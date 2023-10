Prime Day 2023: Lenovo-Gaming-Monitore um bis zu 55 % reduziert!

Seid Ihr auf der Suche nach einem guten Gaming-Monitor, ist der Amazon Prime Day die perfekte Shopping-Möglichkeit. Denn hier findet Ihr zahlreiche Angebote, bei denen Ihr jedoch aufpassen müsst, nicht zu viel zu zahlen. Ein wirklich guter Deal ist derzeit der Lenovo G27q-30, den Ihr in der normalen und Curved-Variante zum Vorzugspreis erhaltet. Wir haben uns den Gaming-Deal einmal genauer angeschaut.

Falls Ihr täglich mehr als 3 Stunden vor dem Rechner sitzt, ist die Anschaffung eines guten Monitors unausweichlich. Ich selbst habe mir beim letzten Prime Day zwei neue Gaming-Monitore angeschafft und meine Augen danken es mir jeden Tag. Auch am zweiten Prime Day 2023 gibt es wieder zahlreiche PC-Bildschirme im Angebot und hier sticht der Lenovo G27q-30 und der G27qc-30 durch den extrem hohen Rabatt deutlich heraus.

Affiliate Angebot Lenovo G27q-30 Gaming-Monitor | 27-Zoll-Bilddiagonale | WQHD-Auflösung | 165 Hz | 350 nits | 1-ms-Reaktionszeit | FreeSync

Affiliate Angebot Lenovo G27qc-30 Gaming-Monitor | 27-Zoll-Bilddiagonale | QHD-Auflösung | 165 Hz | 350 nits | 1-ms-Reaktionszeit | FreeSync | Curved

Beide Monitore verfügen über eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll. Außerdem weisen beide eine Bildwiederholrate von 165 Hz aus und können auf bis zu 350 Nits aufhellen.Auch die bekannten Gaming-Features wie eine geringe Reaktionszeit von einer Millisekunde und AMD FreeSync sind hier vorhanden.

Der grundlegende Unterschied der beiden Modelle liegt in Ihrer Bauweise. Denn der Lenovo G27q-30 ist ein "normaler" Bildschirm und die qc-Variante ist Curved. Das soll dazu dienen, dass die Augen mehr geschont werden. Zudem leistet die gekrümmte Version eine Auflösung in QHD-Qualität, während der G27q-30 auf WQHD setzt, also eher als Widescreen dient.

Zum Zocken sind beide Bildschirme wirklich gut. Denn die geringe Reaktionszeit verspricht auch bei schnellen Games einen flüssigen Ablauf ohne Ghosting oder übertriebene Bewegungsunschärfe, das sogenannte Motion Blur. Zusätzlich lässt sich der Bildschirm in der Höhe verstellen, damit Ihr nicht mit einem steifen Nacken spielen müsst.

Darum lohnen sich die beiden Lenovo-Angebote von Amazon

Während der Prime Days bekommt Ihr die beiden Bildschirme mit einem satten Rabatt. Diesen berechnet Amazon allerdings auf die UVP und so entstehen utopische Prozentzahlen von 49 Prozent für den G27q und sogar 55 Prozent für den Curved-Monitor. In der Realität sieht das Ganze etwas anders aus. Laut idealo kostet Euch das nächstbeste Angebot 240 Euro für die Standard-Variante, wodurch Ihr hier immer noch 61 Euro spart. Der bisherige Bestpreis lag bei 199 Euro.

Ähnlich dürfte es beim Curved-Bildschirm aussehen, allerdings ist dieser nicht in der Datenbank des Preisvergleichs-Tools. Daher verlassen wir uns hier auf die Browser-Integration Kepa. Im August lag hier der Bestpreis bei 179 Euro und somit noch einmal rund 15 Euro höher als am heutigen Prime Day.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten Gaming-Monitor zum kleinen Preis, seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Sollte dennoch etwas sein, erhaltet Ihr zudem noch eine Herstellergarantie von 36 Monaten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Deals interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!