibt es lediglich den "Ladekreis des Todes". Sprich: Ich habe kein deutsche Sprache installieren können.

Nun wird der Neabot als Staub- und Wischroboter vermarktet. Und tatsächlich überzeugt seine Navigation auch ohne riesigem Laser-Turm. Neben den vier Absturzsensoren bietet der Q11 auch eine 3D-Obstacle Avoidance (Hinderniserkennung). Schuhe und ähnlich geartete Objekte erkennt er fehlerfrei. Eine Socke beispielsweise führt jedoch im Test zu einem Problem – der NoMo Q11 frisst sie und blockiert anschließend.

Die Stimme wechselt noch nicht die Sprache, dafür wird alles schön deutsch protokoliert. / © NextPit

Es gibt ja auch so etwas wie eine Teppich-Erkennung – was man auch hört. Auf Teppich schraubt der Saugroboter die Saugleistung auf die maximalen 4.000 Pa. Dennoch würde ich seine Stärken mehr auf dem Hartboden sehen. Wenngleich die sogenannte Wischfunktionen als aktiv beworben wirbt, meint der Hersteller damit nicht zwei rotierende Wischmops, wie bei dem jüngst durch Stefan getesteten Ecovacs Deebot X1 Turbo. Der Neabot NoMo Q11 zieht mehr oder weniger die Wischplatte mit dem befeuchteten Lappen hinter sich her. Das bedeutet auch, dass ein Teppich in direkten Kontakt mit dem nassen Lappen kommt.

Und wo wir gerade bei dem Thema Wischlappen sind, sei noch ein Mangel erwähnt: Befindet sich der Neabot NoMo Q11 in der Ladestation, lassen sich weder die Wischplatte, noch der Staub- und Wassertank des Roboters entnehmen, da dafür der Staubsauger verkehrt herum in der Ladestation steht.