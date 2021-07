Samsung Galaxy A51 im Test: Lohnt sich der Kauf im Jahr 2021 noch?

Das Samsung Galaxy A51, ein Anfang 2020 veröffentlichtes Mittelklasse-Smartphone, war ein echter Verkaufsschlager. Von der Tech-Presse und den Nutzer:innen wurde es für sein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Ein Jahr nach seinem Erscheinen hat NextPit das Samsung Galaxy A51 getestet, um zu sehen, ob es immer noch empfehlenswert ist.

Bewertung

Pro ✓ Ausgezeichnetes 60Hz-AMOLED-Display

✓ Ordentliche Kamera

✓ Android 13 und weitere 3 Jahre Sicherheitspatches garantiert

✓ 3,5-mm-Buchse und erweiterbarer Speicher Contra ✕ Der Exynos 9611 ist eine Katastrophe

✕ Akkulaufzeit zu durchschnittlich

✕ Super langsames Schnellladen

✕ Keine IP-Zertifizierung

✕ Kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Jahr 2021

Design und Display: Kunststoff-Look kein bisschen gealtert Auf der Design- und Bildschirmseite bietet das Samsung Galaxy A51 ein flaches 6,5-Zoll-AMOLED-Panel mit einer Kunststoff-Rückseite, alles in einem ziemlich massiven Format von 158,5 x 73,6 x 7,9 mm bei 172 Gramm. Hat mir gefallen: Das AMOLED-Display ist sehr gut kalibriert

Die 3,5-mm-Buchse und der microSD-Anschluss

Die reflektierende Beschichtung auf der Rückseite

Das schlanke Kameramodul Hat mir nicht gefallen: Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz

Die raue Oberfläche an einigen Stellen

Keine IP-Zertifizierung Die schöne Farbe Prism Crush White des Samsung Galaxy A51 würde mich das Plastikdesign fast vergessen lassen / © NextPit Ich mag die reflektierenden Effekte der Beschichtung auf der Rückseite mit einer Art perlweißer Farbe mit diagonalen und vertikalen Streifen sehr. Mir gefällt auch, dass das Kameramodul kaum hervorsteht, was allerdings auch daran liegt, dass das Samsung Galaxy A51 recht dick ist. Auf der anderen Seite finde ich, dass das Finish an einigen Stellen ziemlich rau ist, vor allem um den USB-C-Anschluss und die Buchse herum, wo man die Verformung des Kunststoffrahmens auf Höhe der Löcher deutlich sehen kann. Das AMOLED-Display des Samsung Galaxy A51 ist immer noch sehr gut, auch wenn es bei 60 Hz festhängt / © NextPit Was den Bildschirm betrifft, so handelt es sich um ein sehr gutes Super-AMOLED-Panel von 6,55 Zoll in Full-HD-Auflösung mit 1080 x 2400 Pixeln, also 405 dpi. Die maximale Helligkeit von 630 nits (410 im Durchschnitt) ist ohne Weiteres in Ordnung. Die bei 60 Hz verharrende Bildwiederholrate hat mich nicht weiter gestört, aber ich habe trotzdem den Unterschied zu den 120 Hz gespürt, die ich gewohnt bin. Ich begrüße auch das Vorhandensein einer 3,5-mm-Klinkenbuchse, eines Dual-SIM-Anschlusses und eines microSD-Steckplatzes zur Erweiterung des Speichers auf bis zu 512 GB. Allerdings gibt es keine IP-Zertifizierung. Einige der Feinarbeiten sind ziemlich unordentlich. Ihr würdet es sehen, wenn der USB-C-Anschluss IM FOKUS wäre!!!/ © NextPit Insgesamt bleibt das Samsung Galaxy A51 auch im Jahr 2021 optisch recht aktuell , auch wenn ich kein Fan des "Vollplastik"-Ansatzes bin. Der Bildschirm ist hervorragend verarbeitet, aber ich kann nicht umhin, an Smartphones zu denken, die für weniger als 300 oder sogar 200 Euro verkauft werden und eine höhere Bildwiederholrate haben. AMOLED in der Mittelklasse anzubieten, ist im Jahr 2021 kein Kunststück mehr.

