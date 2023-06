Probleme mit der Kamera des Samsung Galaxy S23? Hier ist der Fix!

Das neueste Update kommt mit der Buildnummer S911BXXS1AWD1 unter der Samsung One UI 5.1, die immer noch auf Android 13 basiert. Es ist mit 2,2 GB ziemlich groß und wird als OTA-Update (Over-the-Air) für die Samsung-Galaxy-S23-Serie ausgeliefert.

Lösung für die Kameraprobleme des Samsung Galaxy S23

Abgesehen von der Zusammenfassung hat Samsung keine vollständige Release-Note veröffentlicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Software die auffälligen Probleme für diese Geräte behebt. Es wurde bereits berichtet, dass Nutzer:innen bei HDR-Fotos einen Halo-Effekt um die Motive herum sehen. Samsung hat bereits bestätigt, dass sie eine Lösung für dieses Problem bereitstellen werden.

Ein weiterer Kamerafehler, der von Samsung eingeräumt wurde, ist der berüchtigte "Bananenfleck" oder genauer ausgedrückt: Bilder, die einen runden oder elliptischen unscharfen Bereich aufweisen. Dieser Fehler ist bei einigen Nutzern seit der Markteinführung aufgetreten und wurde bis heute nicht behoben. Leider ist bislang unklar, ob das Problem mit dieser Firmware flächendeckend behoben wurde.

Das Update wird in Wellen verteilt und ist bereits in einigen Ländern und Regionen verfügbar, unter anderem in Indonesien, auf den Philippinen und in Malaysia. Je nach Netzbetreiber werdet Ihr es frühestens im Laufe des Wochenendes, bzw. kommende Woche erhalten.

One UI Watch 5 Beta 2 behebt Akku-Probleme und Einschaltverzögerungen

Neben den regulären Software-Iterationen für die Mobiltelefone hat der südkoreanische Hersteller auch die Beta 2 der One UI 5 Watch für die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 veröffentlicht. Sie baut auf der ersten Beta auf und behebt unter anderem Probleme wie das schnellere Entladen des Akkus, den verzögerten Start nach dem Einschalten und die fehlerhafte Samsung-Pay-Funktion. Sie ist für Nutzer:innen der Samsung Members App in Südkorea und den USA verfügbar.

Benutzt Ihr eines der Samsung-Galaxy-S23-Modelle? Habt Ihr bisher irgendwelche Softwareprobleme mit der Kamera erlebt? Teilt uns Eure Erfahrungen doch gern in den Kommentaren mit.