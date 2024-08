Neue Ladetechnologie vorgestellt: Ladet Realme-Smartphones mit über 300 W auf

Für Realme sind ultraschnelle Ladelösungen kein Fremdwort. Letztes Jahr hat Realme einen 240-Watt-Ladestandard für eines seiner Smartphones eingeführt, mit dem der Akku in weniger als 10 Minuten wieder voll aufgeladen ist. Wenn Ihr denkt, dass das nicht schnell genug ist, dann macht Euch darauf gefasst, dass das Unternehmen uns mit etwas Erstaunlichem überraschen wird.

Wie schnell ist die neue Ladegeschwindigkeit von Realme?

In einem Weibo-Post kündigte Realme an, dass es seine neue proprietäre Ladelösung mit dem treffenden Namen 320W SuperSonic am 14. August auf dem 828 Realme Fans Festival in China vorstellen wird.

Gleichzeitig mit der Ankündigung teilte das Unternehmen ein kurzes Video, in dem es die Technologie beim Aufladen eines unbekannten Realme-Smartphones vorstellt. Dabei wurde gezeigt, wie das Gerät nach 2 Minuten an der Steckdose einen Akkustand von 50 Prozent erreichte und innerhalb von 4 Minuten wieder vollständig aufgeladen war.

Die neue 320 W Ultra-Schnellladetechnologie von Realme kann ein Smartphone in weniger als 5 Minuten vollständig aufladen. / © Realme

Obwohl Realme hier wahrscheinlich auf dem besten Weg ist, einen Weltrekord zu brechen, hat Xiaomi (Smartphone-Vergleich) bereits 2023 einen 300-Watt-Standard demonstriert. Bei den Geräten, die danach produziert wurden, kam er jedoch nicht zum Einsatz, da die Leistung meist auf 290 Watt begrenzt war. Realme scheint zu planen, das 320-Watt-SuperSonic-Laden in ein aktuelles Smartphone zu integrieren, ähnlich wie das 240-Watt-Laden.

Ein weiterer wichtiger Faktor neben der Ladeleistung ist die Akkukapazität. Es ist unklar, wie groß der Akku des Geräts in dem Video war. Trotzdem scheint die Zahl beeindruckend genug zu sein. Eine andere Frage bleibt: Brauchen wir rasend schnelle Ladegeschwindigkeiten in Smartphones? Gibt es Nachteile, die mit extrem schnellen Ladegeschwindigkeiten verbunden sind?

Das ultraschnelle Aufladen kann die Ausfallzeiten erheblich reduzieren und ist damit sehr praktisch für Nutzer, die ständig unterwegs sind. Allerdings müssen die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit des Geräteakkus und Sicherheitsbedenken, wie z. B. Überhitzung, sorgfältig bedacht werden.

Im Zuge des technologischen Fortschritts wird es entscheidend sein, ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit zu finden, damit sich diese leistungsstarken Ladelösungen durchsetzen können. Realme wird höchstwahrscheinlich zu gegebener Zeit bekannt geben, wie das Unternehmen diese Herausforderungen angehen will.

Was ist Eure Meinung zum Schnellladen? Haltet Ihr superschnelle Ladegeschwindigkeiten für Smartphones für wichtig? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.