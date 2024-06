Stellt Euch ein Gerät vor, das so allgegenwärtig ist, dass Ihr die ganze Woche vergisst, dass Ihr es überhaupt tragt. Das ist der RingConn Smart Ring. Sein umfassendes Gesundheits- und Wellness-Tracking macht ihn zu einem Muss für jeden, der seinen Lebensstil verbessern möchte. Mit fortschrittlicher biometrischer Überwachung und einer benutzerfreundlichen App verspricht RingConn, die Art und Weise, wie wir unsere tägliche Gesundheit verwalten, zu verändern. In unserem Testbericht erfahrt Ihr, ob dieser smarte Ring dem Hype gerecht wird.

Obwohl es im RingConn-Store eine Anleitung zur Größenbestimmung gibt, empfehle ich, zuerst das Größenanpassungsset zu bestellen, um verschiedene Größen an verschiedenen Fingern auszuprobieren und die beste Passform zu finden. Für eine optimale Passgenauigkeit empfehlen die Hersteller, den Ring am Zeigefinger zu tragen, da dieser in der Regel der dickste und am wenigsten störende Finger ist und somit am bequemsten sitzt.

Gebrauchsspuren sind unvermeidlich, da smarte Ringe mit allem in Berührung kommen, was wir anfassen, vom Fahrradlenker bis zum Wohnungsschlüssel. In dieser Hinsicht stimme ich Shervin Shaikh vom YouTube-Kanal Shervin Shares zu: Kratzer verleihen den smarten Ringen ein bisschen Persönlichkeit.

Wellness- & Fitness-Funktionen

Der RingConn Smart Ring bietet detaillierte Schlaf- und Erholungsdaten. Auch wenn die Genauigkeit der Daten von Wearable zu Wearable variieren kann, zeigt der RingConn zuverlässig wertvolle Trends im Zeitverlauf an, die für gesundheitliche Erkenntnisse nützlicher sind als tägliche Schwankungen. In den zwei Wochen, in denen ich den Smart Ring testete und seine Ergebnisse mit denen meiner Apple Watch 9 (Test) verglich, stellte ich jedoch fest, dass die RingConn-Messwerte im Allgemeinen großzügiger waren. Die HRV-Statistiken waren jedoch meist niedriger. Ich erkläre weiter unten, warum .

Vorteile:

Der Wellness-Balance-Wert ist eine wertvolle Ergänzung

Die Aufzeichnung der Bewegung im Bett während des Schlafs ist eine nützliche Funktion

Bietet eine umfassende Aktivitätsanalyse

Nachteile:

Die Fitness-Tracking-Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung

Das Fitness-Tracking hängt stark davon ab, dass Ihr Euer Handy dabei habt

Fitness-Tracking

Derzeit verfügt der RingConn Smart Ring nicht über Echtzeit-Fitness-Modi, was für diejenigen, die ein sofortiges Fitness-Feedback wünschen, ein Nachteil sein könnte. Die App verfügt jedoch über einige Modi in der Beta-Version, was darauf hindeutet, dass umfassendere Fitness-Tracking-Funktionen am Horizont erkennbar sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die Nutzer:innen die Modi Outdoor, Indoor Running und Outdoor Cycling nutzen. Um diese Funktionen nutzen zu können, müsst Ihr Euer Handy allerdings die ganze Zeit bei Euch haben. Leider erhole ich mich gerade von einer Knieverletzung und konnte keine weiteren Tests durchführen. Ich werde diesen Abschnitt aktualisieren, sobald es mein Knie wieder zulässt.

Der RingConn Smart Ring bietet nur drei Fitness-Modi: Outdoor, Indoor Running und Outdoor Cycling. / © nextpit

Wellness Balance Score

Wie bereits zu Beginn dieses Testberichts erwähnt, zeichnet sich der RingConn Smart Ring durch die Erfassung von Vitalwerten aus. Für diejenigen, die in erster Linie an der Gesundheitsüberwachung interessiert sind, bietet der RingConn wertvolle Einblicke, angefangen mit dem Wellness Balance Score. Obwohl er sich noch in der Beta-Phase befindet, ist er schon jetzt nützlich, denn er zeigt Euren Gesamtzustand anhand von Aktivitätsniveau, Stresslevel, Vitalwerten und Schlafverhalten an.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die App ziemlich genau einschätzen konnte, wie ich mich im Laufe des Tages körperlich und geistig fühlte. Die Kategorien reichen von "Ausgezeichnet" über "Gut" bis hin zu "Verbesserungswürdig".

Nach der Berechnung Eurer Punktzahl liefert das KI-Modell Erkenntnisse, Übungsvorschläge und Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. Der letzte Teil kann weniger benutzerfreundlich sein, da er verschiedene Metriken auflistet, die noch verbessert werden müssen. Ihr könnt jedoch nach rechts schieben, um eine detailliertere Ansicht dieser Kennzahlen zu erhalten. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Ihr Euch darauf konzentriert, bestimmte Bereiche Eurer Gesundheit zu verbessern.

Die Wellness-Bilanz bietet wertvolle Einblicke für Menschen, die einen ausführlichen Gesundheitsbericht suchen. / © nextpit

Schlafanalyse

Die Schlafanalyse dieses intelligenten Rings ist eine der fortschrittlichsten Messungen, die ich je bei einem Wearable getestet habe. Vor allem ist es das bequemste Gadget, das ich je für den Schlaf verwendet habe, was vor allem an seinem Formfaktor und nicht am Gerät selbst liegt.

