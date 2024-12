Samsung-Fans, freut Euch! Das "One UI 7"-Beta-Programm startet endlich. Das auf Android 15 basierende mobile Betriebssystem von Samsung wird voraussichtlich Anfang 2025 offiziell angekündigt. Ab heute können Besitzer:innen des Galaxy S24 Ultra am Beta-Programm teilnehmen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die neuen Funktionen testen könnt – und was du von zukünftigen Galaxy-Geräten erwarten darfst.

"One UI 7"-Beta-Programm: Verfügbarkeit / So ladet Ihr die Beta herunter

Samsung Deutschland bestätigt, dass das "One UI 7"-Beta-Programm gestartet ist und über die "Samsung Members"-App verfügbar ist. Zunächst wird das Beta-Programm für das Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra in Südkorea, Deutschland und den USA angeboten – weitere Länder und unterstützte Geräte werden folgen.

Um teilzunehmen, müssen sich Interessierte über die App fürs Beta-Programm anmelden und registrieren. Sobald sie sich angemeldet haben, wird das Firmware-Update über die App bereitgestellt, so dass die Software auf ein unterstütztes Galaxy-Gerät heruntergeladen und installiert werden kann.

Bedenkt bitte, dass es sich immer noch um eine Testversion handelt. Das bedeutet, dass sie Bugs oder unfertige Funktionen enthalten kann, die sich auf Euer Erlebnis auswirken könnten. Seid vorsichtig, wenn Ihr sie auf eurem Hauptgerät verwenden wollt, denn es könnte zu Problemen bei den täglichen Funktionen kommen – vor allem bei kritischen Apps wie Bank- oder Zahlungsdiensten, die oft empfindlich auf Systemänderungen reagieren und in der Beta-Software möglicherweise nicht wie erwartet funktionieren.

Neue Funktionen von One UI 7

Die frühen "One UI 7"-Beta-Versionen führen sowohl Samsungs hauseigene Funktionen als auch zentrale Änderungen von Android 15 einf. Es ist jedoch zu erwarten, dass nicht alle Funktionen in der ersten Version verfügbar sein werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hatte Samsung die vollständige Liste der in One UI 7 enthaltenen Funktionen in der Pressemitteilung bestätigt. Hier ist eine Liste der Funktionen, die bisher entweder bestätigt oder durchgesickert sind.

KI-gestützte Erweiterungen

Samsung hat eine Reihe von KI-gesteuerten Funktionen in One UI 7 vorgestellt, die die Personalisierung verbessern und eine intelligentere, intuitivere Benutzererfahrung bieten sollen.

Die erweiterte Schreibunterstützung will die Produktivität auf die nächste Stufe heben und ermöglicht es uns, Text auszuwählen und Aufgaben wie die Zusammenfassung von Inhalten, die Überprüfung von Rechtschreibung und Grammatik oder die Umwandlung von Notizen in Aufzählungspunkte auszuführen – alles nahtlos, ohne die App zu verlassen.

Call Transcripts unterstützt 20 Sprachen und transkribiert automatisch aufgezeichnete Anrufe. Diese Funktion eignet sich perfekt, um später auf Gespräche Bezug zu nehmen, ohne dass manuelle Notizen gemacht werden müssen.

Benutzeroberfläche: Sperrbildschirm und Schnelleinstellungen

Jetzt ist es offiziell: One UI 7 führt eine überarbeitete Benutzeroberfläche für ein optimiertes Erlebnis ein. Die "Jetzt"-Leiste, auf die direkt vom Sperrbildschirm aus zugegriffen werden kann, bietet schnellen Zugriff auf wichtige Tools wie Interpreter, Musik, Aufnahme und Stoppuhr, sodass Ihr Euer Gerät für diese Funktionen nicht mehr entsperren müsst.

Der Startbildschirm und die Widgets wurden ebenfalls vereinfacht, mit neu gestalteten Layouts, die größere Anpassungsmöglichkeiten und eine verbesserte Benutzerkontrolle bieten. Diese Verbesserungen machen die Navigation und Personalisierung so einfach wie nie zuvor.

One UI 7 bietet einen aktualisierten Sperrbildschirm und eine neue Benachrichtigungs- und Schnelleinstellungs-Ansicht. / © Samsung Spanien

Verbesserungen an der Kamera

Die Benutzeroberfläche der Kamera wurde neu gestaltet, um eine intuitivere Steuerung der Einstellungen zu ermöglichen. Das vereinfachte Layout in den Modi Pro und Pro Video erleichtert die Konzentration auf die Aufnahme von Inhalten.

Galaxy Avatar und Portrait Studio

Neben den visuellen Updates wird Samsung auch weiterhin generative KI in One UI 7 integrieren. Eine bestätigte Neuerung ist Galaxy Avatar, mit dem Ihr personalisierte Avatare und Sticker erstellen könnt, ähnlich wie bei Apples Genmoji.

