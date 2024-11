Passend zum Black Friday ist bei Amazon der Roborock Qrevo Master zum Bestpreis erhältlich. Dank eines Coupons direkt auf der Produktseite gibt es hier nämlich 100 Euro zusätzlichen Nachlass. Was der Saugroboter so bietet und ob sich der Kauf wirklich lohnt oder Ihr doch besser auf Alternativen zurückgreifen solltet, verrät Euch unser Deal-Check.

Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation sind teuer. Also so richtig teuer. Glücklicherweise scheinen sich alle Hersteller einig zu sein, am Black Friday den Rotstift besonders großzügig anzusetzen. Dadurch spart Ihr beim Roborock Qrevo Master gerade 31 Prozent und zahlt so wenig, wie noch nie zuvor für das Sauger-Flaggschiff. Interessant ist ebenfalls, dass Roborock selbst als Verkäufer fungiert und auch die verlängerte Amazon-Rückgabefrist bis zum 31. Januar 2025 solltet Ihr nicht vernachlässigen.

Das Qrevo-Flaggschiff von Roborock im Überblick

Eine Saugleistung von 10.000 Pa, ein ausfahrbarer Wischmopp und eine richtig gute Navigation verbindet der Roborock Qrevo Master unter seiner Haube. Hinzu kommt eine Doppelwalze, um feinsten Schmutz zu reinigen und auch ein LED-Umgebungslicht, um selbst bei Dunkelheit sorgsam über den Boden zu gleiten. Durch eine KI erkennt die Haushaltshilfe zudem Hindernisse und umkurvt diese. Ist Euch zudem besonders langweilig, könnt Ihr den Roborock sogar anrufen.

Lest auch: Unser Test zum Roborock Qrevo Slim

Doch auch die Basisstation kann sich sehen lassen. Die selbstständige Reinigung findet mit 60 Grad heißem Wasser statt und anschließend werden die Wischmopps mit heißer Luft wieder getrocknet. Durch ein Leitsystem wird zudem stetig Frischwasser in den Roboter geleitet, damit beim Wischen auch wirklich alles sauber wird. Bedenkt allerdings, dass er aufgrund seiner Bauhöhe nicht unbedingt unter jedes Möbelstück kommt.

37 Prozent Rabatt auf den Roborock Qrevo Master – Lohnt sich das?

Amazon gibt hier einen recht hohen Rabatt an. Dieser bezieht sich allerdings, wie so häufig, auf die unverbindliche Preisempfehlung von 1.299 Euro. Ein kurzer Blick auf idealo beweist allerdings, dass der nächsthöhere Preis aktuell bei 899,99 Euro liegt – also genau dem, was Amazon ohnehin ausschreibt. Dennoch solltet Ihr das Angebot bei Amazon unbedingt in Betracht ziehen. Grund dafür ist der Gutschein auf der Produktseite.

Dieser reduziert den Preis nämlich um weitere 100 Euro, wodurch Ihr jetzt nur noch 799 Euro für den Qrevo Master zahlt. Günstiger gab es den Roborock-Saugroboter bisher nicht. Damit liegt das Modell gleichauf mit dem Ecovacs X5 Omni (Test) und sogar 100 Euro unter dem Dreame L40 Ultra (Test). Allerdings haben diese beiden Hersteller noch einige Deals mehr auf Lager.

Gibt es vergleichbare Angebote?

So bietet Dreame (Black-Friday-Angebote) mit dem L10s Ultra Gen 2 ebenfalls 10.000-Pa-Saugleistung. Allerdings ist die Basisstation nicht mit so vielen Funktionen ausgestattet und auch der Wischmopp lässt sich nicht anheben. Dafür zahlt Ihr bei Amazon für den L10s Ultra Gen 2 allerdings nur 499 Euro*. Von Ecovacs gibt es den Deebot T30 Omni für 579 Euro*. Der Robo-Sauger bietet 11.000-Pa-Saugleistung muss aber ebenfalls auf eine etwas abgespecktere Basisstation setzen. Möchtet Ihr das volle Paket, ist der Roborock Qrevo Master wohl passender für Euch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Worauf legt Ihr einen besonderen Wert bei Saugrobotern? Lasst es uns wissen!