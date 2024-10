Ihr haltet Ausschau nach einem neuen Notebook? Am besten vollgestopft mit KI-Funktionen und einem High-End-Prozessor? Bei MediaMarkt werdet Ihr genau ein solches Gerät finden. Praktisch: Zusätzlich zu einem Rabatt von 400 Euro könnt Ihr Euch noch einen Gutschein sichern! Mehr dazu erfahrt Ihr hier.

Wenn Ihr bereits in Besitz eines Samsung-Handys seid, ist das Galaxy Book 4 Edge die perfekte Ergänzung für Euch. Das Samsung-Ökosystem ermöglicht Euch eine reibungslose Verbindung zwischen den beiden Geräten. Bei MediaMarkt kommt Ihr aktuell schon für 1.299 Euro an das Galaxy Book 4 Edge. Zusätzlich kassiert Ihr jetzt noch die doppelte Menge MediaMarkt-Punkte, die Ihr dann in einen Gutschein umwandeln könnt. Spareffekt hoch zwei sozusagen!

So gut ist der Deal wirklich und das bietet das Notebook

Der Preisvergleich* macht deutlich, dass der UVP, den MediaMarkt für das Samsung Galaxy Book 4 Edge ausschreibt, etwas hoch angesetzt ist. Allerdings ist 1.299 Euro aktuell ein wirklich guter Preis für das Gerät, billiger bekommt Ihr es nirgendwo. In unserem Deal geht es um die 14-Zoll-Version des Notebooks mit einer maximalen Bildschirmhelligkeit von 500 Nits und Super AMOLED-Display.

Ausgestattet ist das Copilot+-Gerät mit einem Snapdragon x Elite Prozessor. Eine 16-Gigabyte-RAM und 512-Gigabyte-SSD sind auch mit an Bord. Die hohe Effizienz des Prozessors sorgt für eine vergleichsweise lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Für maximale Konnektivität sind ein 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss, ein HDMI-2.1- und zwei USB-4.0-Ports verbaut.

Jetzt doppelt MediaMarkt-Punkte absahnen

Für das Galaxy Book 4 Edge bekommt Ihr normalerweise 6.495 Punkte gutgeschrieben. Im Rahmen der Samsung-Aktion, die noch bis zum 31. Dezember läuft, verdoppelt MediaMarkt die Punkte auf alle Geräte der Marke. Somit beschert Euch das Notebook ganze 12.990 Punkte. Diese könnt Ihr jetzt direkt in einen Gutschein umwandeln. Normalerweise gibt es für 10.000 Punkte einen Gutschein im Wert von zehn Euro. Allerdings profitiert Ihr auch hier von der Aktion. Denn wenn Ihr Euer Guthaben in einen Coupon nur für Samsunggeräte eintauscht, verdoppelt sich der Wert auf 20 Euro.

Auch wenn sich ein 20-Euro-Gutschein für eine Investition von knapp 1.300 Euro erst einmal nicht sonderlich spannend anhört, birgt die Samsung-Aktion dennoch einiges an Sparpotential. Besonders dann, wenn Ihr ohnehin nach einem neuen Notebook Ausschau hält. Für den Gutschein fallen keine Mehrkosten an und Ihr könnt ihn bis zu drei Jahre nach Erhalt einlösen. Um die Punkte zu sammeln, müsst Ihr Euch lediglich bei myMediaMarkt registrieren. Das geht zügig, ist kostenlos und lohnt sich langfristig, wenn weitere Punkteaktionen starten.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.

Wie ist Eure Meinung? Lohnt sich die Punkteaktion bei MediaMarkt für Euch?