Samsung Neo QLED 8K QN800B ausprobiert: 8K-TV mit alles und scharf

Samsung hat mit seinen neuen “Neo QLED”-Smart-TVs bereits im letzten Jahr für Furore sorgen können. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, mir das 2022er-Modell “Samsung Neo QLED 8K QN800B” anzusehen. Hier ist unser Hands-on zum 65 Zoll großen 8K-Fernseher aus dem Hause Samsung.

Pro Großartiges Bild

Hoher Kontrast/Helligkeit

Tolles Design

Unkomplizierter Aufbau

Kein Kabelchaos dank One Connect Box

intuitive Fernbedienung mit Solarzelle

Übersichtliches und vielseitiges Interface

guter Gaming-Support Contra Teuer

energiehungrig

kein Dolby Vision HDR

Kurzfazit Ich habe mich für meinen Test dem Gerät rein aus Nutzersicht genähert. Taugt das Bild? Passt der Sound? Wie gut komm ich mit der Fernbedienung klar? Geeignet für Gamer? Wie logisch ist die Software aufgebaut? Bekomme ich den Fernseher sinnvoll in mein Smart-Home integriert? Knappe Antwort auf jede einzelne dieser Fragen: Ja! Das 8K-Bild ist so unfassbar knackig scharf und nochmal eine ganz andere Veranstaltung als 4K! Der Samsung Neo QLED 8K QN800B gehört zu Samsungs Oberklasse und sortiert sich dort unterhalb der 700er- und oberhalb der 900er-Reihe ein. Er ist mit seiner UVP von 3.799 Euro für die 65-Zoll-Ausführung definitiv eine hochpreisige Kiste. Aber im Spitzensegment Samsungs hat diese 800er-Reihe für mich in Sachen Preis-Leistungsverhältnis klar die Nase vorn. Zudem bekommt Ihr ihn aktuell deutlich günstiger – Amazon ruft derzeit 2.245 Euro auf. Alternativ gibt es das Gerät auch mit Diagonalen von 75 bzw. 85 Zoll, außerdem könnt Ihr Euch einen Aufbau-Service mit bestellen.

Aufbau und Einrichtung Nachdem ich im Wohnzimmer Platz für den 65 Zoll großen QN800B geschaffen habe, ging es ans Aufbauen. Das habe ich dank meiner Krakenarme allein hinbekommen, Ihr solltet das bei der Größe aber besser zu zweit angehen. Was ist im Lieferumfang enthalten? Natürlich der Fernseher, zusätzlich aber noch die notwendigen Kabel, ein Standfuß und die Fernbedienung. Ich bin jetzt wahrlich nicht als Handwerker bekannt, aber selbst für mich war das Montieren des Standfußes problemlos. An diesem Standfuß könnt Ihr übrigens auch die One-Connect-Box anbringen, die ebenfalls in der Verpackung lag. Die was? Wartet, erkläre ich Euch: Was ist die One Connect Box von Samsung? Samsung lagert die Anschlüsse und möglichst viel Technik in einer Box aus. Auf diese Weise kann das Unternehmen den Fernseher so schlank bauen, dass er an der Wand angebracht tatsächlich wie ein Gemälde aussieht. Mit der Box (voller Name: Attachable Slim One Connect Box" klärt sich auch die Frage, wie Ihr unnötiges Kabelwirrwarr vermeidet. Es geht nämlich lediglich ein unauffälliges Kabel vom Fernseher zu dieser Box und von dort das Netzkabel Richtung Steckdose. Alle anderen Gerätschaften schließt Ihr an der One Connect Box an. Wie oben bereits erwähnt, könnt Ihr sie am Standfuß anbringen, sodass sie quasi unsichtbar ist. Ihr könnt sie aber auch separat und mit Abstand zum Fernseher in Eurem TV-Möbel unterbringen. Welche Anschlüsse gibt es dort? Alle Anschlüsse befinden sich an der Box, die durch ein einziges Kabel mit dem TV verbunden ist. / © NextPit Von links nach rechts findet Ihr an der Box: Ethernet-Buchse