Software: OneUI 3.1 und weitere 3 Jahre Garantie für Updates Das Samsung Galaxy A51 läuft derzeit mit OneUI 3.1 basierend auf Android 11 und hat den Android-Sicherheitspatch Mai 2021 erhalten. Ich werde nicht ins Detail über dieses Android-Overlay gehen, das Ihr alle kennt. Aber die Schwäche des Exynos 9611 SoC erlaubte es mir nicht, die exzellente User-Experience zu genießen, die normalerweise von OneUI geboten wird. Allerdings sollte man bedenken, dass das Smartphone zunächst mit OneUI 2.0 auf Basis von Android 10 veröffentlicht wurde. Und im Einklang mit Samsungs neuer Update-Politik profitiert das Galaxy A51 von 3 großen Android-Versionen und 4 Jahren Sicherheitspatches. Wenn Ihr dieses Smartphone jetzt kauft, erhält es Android 13 und wird bis 2023 gepatcht. Aktuell ist das Smartphone aber bereits auf dem letzten Stand, was die Häufigkeit von Sicherheitspatches angeht. Ihr erhaltet also nur einen pro Quartal. Diese Häufigkeit wird wahrscheinlich im letzten Jahr des Lebenszyklus auf zweimal pro Jahr reduziert werden. Samsung-Mittelklasse mit 4 Jahren Updates: Ist das wirklich nachhaltiger? OneUI 3.1 ist immer noch voll funktionsfähig, läuft aber auf dem Samsung Galaxy A51 nicht flüssig / © NextPit Obwohl das Samsung Galaxy A51 im letzten Jahr veröffentlicht wurde, wird es wahrscheinlich länger auf dem neuesten Stand gehalten als seine Redmi- oder Realme-Konkurrenten, die im Jahr 2021 veröffentlicht werden.

Leistung: Exynos 9611 entspricht nicht den Erwartungen Das Samsung Galaxy A51 verfügt über ein im 10-nm-Verfahren gefertigtes Exynos-9611-SoC, das mit einer Mali-G-72-GPU und 4 GB RAM gekoppelt ist. Hat mir gefallen: Keine Überhitzung, das ist schon mal was Hat mir nicht gefallen: Katastrophale Leistung

Das SoC war bereits 2020 nicht mehr wettbewerbsfähig

Verlangsamungen bei der Software

Das Spielerlebnis ist nicht sehr angenehm Mit einem ein Jahr alten Mittelklasse-SoC und traurigen 4 GB RAM darf man natürlich kein Leistungsmonster erwarten, im Gegenteil. Das Samsung Galaxy hat es wirklich schwer. Ich erlebte Verlangsamungen der Benutzeroberfläche, eine Verzögerung beim Öffnen von Anwendungen oder beim Übergang zum Multitasking. Im Normalbetrieb und ohne Anwendung im Hintergrund werden 2,2 der 4 GB RAM genutzt und 525 MB sind reserviert. Ich hatte also nur 1,3 GB RAM effektiv zur Verfügung. Die Langsamkeit machte sich auch bemerkbar, als ich das Update auf OneUi 3.1 und den neuesten Sicherheitspatch installierte, die Installation dauerte sehr lange. Die Leistung beim Gaming werde ich nicht ansprechen, da die meisten Titel standardmäßig mit "durchschnittlicher" Grafik starten und fast nie mit 30 FPS laufen. Smartphone-SoCs: Das müsst Ihr über Snapdragon, Exynos und Co. wissen Samsung Galaxy A51 Grafik-Benchmarks Modell/Benchmark Samsung Galaxy A51 Redmi Note 10 Pro (SD 732G) Realme 8 Pro (SD 720G) Geekbench single / multi 348/1265 569/1780 568 / 1685 3DMark Wild Life 853 1124 1052 Passmark Speicher/Disk 12.829 / 34.829 18.743 / 38.325 19.799 / 38.683 Der einzige positive Punkt: Während sich 2021 viele Smartphones so stark erhitzen, dass man sich die Finger verbrennt, bleibt das Samsung Galaxy A51 immer auf einer vernünftigen Temperatur. Während meiner Testsessions mit dem 3DMark Wild Life Stress Test Benchmark, der eine intensive Spielenutzung simuliert, hielt das Samsung Galaxy A51 ein niedriges, aber konstantes Leistungsniveau. Auf der anderen Seite gab es jedes Mal einen großen Abfall der Bildrate während der letzten von drei Testschleifen und korrigierte die Punktzahl nach unten. Fnatic-Modus, X-Modus, GPU-Turbo: Was bringen Gaming-Modi wirklich? Eine Framerate, die zwischen 3 und 8 FPS schwankt, ist selbst für ein Mittelklasse-Handy enttäuschend / © NextPit Insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Samsung Galaxy A51 eindeutig uninteressant und man findet deutlich günstigere Modelle der Konkurrenz. In diesem Punkt ist das Samsung Galaxy A51 im Jahr 2021 zweifelsohne veraltet.

