Mit einem stolzen Einführungspreis von 1.099 Euro für das Google Pixel 9 Pro ist das Smartphones definitiv kein Schnäppchen. Allerdings bedeutet das Erscheinen eines neuen Flaggschiffes eben auch, dass ältere Modelle im Preis fallen. So auch das Pixel 8 Pro, das Ihr in der Tarifwelt von MediaMarkt jetzt in der 128-GB-Variante für 24,99 Euro monatlich bekommt. Dafür schließt Ihr einen Handyvertrag von o2 ab und bekommt sogar eine Pixel Watch 2 obendrauf.

Der MediaMarkt-Deal im Überblick

Bei besagtem Tarif handelt es sich um den Basic 25, der mit 30 GB Datenvolumen, einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s und 4G aufwartet. Insgesamt 24 Monate bindet Ihr Euch hier an o2 (Tarifübersicht). Höhere Kosten nach Ablauf der Mindestlaufzeit müsst Ihr jedoch nicht befürchten. Dafür zahlt Ihr 24,99 Euro pro Monat, sowie einmalig 79 Euro für die Geräte und 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises. Versandkosten entfallen hier komplett.

Tarif-Check Tarif o2 Basic 25 Datenvolumen 30 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 24,99 € Einmalige Kosten 118,99 € Gesamtkosten 718,75 € Reguläre Gerätekosten Google Pixel 8 Pro – 679,00 €

Google Pixel Watch 2 – 235,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 8,14 € Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr hier 718,75 Euro. Somit liegt Ihr nicht nur fast 400 Euro unter dem Preis des Pixel 9 Pro, sondern spart auch knapp 200 Euro gegenüber den aktuellen Bestpreisen für die Geräte. Gerade die Zugabe der Pixel Watch 2, die Euch noch immer mindestens 235 Euro kostet, machen diesen Deal preislich fast unschlagbar.

Darum lohnt sich das Google Pixel 8 Pro jetzt erst so richtig

Das Google Pixel 8 Pro (Test) und das Google Pixel 9 Pro unterscheiden sich durchaus voneinander. Neben dem deutlich kleineren Display verfügt das aktuelle Flaggschiff über 16 GB RAM, eine deutlich verbesserte Frontkamera und eine ähnlich starke Hauptkamera, die jedoch mit starken KI-Features punkten kann. So sind auch Dinge wie Gemini Nano nun endlich sinnvoll einsetzbar.

Ikonisch: Der Kamera-Balken des Google Pixel 8 Pro ist mit massig Leistung gespickt. / © nextpit

Allerdings kommen eben diese Funktionen auch auf das Google Pixel 8 Pro. Das Gerät galt seit Veröffentlichung im Oktober 2023 als eines der besten Foto-Smartphones und wurde nur knapp von seinem Nachfolger vom Thron gestoßen. Reichen Euch also 12 GB Arbeitsspeicher und kommt Ihr zudem mit einer etwas begrenzten Akkulaufzeit klar, könnt Ihr hier ein echtes Schnäppchen ergattern. Gerade der preisliche Unterschied im Vergleich zu den überschaubaren Verbesserungen machen das Google Pixel 8 Pro jetzt richtig spannend.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Greift Ihr lieber zum neuesten Modell oder lässt Euch so ein Preis doch noch einmal überlegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!