Das Design der Samsung Galaxy Buds 3 Pro gefällt mir nicht. Aber das ist meine völlig persönliche Meinung, die die sehr gute Leistung der kabellosen Kopfhörer nicht beeinträchtigt. Auch das Design der Galaxy Buds 3 hat mir nicht gefallen. Außer, dass in diesem Fall das Design die Nutzererfahrung stark beeinflusst. In diesem ausführlichen Testbericht verrate ich Euch, ob dieses Manko wirklich abschreckend ist oder nicht.

Es ist vor allem das Open-Fit-Format, das mir Probleme bereitet. Die Kopfhörer sitzen wirklich nicht gut in den Ohren. Sobald Ihr den Kopf bewegt, eine Kapuze überzieht oder kaut, rutschen die Ohrhörer ein wenig heraus. Ich hatte ständig Angst, dass ich sie verlieren könnte, wenn ich auf der Straße oder in einem Verkehrsmittel unterwegs war.

Die Galaxy Buds 3 sind in zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber. Sie sind nach IP57 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert. Mit einem Gewicht von 4,6 g pro Ohrhörer sind sie recht leicht. Es handelt sich um Open-Fit-Kopfhörer. Sie sind wie die AirPods 4 . Es gibt kein Ohrpassstück, das in den Gehörgang geschoben wird, wie bei In-Ear-Kopfhörern. Die Ohrhörer liegen einfach in der Ohrmuschel auf.

Audioqualität

Die Samsung Galaxy Buds 3 haben die besten Voraussetzungen, eine sehr gute Audioqualität zu liefern. Aber wenn Ihr Euch nicht in einer ruhigen Umgebung aufhaltet, wo Ihr Euch nicht zu viel bewegt, habt Ihr davon nicht viel.

Stärken der Samsung Galaxy Buds 3:

Wenn die Kopfhörer gut im Ohr sitzen, ist der Klang sehr gut.

Ausgewogene Audiosignatur unter guten Bedingungen

Schwächen der Samsung Galaxy Buds 3:

Wenn die Kopfhörer nicht gut im Ohr sitzen, ist der Klang schlecht.

Der Samsung-eigene SSC-UHQ-Codec

Die Audioqualität der Samsung Galaxy Buds 3 hängt zu weiten Teilen davon ab, wie gut sie in Eure Ohren passen. © nextpit

Die Samsung Galaxy Buds 3 haben 11-mm-Treiber. Im Vergleich zum Pro-Modell verliert man den planaren 6-mm-Treiber. Die Kopfhörer unterstützen die Bluetooth-Codecs SBC und AAC, aber auch den Samsung-SSC-Codec sowie dessen Version SSC-UHQ. Dieser "Ultra High Quality"-Codec ermöglicht das Hören von 24-Bit-Musikstücken mit 96 kHz. Technisch gesehen sind die Galaxy Buds 3 also Hi-Res-zertifiziert.

Allerdings funktioniert diese UHQ-Funktion nur mit einem aktuellen Samsung-Smartphone. Samsung gibt auch keine Bitrate an, aber ich bezweifle, dass wir es mit Lossless zu tun haben.

Wenn wir den technischen Teil außer Acht lassen, hängt die Audiosignatur der Galaxy Buds 3 stark davon ab, wie gut sie in Euren Ohren sitzen. Unter idealen Bedingungen, mit fest sitzenden Ohrhörern, haben wir einen ziemlich klassischen W-Sound. Die Bässe schmeicheln uns ein wenig, haben aber eine gute Tiefe und Wirkung. Die Mitten sind neutral, aber Stimmen und Instrumente sind gut zu unterscheiden. Der Klang ist reich und detailliert. Auch ohne die UHQ-Funktion fand ich dessen Definition sehr gut.

Aber in den meisten Fällen saßen die Kopfhörer nicht richtig in meinen Ohren. Das wirkte sich negativ auf die Audioqualität aus. Die Bässe sind dann viel zu wenig vorhanden, die Mitten sind ebenfalls zu wenig vorhanden und die Höhen nehmen viel zu viel Platz ein. Das hat zur Folge, dass die Töne in "F", "S" und "Ch" manchmal zu schrill klingen, was zu Zischlauteffekt führt. Und der Rest der musikalischen Botschaft klingt hohl.

Man kann zwar die Bässe über den sehr guten Equalizer von Samsung verstärken. Aber auch der vollbringt keine Wunder. Dem Klang fehlt es an Struktur, er ist trocken. Und ich bin überzeugt, dass das an dem Open-Fit-Format liegt, das sehr schlecht an meine Morphologie angepasst ist. Technisch gesehen können die Galaxy Buds 3 einen sehr guten Klang erzeugen. Das ist das, was ich besonders schade finde.