Ich bleibe bei meiner Meinung zu smarten Ringen: Sie sind nicht wirklich Fitness-Devices, sondern dienen eher der Gesundheitsüberwachung. Natürlich spielt Fitness eine große Rolle für die allgemeine Gesundheit, aber es gibt einen Unterschied. Hier hatte Samsung eine echte Chance, die Lücke zu schließen – aber diese wurde verpasst. Der Galaxy Ring? Solide Verarbeitungsqualität, kein Zweifel. Aber wie sieht es mit seinen Gesundheits- und Fitnessfunktionen aus? Werfen wir einen Blick auf die Daten und sehen, was sie uns verraten.

Erstklassige Verarbeitungsqualität

Kein Abonnement erforderlich

Bis zu 5 Tage Akkulaufzeit

Bequemes Ladeetui

Einige Funktionen sind an das Ökosystem von Samsung gebunden

Teuer

Kompakt & komfortabel Ich habe den Ring bei so gut wie allem getragen und ihn nur beim Geschirrspülen oder Händewaschen abgenommen. Daher habe ich natürlich mit ein paar Kratzern gerechnet – aber nach fast einem Monat Gebrauch ist die Titanhülle immer noch ohne Kratzer. Das ist beeindruckend. Außerdem ist der Galaxy Ring kompakt, leicht und superbequem am Zeigefinger zu tragen, denn dafür ist er ja auch gedacht . Wie alle Smart Rings auf dem Markt hat auch der Galaxy Ring seine eigenen Design-Merkmale, wie z. B. eine ausgeprägte konkave Form. Samsung hat sogar eine kleine Einkerbung an der Unterseite angebracht, damit Nutzer:innen den Ring richtig platzieren können. Vorteile: Erhältlich in neun Größen mit der Option eines Größenanpassungs-Kits

Leicht und kompakt

Entworfen für den Zeigefinger, was ihn unauffällig macht, wenn er richtig getragen wird

IP68-Zertifizierung und wasserdicht bis zu 10 ATM Nachteile: Dicker als typische Schmuckstücke, was für manche unangenehm sein könnte Das konkave Design des Galaxy Rings verleiht ihm eine einzigartige und unverwechselbare Form. / © nextpit Im Inneren des Galaxy Rings befinden sich drei wichtige Sensoren: Ein Beschleunigungssensor, ein Photoplethysmographie-Sensor (PPG), der die Blutzirkulation und den Sauerstoffgehalt misst, und ein Hauttemperatursensor. Um höchste Genauigkeit zu erzielen, müssen diese Sensoren direkt unterm Zeigefinger sitzen. Samsung hat auch an die Passform gedacht und bietet den Ring in neun Größen (5 bis 13) an. Ihr könnt euch sogar vorher ein Größenanpassungs-Kit besorgen – ein cleverer Schachzug, um die perfekte Passform und ein optimales Erlebnis zu gewährleisten. Die gesamte Technologie dieses Geräts ist in die Unterseite des Rings integriert. / © nextpit Wenn der Galaxy Ring richtig sitzt, ist er so unauffällig, dass ihr vielleicht sogar vergesst, dass ihr ihn tragt – bis die Daten eintrudeln. Im Vergleich zu eurem Alltagsschmuck ist er aber definitiv ein bisschen dicker. Diese zusätzliche Dicke ist der Preis, den ihr für all die fortschrittliche Technologie bezahlt, die in ihm steckt.

Software & Kompatibilität Der Galaxy Ring ist mit Samsung- und anderen Android-Geräten kompatibel, allerdings gibt es einige erwartete Einschränkungen. Ihr braucht die Galaxy-Wearable-App, um den Ring zu verwalten, und all Eure Gesundheits- und Fitnessdaten werden über die Galaxy-Health-App synchronisiert . Vorteile: Saubere und intuitive Software-Oberfläche

Die Find-My-Ring-Funktion ist im Galaxy-Ökosystem an Bord

Samsung hält sich an die wichtigsten Datenschutzbestimmungen in den USA und Europa Nachteile: Eine etwas kindliche Benutzeroberfläche

