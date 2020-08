Realme X50 im Test: Besser als das OnePlus Nord?

Hier punktet das Realme X50

Schlichtes, aber einfaches Design

Ich habe in diesem Jahr viele Realme-Smartphones getestet, und sie haben alle fast dasselbe Design. Es ist sicher ein sehr stilvolles und ordentliches Design-Konzept, auch wenn ich es ein wenig leid bin, meine Eindrücke von einem Test zum anderen nahezu zu übernehmen. Das Smartphone hat abgerundete Ecken, liegt ziemlich gut in der Hand und der Fingerabdrucksensor an der Kante ist gut platziert.

Der Fingerabdruckleser des Realme. / © NextPit

Die Rückseite aus Kunstoff hat einen metallischen Glanz, den ich sehr sexy finde. Je nachdem, in welchem Winkel Ihr das Smartphone ausrichtet, bewegen sich die parallelen Diagonalen allmählich voneinander weg oder aufeinander zu. Das sieht schön aus, und die Kunststoffseite fühlt sich bei Berührung überhaupt nicht minderwertig an.

Das Realme X50 bleibt ein ziemlich massives Smartphone. / © NextPit

Von vorne betrachtet behält das Realme X50 ein ziemlich breites Kinn und eine breite Stirn sowie eine Doppel-Notch in der linken oberen Ecke, die nicht jedermanns Geschmack sein wird. Alles in allem bietet das Realme X50 ein sauberes und schönes Design, genau wie seine dutzenden Vorgänger.

Die Reflexionen auf der Rückseite des Realme X50 lassen einen schnell vergessen, dass es aus Kunststoff gefertigt ist. / © NextPit

Ein flüssiger 120-Hz-Bildschirm

Höhere Bildwiederholfrequenzen von Smartphone-Displays sind DER Tech-Trend 2020. Das sorgt dafür, dass 90-Hz-Bildschirme mittlerweile in Smartphones für weniger als 400 oder sogar 300 Euro zu finden sind.

Das Realme ist eines der billigsten Smartphones, das 120 Hz auf seinem Bildschirm bietet. Also ja, das sind mehr als die 90 Hz des OnePlus Nord. Aber im Gegensatz zum OnePlus finden wir ein IPS-LCD-Panel und kein OLED vor.

Der 6,57-Zoll-Bildschirm des Realme X50 bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln in 20:9 Full-HD+ mit einer Pixeldichte von etwa 400 dpi. Auf dem Papier ist das Display offensichtlich "nicht so gut" wie das Panel des OnePlus Nord, das neben der OLED-Technologie über HDR10+ verfügt.

Die 120 Hz machen den Bildschirm des Realme X50 sehr flüssig. / © NextPit

Aber im Gebrauch fand ich das Display des Realme-Smartphones sehr angenehm, sogar für Handyspiele. Die 120 Hz ermöglichen eine schöne flüssige Bedienung. Auf der anderen Seite bietet es nicht so einen beeindruckenden Kontrast wie ein OLED-Display.

Bei direkter Sonneneinstrahlung hat der Bildschirm zudem Schwierigkeiten, wirklich lesbar zu sein. Schade finde ich die Lösung der Doppel-Notch und die relativ breiten Ränder. Das ist auch für ein LCD-Panel nicht mehr zeitgemäß.

Die Doppel-Notch sieht nach 2018 aus, oder? / © NextPit

Der Snapdragon 765G

Auch das Realme X50 verfügt, wie das OnePlus Nord, über einen 765G Snapdragon, der mit einer Adreno 620 GPU gekoppelt ist.

Und wenn OnePlus generell eine der Marken ist, die am meisten mit Smartphone-Spielen in Verbindung gebracht wird, so hat das Realme X50 sehr gut abgeschnitten. In diesem Vergleich habe ich drei Bursts von mehreren Grafik- und CPU-Benchmarks auf dem Realme X50 und OnePlus Nord durchgeführt.

Das Realme X50 hat sich als großer Leistungsträger für mobile Spiele erwiesen. / © AndroidPIT

Ich führte für jeden Benchmark jeweils drei Testläufe mit ein- und ausgeschalteten Spiel- und Leistungsabstimmungsmodi durch. Ich behielt dann nur die Zwischenwerte, die für jeden Benchmark erzielt wurden.

