Samsung Galaxy Ring: Der Fitness-Tracker für den Finger wird im Juli erwartet!

Samsung Galaxy Ring Erscheinungsdatum und Funktionen

Der südkoreanische Nachrichtendienst ET News berichtet in seinem neuesten Bericht, dass Samsung den Galaxy Ring irgendwann im Juli auf seinem zweiten Unpacked-Event vorstellen will. Der Zeitpunkt würde vor allem mit dem Debüt von Samsungs faltbaren Smartphones der nächsten Generation, dem Z Fold 6 und dem Samsung Galaxy Z Flip 6 zusammenfallen. Das Zeitfenster für die Markteinführung würde durchaus Sinn machen, da es sehr weit hergeholt wäre, wenn sich das Unternehmen für einen späteren Termin entscheiden würde.

Die Publikation enthüllte auch einige wichtige Funktionen des Galaxy Rings, von denen einige jedoch fragwürdig erscheinen. Demnach wird der Tracker über "Blutflussmessung und Elektrokardiogramm"-Funktionen verfügen. Das würde die Messung des Blutsauerstoffs und der Herzfrequenz bedeuten, was aber aufgrund der Größe eines Rings als sehr unwahrscheinlich gilt.

Der Galaxy Ring von Samsung verfügt über mehrere Sensoren und einen Ladekontakt auf der Innenseite. / © Samsung

Der Galaxy Ring soll auch Schlafüberwachung und drahtloses Bezahlen über NFC unterstützen. Der Ring wird in acht verschiedenen Größen erhältlich sein, wobei die genauen Farboptionen nicht bekannt gegeben wurden. Außerdem soll der Ring "beeindruckend leicht" sein, wie Nutzer:innen aus erster Hand berichten.

Während sich der Samsung Galaxy Ring noch in der Test- und Prototypenphase befindet, wird der südkoreanische Hersteller voraussichtlich im zweiten Quartal oder Anfang April mit der Massenproduktion des smarten Rings beginnen.

Samsungs Galaxy Ring wird der erste seiner Art bei einem großen Smartphone-Hersteller sein. Gleichzeitig wird er mit dem Oura Ring Horizon und dem Ultrahuman Ring Air konkurrieren. Auch chinesische Unternehmen werden Samsung folgen, so wie Oppo, dessen Plan für einen intelligenten Ring in einem Patent enthüllt wurde. Bislang deuten die aktuellen Entwicklungen darauf hin, dass Apples Smart Ring noch lange nicht Realität ist.