Erfordert eine Smartphone-Verbindung

Einige Funktionen sind bei Nicht-Galaxy-Geräten eingeschränkt

Es ist ungewiss, wie mehrere Gesundheitsgeräte in die Wear-App integriert werden können In meinem Testbericht der Galaxy Watch Ultra erwähnte ich kurz, dass die Benutzeroberfläche der Samsung-Health-App für meinen Geschmack etwas zu kindisch ist, und ich möchte das noch einmal aufgreifen. Ich glaube, dass hier ein kulturelles Element im Spiel ist – das südkoreanische Design enthält oft niedliche Tiersymbole und kleine Herzen, die bei einem westlichen Publikum wie mir nicht so gut ankommen. Screenshot der Samsung Health-App, der die Entdeckung des Schlaftiers zeigt. © nextpit Samsung-Health-Schlafdaten, die Schlafphasen und Dauer beinhalten. © nextpit Ergebnisse der Schlafanalyse der Samsung-Health-App mit Schlafwerten für drei Wochen. © nextpit Ich bin auch kein Fan von dem wertenden Gesicht auf dem Energiepunkteelement. Es wirkt irreführend, denn es gibt Zeiten, in denen unser Körper Erholung braucht, und das sollte nicht als negativ angesehen werden. Abgesehen davon ist das Benutzererlebnis mit Samsung Health sehr übersichtlich und intuitiv und bietet datengestützte Analysen, was ich sehr schätze. Sie sind aufschlussreich und können zu sinnvollen Gesprächen über Themen wie Schlafqualität, Ruhepuls und Erholung anregen. Die Grafiken sind gut gestaltet und die täglichen Daten, die wir generieren, sind so detailliert, dass sie sowohl informativ als auch ansprechend sind. Samsung hat eine praktische Funktion namens Find My Ring eingeführt, die es Nutzer:innen ermöglicht, den Smart Ring innerhalb des Galaxy-Ökosystems zu lokalisieren. Aber es gibt einen Haken: Da der Ring nur Licht und keine Geräusche aussendet, kann es etwas schwierig sein, ihn z. B. in einem Kleiderstapel zu finden. Der Galaxy Ring verfügt außerdem über zwei interaktive Funktionen, die die universelle Gestenfunktion nutzen. Indem Ihr Euren Zeigefinger und den Daumen doppelt drückt, könnt Ihr entweder einen Alarm ausschalten oder ein Foto machen. Das ist eine subtile, intuitive Art, wichtige Funktionen zu steuern. Wenn es um den Datenschutz von Gesundheitsdaten geht, folgt der Galaxy Ring denselben Protokollen wie die Samsung Galaxy Watch und die Health App. Er hält sich an wichtige Vorschriften wie den FTC Act und HIPAA in den USA sowie an die DSGVO in Europa. Auch wenn sie aufgrund ihrer Einstufung als Wellness-Gerät nicht der strengen Aufsicht der FDA unterliegt, stellt Samsung die Einhaltung dieser wichtigen Datenschutzstandards sicher. Bleibt gesund, bleibt sicher: Schutz Eurer Gesundheitsdaten für eine sicherere Zukunft Leider kann die Integration mehrerer Gesundheits-Devices in die Samsung Health App frustrierend sein. Laut Samsung werden die Daten von beiden Geräten automatisch in der App synchronisiert, aber die Verwaltung ist schwierig, weil die App nicht klar anzeigt, von welchem Gerät die Daten stammen. Manchmal konnte ich nicht erkennen, ob die Daten vom Ring oder von der Watch Ultra stammten. Es ist wie mit dem Heiligen Geist – Ihr seht ihn nicht und müsst darauf vertrauen, dass er da ist. Ihr könnt den Galaxy Ring und die Galaxy Watch Ultra gleichzeitig nutzen, aber es kann schwierig sein, festzustellen, welches Gerät die Daten anzeigt. / © nextpit Wollt Ihr den Galaxy Ring mit der Galaxy Watch Ultra oder einer anderen Galaxy-Smartwatch koppeln, ist es ziemlich simpel: Einige Sensoren auf beiden Geräten können deaktiviert werden, um den Akku zu schonen. Das ist ein großes Plus für alle, die das Beste aus beiden Geräten herausholen wollen. Ein weiterer Vorteil? Ihr könnt Schlafdaten sammeln, ohne eine sperrige Smartwatch im Bett tragen zu müssen, und habt trotzdem ein eigenes Display für Euer Training. Unterm Strich ist das eine clevere – wenn auch teure – Synergie, um Eure Gesundheit und Fitness zu überwachen. Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch Ultra

