Samsung kann es noch: Exynos 1380 mit 200-MP-Kamera-Support vorgestellt

Obwohl Samsung in diesem Jahr bei seinen Flaggschiff-Smartphones bei der Wahl der Prozessoren auf Qualcomm setzt, werden Mittelklasse-Smartphones des Herstellers weiterhin von den eigenen Exynos-Prozessoren angetrieben. Diese Woche stellten die Südkoreaner offiziell den Exynos 1380 vor, der nur geringfügige Geschwindigkeitsverbesserungen gegenüber seinem Vorgänger aufweist. Dafür unterstützt das neue SoC (System on a Chip) auch Kamerasensoren mit einer Auflösung von bis zu 200 MP. Vermutlich wird das kommende Samsung Galaxy A54 vom neuen Prozessor angetrieben. Dürfen wir damit auch auf eine große Hauptkamera hoffen?

Samsung stellt den Exynos 1380 offiziell vor

Für seine Flaggschiff-Modelle, zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 (zum Test), verbaut der südkoreanische Konzern im Hinblick auf Prozessoren ausschließlich eine Spezialanfertigung von Qualcomm: den Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy". Für die Mittelklasse darf es dann aber doch "noch" die hauseigene Produktion sein. Der nun präsentierte Exynos 1380 verwendet das identische 5-nm-Verfahren wie sein Vorgänger, der Exynos 1280. Vier ARM-Cortex-A78-Kerne mit einer maximalen Taktrate von 2,4 GHz und vier weiteren Cortex-A55-Kernen, die mit 2 GHz getaktet sind. Der Vorgänger hingegen verwendete zwar die identischen Kerne, aber in einer 2+6-Konfiguration.

Samsung behält die Mali-G68 GPU sowie die 120-Hz-FHD+-Display-Spezifikation in seinem diesjährigen 5G-Mittelklasse-Silikon bei. Abgesehen von der aufgefrischten CPU-Ausstattung ist der Exynos 1380 jetzt mit schnellerem LPDDR5-Speicher, UFS 3.1-Speicher und Wi-Fi 6 kompatibel.

Samsung Galaxy A54 Rendering. / © Samsung / Android Headlines

200-MP-Kamera bei Mittelklasse-Handys von Samsung

Eine weitere bemerkenswerte Änderung ist der unterstützte Bildsignalprozessor (ISP) im Chipsatz, denn der unterstützt inzwischen Kamerasensoren bis zu 200 MP. Das eröffnet dem Konzern die Möglichkeit, den von Samsung hergestellten 200-MP-Sensor auch in der Galaxy-A-Serie einzusetzen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass er im Galaxy A55 oder in zukünftigen Mittelklasse-Handys von Samsung in Erscheinung tritt. Denn bisherigen Leaks zufolge wird das Samsung Galaxy A54 mit einer 50-MP-Hauptkamera ausgestattet.

Die Einführung von Samsungs neuem Exynos bedeutet, dass die Markteinführung des Galaxy A54 ebenfalls kurz bevorstehen sollte. Sein Vorgänger, das von uns ausführlich getestete Samsung Galaxy A53 5G, wurde im März letzten Jahres offiziell vorgestellt. Was die übrigen Merkmale des Gerätes anbelangen, so wird es mindestens 8 GB RAM, bis zu 256 GB Speicherplatz und ein 6,4 Zoll großes OLED-Display haben.

Glaubt Ihr, dass eine 200-MP-Kamera in einem Mittelklasse-Android-Gerät dazu beiträgt, dass Ihr in Zukunft den Kauf eines solchen Gerätes in Betracht zieht? Lasst uns doch gern Eure Meinung im Kommentarbereich da.