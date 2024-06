Alternative zu iCloud: Proton Drive bietet Sicherung der Fotos auf dem iPhone

Ähnlich wie bei Android ist die automatische Foto- und Video-Backup-Funktion in der Proton-Drive-App integriert. Neben den Reitern "Dateien" und "Freigegeben" gibt es einen eigenen Reiter "Fotos", der ermöglicht eigene Medien im Internet anzusehen. Außerdem gibt es einen Offline-Modus, damit der auch ohne Internetverbindung auf Fotos und Videos klappt.

Proton wirbt mit seinem Foto-Backup-Service für mehr Datenschutz und Sicherheit. Proton Drive verwendet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um Fotos und Videos zwischen Eurem Gerät und der Cloud zu speichern.

Die mit Proton Drive gesicherten Fotos und Videos können auch über das Internet abgerufen werden. / © Proton

Wie viel kosten die Cloud-Speicherpläne von Proton?

Was die Preisstruktur angeht, so bietet Proton allen iPhone-Nutzern über die Proton-Drive-App 5 GB kostenlosen Speicherplatz an, während andere Dienste mit höheren Tarifen gebündelt werden. Der Basis-Tarif beginnt bei 3,99 €/Monat und enthält 200 GB Speicherplatz und einen Blick in den Verlauf.

Die nächste Stufe hat 500 GB Speicherplatz und kostet 9,99 €/Monat. Darin enthalten sind Proton-Dienste wie Proton Mail, Proton Calendar und Proton VPN. Ein teilbarer Plan wird für 23,99 € angeboten, der 3 TB Speicherplatz und Proton-Dienste bietet. Der monatliche Preis für die 500 GB Speicherplatz-Option von Proton liegt auf dem Niveau von Apples iCloud+ für die gleiche Kapazität. Allerdings ist iCloud+ mit 200 GB einen Euro günstiger als der 200 GB Speicher von Proton.

Findet Ihr, dass Proton Drive eine bessere Möglichkeit ist, um Fotos und Videos auf dem iPhone zu sichern? Lasst uns Eure Meinung hören.