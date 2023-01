Samsung Galaxy Unpacked: Event-Termin ist offiziell!

Es hatte sich bereits von unterschiedlichen Seiten her angekündigt: Das Samsung-Galaxy-S23 -Trio wird am 1. Februar 2023 offiziell vorgestellt. Das dokumentierte für einen kurzen Augenblick ein aufgetauchter Teaser zum Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy Unpacked findet am 1. Februar statt

Einige Tippgeber sprachen von Anfang Februar und andere wagten sogar mit Mittwoch den 1. Februar einen genaueren Präsentationstermin der Samsung-Galaxy-S23-Serie zu nennen. Nun hatte durch einen internen Kommunikationsfehler Samsung Kolumbien für einen kurzen Augenblick auf der hauseigenen Webseite bereits mit ersten Teasern zum kommenden Galaxy Unpacked geworben (siehe Titelbild). Selbige wurden jedoch umgehend wieder vom Netz genommen.

Doch das Internet vergisst nie, sodass sich die Vermutungen nun auch bestätigt haben. In der Tat – und auch ganz offiziell – wird nun das recht frühe Datum genannt. Zwar ist auf dem Teaser noch nicht das Wort Samsung Galaxy S23 oder eines seiner Serien-Kollegen gefallen, doch die vertikal angeordnete Triple Kamera, mit seinen einzeln aus dem Gehäuse ragenden Optiken, lassen keinen Platz für andere Vermutungen.

Erster Leak des Samsung Galaxy S23 zeigt kreisförmige Kameraringe. / © Twitter/u/OnLeaks

Auch 2023 gibt es wieder epische Momente

Der Galaxy Unpacked Event startet unter dem Motto "epic moments are approaching", also "epische Momente stehen uns bevor". Wir persönlich haben gehofft, das Samsung dieses Jahr, wie früher einmal, den Mobile Word Congress (MWC 2023) vom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona nutzen wird um seine drei neuen Flaggschiffe zu präsentieren. Doch daraus wird nun nichts. Knapp einen Monat früher wird es dieses Jahr.

Technische Daten zu dem Galaxy-S23-Trio von Samsung gab es in der Vergangenheit reichlich. Darunter ein Auftritt bei Geekbench, der einen übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 dokumentierte. Und auch wir haben über die drei Samsung Galaxy S23 ab und an mal berichtet. Vakant sind im Grunde nur noch die Preise und über die berichten wir bereits morgen früh!

Fortsetzung folgt!



Wer von Euch robbt denn schon ungeduldig von einer A******* auf die andere und wird sich definitiv eines der drei S23-Kandidaten gönnen? Mit welchen Preisen rechnet Ihr? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!