Akku: Das anachronistische Ladeprotokoll Das Samsung Galaxy A51 verfügt über einen 4000-mAh-Akku, der sich mit 15 Watt kabelgebunden "schnell" aufladen lässt. Hat mir gefallen: - Hat mir nicht gefallen: Durchschnittliche Akkulaufzeit

Anachronistisch langsames Schnellladen 4000 mAh ist eine sehr durchschnittliche Ladekapazität, insbesondere für ein Mittelklasse-Smartphone. Bei typischer Nutzung und einer durchschnittlichen Bildschirmzeit von 6 Stunden pro Tag konnte ich mehr als 12 Stunden durchhalten, bevor die verbleibende Akkulaufzeit unter 20 % fiel. Mein bestes Ergebnis war 14:22, als ich an diesem Wochenende zu einem Fotoshooting ging und meine Bildschirmzeit sich etwas mehr in Grenzen hielt (4:30). Andererseits war der Ladevorgang unerträglich lang. Ich weiß, dass iPhone-Benutzer nicht verstehen werden, warum ich eine so große Sache daraus mache, da sie an 20-Watt-Ladung gewöhnt sind. Aber ich denke, Samsung hinkt in dieser Hinsicht ernsthaft hinterher, selbst mit seinen 25-Watt-Flaggschiffen. Abgesehen von der Leistung liegt hier wirklich das Hauptproblem des A51. Konnten 2020 noch mehr als 90 Minuten für eine volle Ladung bei einem Mittelklasse-Smartphone akzeptabel sein, so ist dies 2021 nicht mehr der Fall. Das Samsung Galaxy A51 bietet eine durchschnittliche Akkulaufzeit, mehr nicht. Bei der Konkurrenz gibt es im Jahr 2021 viel bessere Lademöglichkeiten für den gleichen Preis. Aber das eigentliche Problem ist das schnelle Laden, das alles andere als schnell ist.

Das technische Datenblatt Samsung Galaxy A51 Technische Daten Komponenten Specs Prozessor Exynos 9611

Octacore bis zu 2,3 GHz

10 nm

Mali G-72 GPU Speicher 4/64 GB; 4/128 GB

6/128 GB

8/128 GB; 8/256 GB

UFS 2.0 Erweiterbarer Speicher? Ja Display 6,5-Zoll-AMOLED

Full HD+ 1080 x 2400

60 Hz Bildwiederholrate

630 nits maximale Helligkeit (410 durchschnittlich) Kameramodul 48 MP Hauptobjektiv: Blende f/2.0, 1/2.0" Sensorgröße, PDAF

Blende f/2.0, 1/2.0" Sensorgröße, PDAF Ultra-Weitwinkel 12 MP: f/2.2-Blende, 123° FOV

f/2.2-Blende, 123° FOV Makro 5 MP : f/2,4-Blende

: f/2,4-Blende Tiefe 5 MP: f/2.2-Blende

f/2.2-Blende 32 MP Selfie: f/2.2 Blende, 1/2,8" Sensorgröße Video 4k bei 30 FPS

1080p bei 30 FPS Batterie 4000 mAh

15 W Schnellladung OS OneUI 3 basierend auf Android 11 (standardmäßig mit Android 10) Audio 3,5 mm Klinke Konnektivität Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / LTE / NFC IP-Zertifizierung Keine Abmessungen & Gewicht 158,5 x 73,6 x 7,9 mm

172 g Farben Prism Crush Schwarz, Prism Crush Weiß, Prism Crush Blau, Prism Crush Rosa Preis 269 € im Juli 2021