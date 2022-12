EufyCam 3 im Test: Von dieser Glanzleistung müssen wir abraten!

Hach, was hat die eufyCam 3 im Test für eine Glanzleistung hingelegt! Mit 4K-Video, zahlreichen smarten Features und einer Nutzung ohne Cloud hätte es die Sicherheitslösung sicher an die Spitze unserer Liste der besten Überwachungskameras geschafft. Im Testzeitraum wurden dann aber diverse Sicherheitsmängel bei der Eufy Sicherheitskamera bekannt. Lohnt sich der Kauf trotzdem?

Design & Einrichtung

Die S330-Sicherheitskameras von Eufy sehen in etwa so aus, wie man Überwachungskameras in einem Comic darstellen würde. Neben der Kameraeinheit an der Vorderseite fällt dabei vor allem ein Solarpaneel auf der Oberseite auf. Die Basis, über die Ihr die Kameras (2 pro VE) in Betrieb nehmen könnt, mutet dabei wie ein schlichter WLAN-Router an. Ein Trugschuss, wie sich herausstellt.

Die Kamera hat ein recht enges Sichtfeld. / © NextPit

Gefällt:

Hochwertige Verarbeitung

Super-einfache Installation & Montage

Gefällt nicht:

Home-Base muss kabelgebunden installiert werden

Großer Abstand zwischen Linse und Drehgelenk

Das Unboxing und die Einrichtung der eufyCam 3 machen überraschend viel Spaß! Alles ist gut beschriftet, wirkt hochwertig gefertigt und lässt sich auch ohne Anleitung richtig zusammenbasteln. Bei der Installation solltet Ihr zuallererst die Basis über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit Eurem Router verbinden. Denn Eufy vertraut für die Speicherung des 4K-Videomaterials – und für mehr Sicherheit – auf eine kabelgebundene Installation. Habt Ihr Euren WLAN-Router kompliziert verbaut, empfehle ich Euch ein längeres Ethernet-Kabel gleich mit zu bestellen.

Läuft die Home-Base und deutet eine blaue LED-Lampe auf eine Internetverbindung hin, könnt Ihr sie über die Eufy-App einrichten. Hier müsst Ihr erstmal nur einen Namen vergeben und könnt anschließend mit der Installation der Kameras fortfahren. Rund einen Meter von der Home-Base entfernt startet Ihr die Installation in der App, tippt dann auf einen Knopf an der Kamera und schon ertönt ein ohrenbetäubender Lärm. Denn initial finden sich die Eufy-Geräte über ein schrilles Audiosignal. War alles erfolgreich, gebt Ihr in der App an, wo die Kamera installiert ist, und das war's!

Die Home-Base passt sich gut in sonstigen Technikkrams ein! / © NextPit

Für meinen Test habe ich eine der Sicherheitskameras in meiner Küche an die Wand geschraubt. Ein Set aus drei Schrauben und drei Dübel ist pro Kamera im Lieferumfang enthalten – ein Dübel-Schrauben-Paar bleibt dabei über. Die Installation dauerte ungefähr drei Minuten, anschließend hing die Kamera sehr sicher an der Wand. Viel einfacher macht es eventuell nur Google mit der magnetischen Installation der Nest Cam mit Akku!

Am Design und der Installation der Kameras gibt es insgesamt kaum etwas auszusetzen. Anmerken sollte ich allerdings, dass es sich beim eufyCam-3-Set eigentlich um Outdoor-Kameras handelt. Denn auf der Oberseite der Kameras befinden sich Solar-Paneele und einen Ständer für Tische oder Regale gibt's auch nicht. Da ich im Mehrfamilienhaus aber vermeiden will, dass meine Nachbarn sich beobachtet fühlen, habe ich die Kameras innen eingesetzt.

Dabei fiel mir auf, dass der Abstand zwischen Wandhalterung und Objektiv recht groß ist. Was beim Blick auf den Garten sicher kein Problem ist, könnte bei kleineren Terrassen schon schwierig werden. Denn das Sichtfeld fängt somit einige Zentimeter entfernt von der Wand an und Ihr verliert etwa Eingänge oder Treppenaufgänge aus dem Blick.