Obwohl One UI 7 offiziell mit dem Galaxy S25 eingeführt wurde, haben viele ältere Galaxy-Modelle noch nicht die endgültige Version des auf Android 15 basierenden Updates erhalten. Möglicherweise holt Samsung diese Verzögerungen aber wieder auf, indem es den Zeitplan für One UI 8, das auf Android 16 basiert, beschleunigt.

One UI 8 wird getestet

Laut dem Leaker Tarun Vats hat Samsung bereits mit internen Tests für One UI 8 begonnen. Die entschlüsselten Firmware-Dateien deuten darauf hin, dass der Build zur Galaxy S25-Serie gehört und die Versionsnummer S938BXXU1BYC1 / S938BOXM1BYC1 / S938BXXU1BYC1 trägt.

Im Vergleich zum letzten Jahr beginnen diese Tests etwa zwei Monate früher als der interne Build von One UI 7, was sich mit der erwarteten frühen Veröffentlichung von Android 16 deckt. Berichten zufolge plant Google, die stabile Version von Android 16 bereits im Mai, rechtzeitig zur Google I/O 2025, zu veröffentlichen.

Angebliche One UI 8 Entwicklungsversion für das Samsung Galaxy S25 (Ultra) / © X/u/TarunVats

Außerdem behauptete Ice Universe kürzlich, dass Samsung die erwarteten One-UI-7.1- und 7.1.1-Updates überspringen und stattdessen direkt auf One UI 8.0 umsteigen wird. Wenn sich dieser Zeitplan bewahrheitet, könnte das bedeuten, dass Samsungs nächste Generation faltbarer Smartphones, die im Juli auf den Markt kommen soll, bereits mit Android 16 vorinstalliert sein könnte.

Das tatsächliche Erscheinungsdatum von One UI 8 bleibt jedoch ungewiss. Eine Bestätigung wird es erst geben, wenn Samsung das One UI 8 Beta-Programm ankündigt, aber derzeit gibt es keine Hinweise darauf, wann das geschehen wird.

Was bedeutet eine frühere Veröffentlichung von One UI 8 für die Nutzer?

Samsungs beschleunigte Einführung von One UI 8 könnte eine gute Nachricht für Fans sein, vor allem nachdem es bei der Einführung von One UI 7 zu erheblichen Verzögerungen kam. Das Galaxy S24 befindet sich immer noch in der Beta-Phase und das Programm wurde kürzlich auf das Galaxy Z Fold 6 (Test), das Galaxy Z Flip 6 (Test) und das Galaxy Tab S10 erweitert. Es wird erwartet, dass auch das Galaxy A55 bald die Beta erhält, während das endgültige One-UI-7-Update im April erwartet wird.

Wir erwarten, dass Android 16 im Vergleich zu Android 15 sowohl bescheidene als auch bemerkenswerte Verbesserungen mit sich bringt. Dazu gehören die vollständige Unterstützung für Sperrbildschirm-Widgets und dynamischere Benachrichtigungen. Verbesserungen auf Systemebene, wie z. B. eine verbesserte Steuerung der adaptiven Bildwiederholrate, eine tiefere Integration der Kamera in Apps und eine bessere allgemeine Systemoptimierung sind ebenfalls in Arbeit.