Optische Buchse für die Verbindung zu einer Soundbar

2 x Satellitenempfang / 1x Kabel oder DVB-T2

CI-Modul für kostenpflichtige bzw. verschlüsselte Programme

2 x USB-Port

4 x HDMI-Port (HDMI 3 zusätzlich mit eARC)

HDD-USB für externe Festplatten (5V / 1A)

One-Connect-Anschluss – zum Verbinden der One Connect Box mit dem TV Ich finde es super angenehm, dort die Anschlüsse vorzufinden. Weil es eben unauffällig ist, ich mir aber auch ersparen kann, zwingend hinterm Fernseher rumklettern zu müssen, wenn ich ein Gerät anschließen möchte. Der Standfuß des Fernsehers wiegt übrigens stolze elf Kilo. Damit erreicht der Fernseher ein Gesamtgewicht von 31,2 Kilogramm! Wer so bärenstark ist wie ich, wuchtet den Fernseher dann an den ihm angestammten Platz, aber wie oben schon erwähnt: Bitte macht das lieber zu zweit! Der Rest der Einrichtung ist dann denkbar einfach: Mit der Fernbedienung in der Hand hangelt Ihr Euch durchs Menü, gebt Eure WLAN-Daten an und werdet dann von Tizen bzw. dem Interface Eures Fernsehers begrüßt. Was es mit dem auf sich hat, besprechen wir später.

Design und Hardware Der Samsung Neo QLED 8K QN800B macht optisch richtig was her in seinem knapp 17 mm dünnen “Infinity One”-Design. Dank der One Connect Box bleibt Euch zudem das Kabelchaos erspart. Gefällt: Ansprechendes, ultraschlankes Design

One Connect Box

Sehr ordentlich verarbeitet Gefällt nicht: Hoher Stromverbrauch Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was die Verarbeitungsqualität und das Design angeht. Schaue ich von der Couch aus auf den Fernseher, sieht er absolut klasse und wertig aus. Die Rückseite hingegen wirkt ebenso wie die Abdeckung der One-Connect-Box eher billig. Mir ist auch aufgefallen, dass die Kiste deutlich mehr Hitze entwickelt als mein eigener Fernseher. Die One Connect Box sprach ich ja weiter oben bereits an. Ich möchte sie hier aber erneut aufgreifen, weil es definitiv ein erwähnenswerter Design-Vorteil ist, wenn Ihr nicht ständig ein halbes Dutzend Strippen seht, das vom Fernseher herunterhängt. Das sieht vor allem dann super aus, wenn Ihr auf den Standfuß verzichtet und das Gerät an die Wand hängt. Eine entsprechende Halterung müsst Ihr allerdings separat erwerben. Affiliate Angebot Perlesmith TV Wall Mount Unter der Haube findet sich der "Neural Quantum Prozessor 8K". Der sorgt dafür, dass Ihr bestmöglich von der hohen 8K-Auflösung profitiert, indem Inhalte hochskaliert werden. Außerdem mit an Bord: Ein DVB-C/DVB-S2/DVB-T2-Twin-Tuner, ein 4.2.2 Kanal-Lautsprechersystem mit 70 Watt und Dolby Atmos. Dolby Vision hingegen wird leider nicht unterstützt, dafür gibt es aber Support für HDR10, HDR10+ und HLG. Es gibt kaum einen besseren Fernseher in diesem Jahr aus dem Hause Samsung. / © Samsung Samsung nennt die "Quantum-Matrix-Technologie Pro" als Top-Verkaufsargument für die Spitzen-Geräte des Unternehmens. Mehr Details, höherer Kontrast und bessere Schwarz- sowie Weißtöne werden versprochen. Dazu später mehr. Direkt vorm Gerät stehend fiel mir die Wärmeentwicklung auf. Das geht wohl auch einher mit dem hohen Stromverbrauch. Dazu ebenfalls mehr, wenn wir über die Bildqualität reden. Lasst uns aber vorher noch kurz die Konnektivität abhaken: Der Fernseher unterstützt Wi-Fi 6e und Bluetooth 5.2, außerdem NFC.

