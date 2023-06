Samsung Galaxy Tab S9: Bilder bestätigen Wasserschutz des Android-Tablets

Lest auch: Die besten Samsung Galaxy Tablets im Vergleich

Samsung Galaxy Tab S9 ist geschützt gegen das Eindringen von Wasser

Anfang des Jahres wurde berichtet, dass Samsungs Galaxy Tab S9 wasserdicht sein könnte. Das Bild, das ein Tippgeber nun geteilt hat, scheint dies indirekt zu bestätigen, dass die Galaxy-Tab-S9-Modelle tatsächlich mit einigen Wasserspritzern auf der Rückseite zeigen. Die Andeutungen erstrecken sich auch auf das animierte Wellen-Wallpaper der drei Tablets.

Neben der möglichen Zertifizierung gegen das Eindringen von Wasser ist auch klar, dass diese Tablets mit dem S-Pen kompatibel sind, was nicht verwunderlich ist, da dies das grundlegende Merkmal der Galaxy-Tab-S-Serie ist. Außerdem behält das Galaxy Tab S9 Ultra sein Notch-Display bei, was bedeuten könnte, dass es über das gleiche Dual-Selfie-Snapper-Setup verfügt wie das Galaxy Tab S8 Ultra, das unser Kollege Casi getestet hat.

Das Rendering des Samsung Galaxy Tab S9 zeigt, dass die Tablets wahrscheinlich wasserfest sind. / © SnoopyTech

Es wird spekuliert, dass das gesamte Galaxy Tab S9 mit einem AMOLED-Panel ausgestattet sein wird. Im Gegensatz dazu wurde das letztjährige Tab S8 nur mit einem LCD-Panel ausgestattet, während das modernere Panel den Plus- und Ultra-Modellen vorbehalten war. Obendrein wird erwartet, dass der übertaktete Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) von Qualcomm die drei Modelle antreibt.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic bekommt eine mechanische Drehlünette

Neben den Android-Tablets, die Samsung vermutlich auf seinem Unpacked Event am 26. Juli in Südkorea vorstellen wird, sind auch Renderbilder der Galaxy Watch 6 Smartwatches im Internet aufgetaucht. Diese zeigen die gleiche runde Form der Vorgänger, aber mit flachen Displays und dünneren Einfassungen der beiden smarten Uhren mit Wear OS 4.0.

Das offizielle Rendering der Samsung Galaxy Watch 6 Classic (Pro) zeigt die Rückkehr der drehbaren Lünette. / © WinFuture.de

Interessanterweise ist die größere Galaxy Watch 6, die jetzt als Classic und nicht mehr als Pro bezeichnet wird, mit einer drehbaren Lünette zu sehen. Über diese Änderung gab es bereits viele Gerüchte, sodass wir jetzt endlich einen besseren Blick darauf haben, wie sie umgesetzt wird. Schließlich ist das oben erwähnte Modell mit einem leicht überarbeiteten Zwei-Knopf-Layout zu sehen.

Die Samsung Galaxy Watch 6 hat eine dünnere Lünette. / © WinFuture.de

Abgesehen vom Aussehen könnte Samsungs Galaxy-Watch-6-Serie einen neuen Exynos-W930-Chipsatz mit einem etwas schnelleren Prozessor und besserer Display-Auflösung haben. Der neue Chip könnte dem Smartwatch-Paar auch eine längere Akkulaufzeit bescheren. Es ist nicht bekannt, ob der BioActive-Sensor und andere Tracking-Funktionen der Uhren in diesem Jahr nennenswerte Verbesserungen erfahren werden.

Samsung hat bereits angekündigt, dass es im nächsten Monat seinen Galaxy Unpacked Event in Südkorea abhalten wird, obwohl der Tag noch nicht feststeht. Es wird vermutet, dass es am Mittwoch, dem 26. Juli 2023 losgehen könnte, während eine parallele Vorstellung in den USA ebenfalls geplant ist.

Auf welches der zu erwartenden Samsung-Geräte freut Ihr Euch am meisten? Schreibt uns Eure Antworten gern in die Kommentare.