Und auf dem Papier schneidet das Realme X50 besser ab als das OnePlus Nord. Es ist schwer zu sagen, wie sich diese Ergebnisse im täglichen Gebrauch widerspiegeln. Das OnePlus Nord hat Vorteile gegenüber einigen Spielen, wie zum Beispiel Fortnite, das auf 45 FPS läuft, während es in den Einstellungen auf dem Realme X50 auf 30 FPS begrenzt ist.

Benchmark-Vergleich Realme X50 / OnePlus Nord Spielmodus: ein GeekBench 5 Einzel GeekBench 5 Multi PassMark-Disk PassMark-Speicher 3D-Mark Slingshot Extreme 3D Mark Vulkan 3D-Mark Slingshot 3.0 OP Nord 617 1891 58248 21260 3274 3063 4573 Realme 616 1934 59550 22502 3326 3117 4652 Spielmodus: aus GeekBench 5 Einzel GeekBench 5 Multi PassMark-Disk PassMark-Speicher 3D-Mark Slingshot Extreme 3D Mark Vulkan 3D-Mark Slingshot 3.0 OP Nord 611 1896 55190 21496 3271 3053 4585 Realme 620 1923 57078 22282 3335 3108 4641

Die Ergebnisse sprechen für sich und stellen eine Überraschung für mich dar, da man diese Leistung ehrlicherweise so nicht erwartet hat. Dies gilt umso mehr, da OnePlus mit seinem Fnatic-Modus, der CPU, GPU, RAM usw. optimiert, eine Menge zu bieten hat.

Der Spielmodus des Realme X50 bietet nur einen "Competitive"-Modus, der nicht anzeigt, welche Optimierungen vorgenommen werden. Aber ich muss zugeben, als Fan (keineswegs bedingungslos, aber immerhin ein Fan) von OnePlus schneidet das Realme X50 in diesem Punkt besser ab.

Guter Akku

Was den verbauten Akku betrifft, verfügt das Realme X50 über solide 4.200 mAh. Der Akku unterstützt die Schnellladung Dart Charge 4.0 mit 30 Watt. Kabel und Adapter liefert der Hersteller entsprechend mit.

Mit dem Ladegerät, das ich während meines Tests verwendet habe, konnte ich eine volle Ladung in knapp einer Stunde erzielen. Das Versprechen des Hersteller wird somit erfüllt.

4.200 mAh ist die gleiche Kapazität, die das teurere Realme X50 Pro bietet, aber 100 mAh weniger als das billigere Realme 6 Pro. Unseren Akkutests zufolge, die mit dem PC Mark-Benchmark durchgeführt wurden, hielt das Realme X50 16 Stunden bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, bevor es unter 20 Prozent fiel. Knapp 15 Stunden dauerte das mit der Anzeige bei 120 Hz.

Realme UI

Realme UI basiert auf Android 10 und ist meiner Meinung nach nicht die attraktivste Benutzeroberfläche. Mit den runden Anwendungssymbolen ähnelt der Startbildschirm fast dem Googles Pixel Launcher.

Glücklicherweise habe ich keine Werbung in der Oberfläche gefunden, während der Hersteller im Dezember letzten Jahres ankündigte, dass Anzeigen in sein Overlay eingebettet werden sollen. Wie es auf Xiaomis MIUI mit der Möglichkeit, sie zu deaktivieren, der Fall ist.

Die Oberfläche ist ziemlich schlicht gehalten, aber ich mag die pillenförmigen Schieberegler alá iOS nicht. Auf der anderen Seite hat das Einstellungsmenü den Vorzug, zu den saubersten aller Android-Overlayer zu gehören.

RealmeUi ist sehr schlicht und intuitiv gehalten. / © AndroidPit

Die Oberfläche bietet Euch einen Dunkelmodus, App-Klone, einen Spielmodus, um die Leistung im Game Space zu optimieren, einen Fokusmodus, um einige Benachrichtigungen für eine bestimmte Zeit zu pausieren, kontaktloses Bezahlen und viel mehr. Kurz gesagt, Realme UI wird nicht jedem gefallen, aber es ist ein schlichtes Overlay, das im Einklang mit der Philosophie des Herstellers auf das Wesentliche eingeht.