Wellness- & Fitness-Funktionen Dank ihres Formfaktors sind smarte Ringe der ideale Gesundheitsbegleiter. Kein ablenkendes Display oder Benachrichtigungen, die Eure Aufmerksamkeit ablenken. Selbst mit nur einer Grundausstattung an Sensoren müsst Ihr Euer Handy nicht bei Euch tragen, um das Ermitteln Eurer Daten zu gewährleisten. Außerdem hat sie eine längere Akkulaufzeit als die meisten Smartwatches und Smartphones . Der Galaxy Ring erweist sich bei der Überwachung der Herzfrequenz als ziemlich zuverlässig. Nach dem letzten Update sind die Schlafdaten fast genauso gut wie bei meinem Referenzgerät, der Apple Watch Series 9 (Test). Auch wenn einige Fitnessfunktionen und Trainingsmodi gut funktionieren, ist der Formfaktor des Rings unbestreitbar ein limitierender Faktor. Vorteile: Erweiterte Schlafüberwachung, Zyklus-Tracking und automatische Trainingserkennung.

Der Energy Score bietet einen täglichen Überblick über die mentale und körperliche Verfassung.

Enthält Sensoren zur kontinuierlichen Überwachung der Herzfrequenz und der Hauttemperatur. Nachteile: Nicht wirklich auf Fitness-Tracking ausgelegt.