Bild- und Tonqualität Der Samsung Neo QLED 8K QN800B brilliert bei der Bildqualität – und das gilt bei weitem nicht nur für lupenreinen 8K-Content! Egal, ob Kontrast, Helligkeit oder das Upscaling – ich konnte keine wirkliche Schwäche ausmachen. Gefällt: Beeindruckend scharfes 8K-Bild

Sehr gelungenes 8K-Upscaling

Hohe Kontraste und brillante Farben

Bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit

Wenig Lichtreflexion auf dem Display

Sehr ordentlicher Ton Gefällt nicht: Kein Dolby Vision Als ich angefangen hab, mich mit dem 8K-Fernseher von Samsung zu beschäftigen, begann das mit einer fetten Überraschung für jemanden wie mich, der sich erstmals tiefer mit der Technologie auseinandersetzt. Ich habe es bei einem QLED-Fernseher im Grunde mit einem LCD-Gerät zu tun. Mini-LEDs kommen bei Samsungs QLED-TVs als Backlight zum Einsatz. Die nanometergroßen Partikel, die sogenannten "Quantum Dots", sorgen zusammen mit den Mini-LEDs für verbessertes Backlight – und für das "Q" in "QLED". Wieder was gelernt, Herr Drees. Dank Quantum-Matrix-Technologie Pro kommen gleich mehrere Vorteile zusammen. So gibt es laut Samsung zertifizierte 100 Prozent Farbvolumen nahezu ohne Farbverlust, und wir freuen uns über ein sehr kontrastreiches Bild mit tiefen Schwarztönen. Positiver Nebeneffekt der Entwicklung: Samsung gelingt es, das Display besonders schlank zu bauen. Gefallen hat mir zudem, dass die Spitzenhelligkeit mit bis zu 2.000 Nits sehr hoch ausfällt und zudem eine bestimmte Schicht auf dem Panel Lichtreflexionen einschränkt. Somit lässt sich die Lieblings-Show auch dann genießen, wenn gerade die Sonne ins Zimmer ballert. Ich bin höchst beeindruckt von der Schärfe der Bilder und auch davon, wie lebendig die Farben wirken. Wem die Farben zu kräftig sind, der findet natürlich ein Füllhorn an Konfigurationsmöglichkeiten in den Einstellungen. Voreingestellt ist der "intelligente Modus", der in der Lage ist, auf die Helligkeit der Umgebung zu reagieren. Entscheidet Ihr Euch für den "Film"-Modus, werden die Farben etwas abgeschwächt und wirken natürlicher. 8K – deutlich mehr Pixel als Inhalte Nächste Strophe meiner Display-Lobeshymne: Die 8K-Auflösung! 7680 x 4320 Pixel zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht. Nachteil der 8K-Geschichte: Das Backlight muss viel heller sein, um vorne für ein Bild zu sorgen, das so hell ist wie bei einem 4K-TV. Die Leistungsaufnahme wird bei HDR von Samsung mit 437 Watt angegeben. Das ist etwa das Doppelte wie bei 4K-Modellen und bringt dem QN800B lediglich Energieeffizienzklasse G ein. Das kostet Euch also mehr Strom, hat andererseits aber auch den Vorteil, dass Ihr mit dem Gerät nebenher versehentlich die Bude heizt. Der Haken an der 8K-Auflösungt ist der, dass es kaum was gibt, was sich in 8K betrachten lässt. Findet Ihr entsprechende Inhalte – wie die dritte Staffel "Das Boot", die Ihr über Samsung TV Plus kostenlos schauen könnt – klappt Euch komplett die Kinnlade runter, versprochen. Viel echter kann TV-Bild einfach nicht mehr werden! Aber leider ist das Angebot eben noch recht überschaubar – und für eine Serienstaffel oder ein paar gut gemachte 8K-Clips auf YouTube holt man sich keine 3.000 Euro teure Kiste ins Haus. Zum Glück punktet Samsung aber auch beim Hochskalieren auf 8K. Schaut Euch auf so einem Gerät mal HD- oder 4K-Filme an und staunt, was Samsung da qualitativ herausholt. Selbstverständlich liegt es auch immer an der Qualität des Quellmaterials, wie gut das hochskalierte Ergebnis aussieht. Weder wirkt das hochgerechnete Bild zu künstlich, noch müsst Ihr Euch über Artefakte oder Farbfehler ärgern. Aber nochmal: Experimentiert ruhig mit den verschiedenen Modi und den Bildeinstellungen, um das für Euch perfekte Ergebnis zu erzielen. Den "Intelligenten Modus" fand ehrlich gesagt am wenigsten smart. Ein paar Sätze seien noch zum Ton geäußert. Ihr habt die Möglichkeit, den Fernseher an eine Soundbar zu hängen, aber ganz ehrlich: Das ist gar nicht notwendig bei dem 4.2.2 Kanal-Lautsprechersystem mit seinen 70 Watt und Dolby-Atmos-Zertifikat. Es ist erstaunlich, was aus so einem 17 mm schlanken Kasten herauskommt. Klar sind das nicht fetteste Bässe, aber der Sound ist satt und verzerrt auch nicht, wenn Ihr mal volle Pulle aufdreht.