In der App sehen wir eine umfassende Aufschlüsselung der verschiedenen Gesundheitsparameter aus der Schlafanalyse. Zu den Daten gehören zum Beispiel Herzfrequenz, HRV (Herzfrequenzvariabilität), SpO2 (Sauerstoffsättigung im Blut), Atemfrequenz und Hauttemperatur. Außerdem bietet sie detaillierte Einblicke in die Schlafqualität, die Schlafphasen und die allgemeine Schlafeffizienz. Diese Messwerte ergeben zusammen ein umfassendes Bild Eurer nächtlichen Erholung und Eurer allgemeinen Gesundheit.

Die App zeigt eine umfassende Aufschlüsselung der verschiedenen Gesundheitsparameter aus der Schlafanalyse an. / © nextpit

Ein großer Vorteil dieser detaillierten Daten ist die Möglichkeit, Muster und Trends in Eurem Schlaf aufzuzeigen. Die konsequente Überwachung Eurer Herzfrequenz und HRV kann Euch zum Beispiel helfen zu verstehen, wie gut sich Euer Körper über Nacht erholt, während die SpO2-Werte wichtige Informationen über die Atemqualität im Schlaf liefern.

Die Überwachung der Schlafphasen und der Schlafeffizienz kann Probleme wie unzureichenden Tiefschlaf oder häufiges Aufwachen aufdecken, sodass Ihr Eure Gewohnheiten oder Eure Umgebung für eine bessere Erholung anpassen könnt. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz können wir fundierte Entscheidungen über unseren Lebensstil treffen. Für mich war es zum Beispiel interessant, die Temperaturveränderungen während des Schlafs und die Qualität meines Schlafs zu vergleichen.

Der Schlafdatenbericht enthält Herzfrequenz, HRV (Herzfrequenzvariabilität), SpO2 (Sauerstoffsättigung im Blut), Atemfrequenz und Hauttemperatur. / © nextpit

Als ich die REM- und Tiefschlafwerte mit meinem Referenzgerät verglich, stellte ich fest, dass der RingConn durchweg etwas großzügiger misst. Am 25. Juni zum Beispiel zeigte der Ring 2 Stunden und 27 Minuten REM-Schlaf und 1 Stunde und 35 Minuten Tiefschlaf an, während die Apple Watch 9 1 Stunde und 22 Minuten REM-Schlaf und nur 13 Minuten Tiefschlaf aufzeichnete (ja, es war eine schlechte Nacht für mich). Aber das ist nicht immer der Fall.

Es war faszinierend zu sehen, wie sich die HRV-Daten des Smart Rings und der Smartwatch unterscheiden können. In diesem Fall zeigte die Apple Watch höhere Werte an. Ich glaube, das liegt daran, dass man bei der Messung der Herzfrequenzvariabilität still stehen muss, was bei einem Gerät am Finger schwieriger ist. Ein Gerät, das am Handgelenk getragen wird, ist stabiler. Deshalb zeichnet der RingConn Smart Ring die HRV vor allem nachts auf, wenn wir fast bewegungslos sind.

Aktivitätsmetriken

Als Teil des Wellness-Ansatzes liefert der RingConn Smart Ring eine detaillierte Analyse Eurer täglichen Aktivität. Am 24. Juni erreichte ich einen Aktivitätswert von 98, mit 119 Minuten mäßiger bis starker Aktivität und 540 verbrannten Kalorien.

Die visuelle Aufschlüsselung der Aktivitäten in der App gibt Aufschluss über Euren Lebensstil – damit Ihr entscheiden könnt, wie Ihr damit umgehen wollt. / © nextpit

Die visuelle Aufschlüsselung des Kalorienverbrauchs zwischen Grundumsatz und aktiven Kalorien in der App hilft, den Energieverbrauch zu verstehen. Mit 14 Stunden Stehen und 171 Minuten Bewegung ist es offensichtlich, dass ich den ganzen Tag über aktiv war.

Die App kategorisierte meine Aktivitätsintensität und verglich sie mit der Vorwoche, um Fortschritte hervorzuheben und ein konstantes Aktivitätsniveau zu fördern. Mit dieser Überwachung können wir zum Beispiel Fitnesspläne erstellen, die unseren Bedürfnissen entsprechen.

Stress, Vitalwerte und mehr

Der RingConn Smart Ring kann nicht nur den Schlaf und die Aktivität überwachen, sondern auch den Stresslevel, die Vitalwerte, die Periodenvorhersage und allgemeine Trends.

Am 26. Juni lag mein Stresslevel im Durchschnitt bei 47 Punkten, was als normal gilt. Die App schlüsselt unseren Stressindex über den Tag hinweg auf und ermöglicht es uns, Zeiten mit erhöhtem Stress zu erkennen und möglicherweise Aktivitäten oder Praktiken anzupassen, um diese Spitzen abzumildern, damit wir Stressoren proaktiv erkennen und bewältigen können.

Von links nach rechts: Analyse des Stressniveaus, Vital Signs, Zyklusverfolgung und Trendliste. / © nextpit

Der RingConn überwacht nicht nur den Stress, sondern auch die Vitalwerte. Von der durchschnittlichen Herzfrequenz bis zum Ruhepuls kann man die Punkte miteinander verbinden und verstehen, wie gut es um unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit bestellt ist. Die App sagt auch den Menstruationszyklus voraus und hilft so bei der Planung und Verwaltung gesundheitsrelevanter Aktivitäten rund um diese Zeit. Ihr könnt sogar Faktoren wie Alkohol oder Medikamente hinzufügen, die die Analyse des Menstruationszyklus beeinflussen könnten.

Der Bereich Trends schließlich fasst wichtige Messwerte wie Schlaf, Stress, Aktivität und Vitalwerte zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über unsere Gesundheit in der vergangenen Woche. Dieser ganzheitliche Einblick ermöglicht es uns, Muster zu erkennen, Ziele zu setzen und fundierte Entscheidungen über unsere Gesundheit – und warum nicht auch über unseren Lebensstil – zu treffen.