Die Zuverlässigkeit der Daten ist stark von Software-Updates abhängig. Der Samsung Galaxy Ring ist mit einem Herzfrequenzsensor und einem Temperatursensor ausgestattet und kann Workouts erkennen. / © nextpit Der Galaxy Ring lässt sich nahtlos in die Health-App integrieren und bietet bekannte Funktionen wie erweiterte Schlafüberwachung, Zyklus-Tracking und automatische Trainingserkennung für Aktivitäten wie Gehen und Laufen. Wie die Galaxy Watch Ultra und die Watch 7 bietet er auch den Energy Score – eine tägliche Momentaufnahme Eures geistigen und körperlichen Zustands. Der Energy Score setzt sich aus Messwerten wie Schlafdauer, Aktivitäten des Vortags, durchschnittlicher Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität zusammen. Obwohl ich die Tagesübersicht meine Whoop schon immer schätzte, übertrifft Samsung die Darstellung dieser Daten in der Health-App noch. Der Energy Score soll Euch sagen, wie fit Ihr für den Tag seid, und er ist überraschend realistisch. An Tagen, an denen ich mich kaum bewegte, zeigte er meine geringe Aktivität an, und das Gleiche gilt, wenn ich schlecht schlief oder mein Belastungsziel überschritt. Besonders beeindruckend war, wie er die Veränderungen im Zusammenhang mit meinem Menstruationszyklus verfolgte, aber um diese Zusammenhänge zu erkennen, müsst Ihr Euren Körper gut kennen. Screenshot der Samsung-Health-App, der Energiewerte zeigt, einschließlich Herzfrequenzvariabilität, Hauttemperatur und Atemfrequenz. © nextpit Screenshot der Samsung-Health-App mit einem Energiewert von 79 und Tipps zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts sowie Schlafempfehlungen. © nextpit Screenshot der Samsung Health-App, die Energiepunktzahlen und deren Bewertungen zeigt. © nextpit Screenshot der Samsung-Health-App, die Energiescore-Faktoren, Aktivitäten des vorherigen Tages und Aktivitätslevel anzeigt. © nextpit Samsung-Health-App zeigt Energiepunktzahl mit Herzfrequenz, Variabilität und Hauttemperatur während des Schlafs. © nextpit Screenshot der Samsung-Health-App, der Energiepunktfaktoren und deren Bewertungen anzeigt. © nextpit In meinen Testberichten gehe ich gerne auf bestimmte Funktionen ein, um Euch eine praxisnahe Perspektive zu geben. Beim Galaxy Ring werde ich mir die Schlafüberwachung und die Laufanalyse genauer ansehen. Doch bevor wir dazu kommen, muss ich etwas anmerken: Dieses Gerät brauchte wirklich ein großes Update, um sich als glaubwürdig zu erweisen. Noch vor ein paar Tagen war ich bereit, den Galaxy Ring abzuschreiben. Die Schlaferfassung war völlig durcheinander und die Herzfrequenzwerte waren durchweg höher als die Werte, die ich von meinen vertrauten Geräten erhielt. Eine kurze Suche zeigte, dass ich mit meiner Frustration nicht allein war. Doch dann veröffentlichte Samsung am 10. September ein Update für das Galaxy S24 Ultra, das auch die Gesundheits-App optimierte. Und jetzt kommt's: Seit dem Update des Smartphones (und der Wearable-App) stimmen meine Herzfrequenzwerte mit denen meines Brustgurts überein und die Schlafdaten stimmen viel besser mit denen meiner Apple Watch 9 überein, die für präzises Schlafphasen-Tracking bekannt ist.. Samsung-Health-App zeigt Schlafphasen mit Zeiten und Dauer für Wach, REM, Leicht- und Tiefschlaf. © nextpit Screenshot der Apple-Health-App zeigt das Schlaf-Tracking mit Zeit im Bett und Schlafzeit. © nextpit Auch wenn dieses Update eine willkommene Verbesserung ist, sollte man nicht vergessen, dass die Genauigkeit von Samsung Health immer noch stark von regelmäßigen Software-Updates abhängt. Das solltet Ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Schlaf-Metriken Seien wir ehrlich – die Schlafanalyse ist eine der schwierigsten Aufgaben für ein Smart Device, vor allem wenn es sich nicht um ein medizinisches Gerät handelt. Aber einige der Algorithmen in der Gesundheits-App sind ziemlich gut darin, Herzfrequenz- und Bewegungssensordaten zu kombinieren, um Eure Schlafphasen besser zu erfassen. Geräte mit der neuesten One UI 6.1, wie z. B. das Galaxy S24 Ultra, liefern meiner Erfahrung nach tatsächlich eine recht zuverlässige Schlafphasenmessung. Außerdem bietet Samsung einen KI-gestützten Schlaftrainer an, der etwa drei Wochen lang Daten benötigt, um Erkenntnisse über Eure Schlafgewohnheiten zu gewinnen. Es ist cool zu sehen, was er zu sagen hat, aber erwartet nicht, dass er Eure Schlafroutine revolutioniert. Trotzdem ist es ein nettes kleines Lernwerkzeug. Eure Schlafdaten fließen auch in eine Gesamtenergiebilanz ein, daher ist Genauigkeit hier der Schlüssel. Wenn die Daten nicht stimmen, müsst Ihr Euch aufs eigene Körpergefühl verlassen, um sie zu korrigieren. Der Galaxy Ring hat sich für mich als solide erwiesen und zeigt Werte an, die mit anderen Geräten und meinem eigenen Gefühl, wie ausgeruht ich bin, übereinstimmen. Wenn Euer Ring nicht richtig funktioniert, überprüft, ob sowohl der Ring als auch das Begleitgerät die neuesten Software-Updates haben. Samsung-Health-App zeigt Schlafdaten: 7 Std. 12 Min. Schlafzeit, ausgezeichneter Score 94. © nextpit Samsung Health-App: Der Schlafbereich zeigt einen Score von 94, hervorragende Schlafzeit und Erholungsprozent. © nextpit Samsung-Health-App: Schlafscore: 94, 20 Punkte über dem Altersdurchschnitt, mit Richtlinien für gesunde Werte. © nextpit Samsung-Health-App: Schlafanalyse mit Phasen und Blutsauerstoffwerten. © nextpit Samsung-Health-App zeigt Schlafdaten: Grafiken für Blutoxygen und Hauttemperatur. © nextpit Samsung-Health-App: Schlafv-Tracking zeigt Schlafzeit und Punktzahl. © nextpit Samsung-Health-App: Schlaf-Analyse ermittelt auch Schlafkonsistenz und zeigt Eure Erfolge. © nextpit Lauf-Statistiken Für dieses Beispiel habe ich eine Laufsession verwendet, nachdem ich sowohl One UI als auch die Health- und Wear-Apps aktualisiert hatte. Es kann schwierig sein, mit dem Galaxy Ring zu laufen – weil der Ring durch Schweiß verrutscht. Er neigt dazu, vom Zeigefinger zu rutschen, und Ihr könnt nicht viel tun, außer sicherzustellen, dass er richtig positioniert ist. Der Ring kann Euer Training automatisch erkennen und Daten wie Dauer, Entfernung, Tempo, Herzfrequenz, Trittfrequenz und Schritte aufzeichnen. Da er jedoch kein integriertes GPS hat, müsst Ihr Euer Smartphone mitnehmen, um Karten und Routen zu tracken. Samsung zeichnet die Herzfrequenz in fünf Zonen auf, und das ist auch schon alles, was Ihr bekommt. Samsung-Health-App zeigt Workout-Details: 3,19 km, Dauer 24:37, Durchschnittstempo 07'41"/km, Herzfrequenz 145 bpm. © nextpit Screenshot der Samsung-Health-App, der Laufstatistiken zeigt: Tempo, Herzfrequenz und Rundenzeiten. © nextpit Samsung-Health-App zeigt Laufstatistiken und Herzfrequenzzonen an. © nextpit Samsung-Health App zeigt Herzfrequenzzonen und Daten mit durchschnittlicher und maximaler Herzfrequenz. © nextpit Samsung-Health-App zeigt Rundenzeiten und Distanz auf einer Karte. © nextpit Samsung-Health-App zeigt Trainingsdetails für das Laufen, einschließlich Dauer, Entfernung, Herzfrequenz und Pace-Diagramm. © nextpit Meiner Meinung nach ist der Galaxy Ring nicht wirklich zum Fitness-Tracking geeignet, sondern eher zum Zählen von Schritten und zur Überwachung des allgemeinen Wohlbefindens. Er ist eine interessante Ergänzung, aber nicht ideal für Fitnessbegeisterte. Trotzdem liefert er ähnlich gute Ergebnisse wie mein Wahoo-Brustgurt. Wenn Ihr die Samsung-Health-App nutzt, könnt Ihr auch einen Brustgurt als Zubehör koppeln, um noch genauere Herzfrequenzdaten zu erhalten – aber der PPG-Sensor des Rings leistet auch allein schon gute Arbeit. Samsung-Health-App zeigt Trainingsdetails: Höhenlage, Herzfrequenz und Schrittfrequenz. © nextpit In den Aktivitätsdetails der Wahoo-App wird die Herzfrequenz für dieselbe Laufeinheit mit einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 144 Schlägen pro Minute und einer maximalen Herzfrequenz von 163 Schlägen pro Minute angezeigt. © nextpit