Smart Hub, SmartThings und Smart Remote Der Smart Hub präsentiert sich intuitiv und gut sortiert, wobei mir die Samsung-eigene Werbefläche oben zu fett ist. Dafür gefällt die Möglichkeit, das Smart-Home über den TV zu steuern. Die SolarCell Remote schließlich ist der perfekte Kompromiss aus Ergonomie, Intuitivität und Nachhaltigkeit. Gefällt: Sehr gelungene Fernbedienung mit Solar

Smart Hub ist die perfekte Steuerzentrale

Gute Integration ins Smart-Home

Gelungene Gaming-Unterstützung

Support für Google Assistant, Amazon Alexa – und Bixby Gefällt nicht: Zu viel Werbefläche oben beim Smart Hub Smarte Fernbedienung mit Solar-Power Die Fernbedienung – aka "die Macht" – ist der Gegenstand im Haushalt, den ich nach dem Smartphone am häufigsten in Händen halte. Daher bin ich sehr happy darüber, dass das Design sich nicht zu groß von dem meines Samsung-TVs von 2017 unterscheidet. Ihr bekommt also mit der Smart Remote eine Fernbedienung, die sehr schlicht aufgebaut ist, aber sehr intuitiv zu bedienen ist. Die Smart Remote wirkt spartanisch, lässt sich aber intuitiv und blind bedienen. / © NextPit Wer das Design nicht kennt, bei dem fast alles mit einem Ring und einer Handvoll Buttons kontrolliert wird, benötigt ein wenig Eingewöhnungszeit. Danach bedient Ihr das Teil dann aber blind! Für Netflix, Disney+ und Amazon Prime sind dedizierte Buttons am Start. Die beiliegende Smart SolarCell Remote besitzt eine kleine Solarzelle, die die Batterie laufend auflädt. Batteriewechsel gehören also der Vergangenheit an. Alternativ könntet Ihr die Smart Remote allerdings auch per USB-C aufladen. Wer will, nutzt das (deaktivierbare) eingebaute Mikro, um den Fernseher per Sprache zu bedienen – Google Assistant, Alexa oder Bixby? Ihr entscheidet! Insgesamt liegt die sehr leichte Fernbedienung aus Kunststoff sehr gut in der Hand. Nie wieder würde ich so ein unterarmlanges Ungetüm mit gefühlten acht Dutzend Tasten nutzen wollen. Smart Hub: Eure Schaltzentrale Der Smart Hub hat ein – für mich – neues Gesicht bekommen. Sehe ich auf meinem Samsung-Fernseher lediglich eine Leiste unten, nimmt der aktuelle Smart Hub die komplette Fläche ein. Das erinnert an gewohnte Startseiten, wie wir sie auch von Netflix, Magenta, Apple TV oder was auch immer kennen. Samsungs Smart Hub lässt Euch auf massig Apps zugreifen. / © NextPit Oben ist unangenehm viel Platz für Werbung reserviert. Davon abgesehen ist die Oberfläche intuitiv und Ihr findet Euch flott zurecht. Es gibt verschiedene Kategorien, und wie von Samsung gewohnt, finden sich jede Menge Apps und Mediatheken auf dem Bildschirm wieder. Auf der linken Seite