Akkulaufzeit & Aufladen Samsung behauptet, dass der Galaxy Ring bis zu 7 Tage mit einer einzigen Ladung durchhält, aber die Akkulaufzeit hängt von der Größe des Rings ab – je größer der Ring, desto mehr Akku hat er. Da ich eine Größe 8, also eine der kleineren Versionen, benutze, kam ich auf durchschnittlich 5 Tage, was in Ordnung ist, aber nicht ganz an die 8 Tage heranreicht, die ich mit dem RingConn Gen 2 (Test) erreichte . Vorteile: Bis zu 7 Tage Akkulaufzeit, abhängig von der Ringgröße

Das Ladegerät im Reiseetui ermöglicht mobiles Aufladen

Das Case verfügt über einen LED-Ring, der den verbleibenden Energiestand anzeigt Nachteile: - Das Case des Galaxy Rings verfügt über eine LED-Anzeige, die den Ladestand des Rings anzeigt. / © nextpit Es dauert etwa 65 Minuten, bis der Galaxy Ring vollständig aufgeladen ist, aber Samsung legt Euch ein Case zum Aufladen bei. Genau wie bei den Ohrhörern könnt ihr den Ring unterwegs aufladen, ohne Euch Gedanken über die richtige Ausrichtung machen zu müssen. In nur 30 Minuten könnt ihr den Akku auf 50 Prozent aufladen, was für fast drei Tage ausreicht. Das Gehäuse enthält genug Saft für bis zu sechs vollständige Aufladungen, was bedeutet, dass ihr das Gehäuse über einen Monat lang nicht aufladen müsst. Wenn das der Fall ist, müsst ihr einfach nur ein USB-C-Kabel anschließen. Außerdem gibt es einen Button am Gehäuse, der einen LED-Ring aufleuchten lässt, der die verbleibende Energie anzeigt. Das transparente Design ist schick und funktional – definitiv eine nette Idee.

Technische Daten Galaxie Ring Produkt Galaxie Ring Bild Abmessungen und Gewicht 7,0 × 2,6 mm, 2,3 g (Größe 5) bis 3,0 g (Größe 13)

Ladegehäuse: 48,9 × 48,9 × 24,5 mm, 61,3 g Farben Titanschwarz, Titansilber, Titangold Größen Neun (Größen: US 5, US 6, US 7, US 8, US 9, US 10, US 11, US 12,

US 13) Sensoren Beschleunigungssensor

Optischer Herzfrequenzsensor

Infrarot-Temperatursensor Konnektivität Bluetooth 5.4 Zertifizierungen 10 ATM4, IP68 / Titan-Finish Akku 18 mAh (US 5, US 6, US 7)

19,5 mAh (US 8, US 9, US 10, US 11)

23,5 mAh (US 12, US 13)

Ladebehälter: 361 mAh Software-Versionen Samsung Galaxy S24 Ultra: One UI 6.1

Samsung Health App: 6.27.2.009

Wearable App: Q50XWWU2AXFI