könnt Ihr von den Medien auch zu "Ambient" wechseln. Dort betrachtet Ihr dann vorinstallierte Gemälde, könnt Euch eigene Fotos anzeigen lassen oder anderen chilligen Kram. Wer mag, kann sich sogar NFTs kaufen und anzeigen lassen. Nicht so mein Ding. Top für Gamer Außerdem könnt Ihr den Gaming Hub über das Menü links oben aufrufen. In dieser Kategorie versagte ich Nicht-Gamer dann kläglich mangels Konsole bzw. Controller. Dank mehrerer Partner wie Xbox oder NVIDIA Geforce Now möchte Samsung Gamern auf dem Fernseher ein Zuhause bieten. Ihr zockt also dort über Eure gewohnten Accounts und könnt natürlich auch die üblichen Controller oder Eure Headsets nutzen. Die technischen Voraussetzungen schafft Samsung auch und lässt Euch Spiele in 4K-Auflösung mit bis zu 120 Hz zocken. Das AMD-Zertifikat für die FreeSync Premium Pro-Technologie verspricht Euch ruckelfreies HDR-Gaming mit niedriger Latenz. Über die neue Game Bar schließlich, die Ihr jederzeit über die Fernbedienung einblenden könnt, stehen Euch die wichtigsten Infos wie beispielsweise FPS (Frames per second), HDR und VRR zur Verfügung. Der Smart-TV als Smart-Home-Steuerzentrale Logisch, dass Ihr einen Highend-TV im Jahr 2022 auch ins Smart-Home integrieren könnt. Die SmartThings-App macht Euer Handy zur Fernbedienung und lässt Euch Inhalte vom Samsung-Handy auf den Fernseher spiegeln. Ein kompatibles Samsung-Smartphone vorausgesetzt, holt Ihr Euch auch das Bild des Fernsehers auf den kleinen Screen. Ebenso könnt Ihr Euch nur den Ton aufs Smartphone schicken lassen. Das ist praktisch, wenn Ihr mal per Kopfhörer fernsehen wollt – zumindest wenn Euer Smartphone eine Klinkenbuchse hat.. Mit SmartThings wird das Smartphone zur TV-Fernbedienung. / © NextPit Wer will, macht aber auch den Fernseher selbst zur Kommandozentrale des Smart-Homes. Über den Smart Hub ruft Ihr so nämlich auch die SmartThings-App auf dem TV auf und kontrolliert die verbundenen Geräte, beispielsweise Eure Philips-Hue-Beleuchtung. Diese Features werden künftig noch eine größere Rolle spielen, sobald mehr Hardware auf den Matter-Standard setzt. Logisch, dass auch Samsung bei Matter an Bord ist und entsprechende Firmware-Updates liefern wird. Weiterlesen: Alles, was Ihr über den Smart-Home-Standard Matter wissen müsst Stand jetzt wird auch der Samsung-Fernseher zum Matter-Controller, wobei es noch keinen Termin für das Update gibt. Zum Thread-Border-Router wird er allerdings nicht. Da könnt Ihr Euch aber behelfen, indem Ihr zum SmartThings-Dongle für 39 Euro greift. Der macht dann auch den Neo-QLED-TV zur smarten Matter-Schaltzentrale mit Thread-Funktionalität.