Ein weiteres verwandtes Bearbeitungstool namens Portrait Studio, das seinem Namen alle Ehre macht und, wie auf Samsungs Website zu sehen ist, verschiedene Stile und Effekte für Porträtfotos bieten wird. Es ähnelt Sketch to Image mit verschiedenen Effekten wie 3D-Cartoon und Aquarell, aber Ihr müsst nicht von Grund auf zeichnen oder skizzieren.

Die Porträtstudio-Funktion von Samsung One UI 7. / © Samsung

Bessere Akkulaufzeit

Auch das Akkumanagement erhält KI-basierte Verbesserungen, die es dem System ermöglichen, den Stromverbrauch anhand der Nutzergewohnheiten und des Ladeverhaltens zu optimieren. Dies soll zu einer verbesserten Akkulaufzeit und einer längeren Lebensdauer des Akkus führen.

DeX auf Windows wird durch Link to Windows ersetzt

Mit dem nächsten großen One-UI-Update wird DeX für PC unter Windows auslaufen. Samsung DeX wird jedoch nicht komplett abgeschafft – Ihr könnt Eure Geräte weiterhin über die Standard-DeX-Einrichtung mit Zubehör an einen externen Monitor anschließen.

Für Windows-Nutzer:innen wirbt Samsung mit der Link-to-Windows-Anwendung als Alternative. Link to Windows wurde kürzlich um neue Funktionen erweitert und bietet ähnliche Möglichkeiten wie DeX, einschließlich Bildschirmspiegelung und Dateiübertragung per Drag-and-Drop. Außerdem unterstützt die Anwendung eine breitere Palette von Android-Geräten als nur Samsung-Smartphones und -Tablets, was sie zu einer vielseitigeren Lösung macht.

Jetzt könnt Ihr die Benachrichtigungen eures Android-Handys direkt auf Eurem Windows-PC abrufen. / © nextpit

Edge Panels aus dem Galaxy Store entfernt

Eine weitere wichtige Änderung in One UI 7 betrifft die Edge Panels, ein langjähriges Feature auf Galaxy-Geräten, das anpassbare Verknüpfungen und Steuerelemente bietet. Samsung plant, die Verfügbarkeit der Edge Panels einzuschränken und sie aus dem Galaxy Store zu entfernen.

Wenn die Edge Panels auf Galaxy-Geräten mit One UI 7 deinstalliert werden, könnt Ihr sie also nicht mehr aus dem Store herunterladen. Solange sie jedoch noch installiert sind, könnt Ihr sie weiterhin über die App-Sammlung aufrufen. Wer die Edge Panels nicht nutzen möchte, kann die Funktion in den Einstellungen weiterhin deaktivieren.

Bixby und Hausaufgaben mit Circle to Search

Samsungs Galaxy AI 2.0 wird ein zentraler Bestandteil von One UI 7 sein und bietet fortschrittlichere KI-Modelle, die tief in die Apps und Dienste von Samsung integriert sind. Diese Integration zielt darauf ab, bestehende Funktionen zu verbessern und neue Möglichkeiten für die Galerie, die Kamera, die Bearbeitungstools und mehr hinzuzufügen.

Samsungs Sprachassistent Bixby erhält mit One UI 7 ein umfassendes Upgrade, das eine genauere Spracherkennung und Unterstützung für komplexe Befehle bietet. Dank der verbesserten Kontexterkennung kann Bixby besser verstehen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und relevantere Antworten geben.

"Hausaufgaben mit Circle to Search" kommt mit One UI 7 auf das Samsung.-Handy. / © Android Headlines

One UI 7 wird auch ein Tool namens "Hausaufgaben mit Circle to Search" einführen, eine verbesserte Version von Samsungs KI-Tool für den Bildungsbereich im Rahmen von Circle to Search. Diese Funktion soll dabei helfen, Mathe- und Physikaufgaben zu lösen, indem sie Bildschirminhalte analysiert.

Samsungs Kindersicherung wird überarbeitet, sodass die separate Life360-App nicht mehr benötigt wird. Diese Änderung soll den Eltern die Verwaltung der Geräte und Konten ihrer Kinder erleichtern.

Andere Upgrades mit Android 15

One UI 7 wird Android-15-spezifische Änderungen einführen, die sich auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und neue Funktionen konzentrieren. Ihr könnt den Android-15-Guide von nextpit lesen, um mehr darüber zu erfahren.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören auf jeden Fall die prädiktiven Zurück-Gesten für eine flüssigere Navigation und eine neue Funktion für den privaten Bereich, die einen separaten Container für Apps schafft. Während One UI bereits einen sicheren Ordner bietet, geht dieser private Bereich noch weiter, indem er den Systemzugriff auf die Daten innerhalb des Containers einschränkt und so die Sicherheit und Privatsphäre verbessert.

Zu den Sicherheitsverbesserungen gehören auch verbesserte Kontrollen für Benachrichtigungen, die sensible Informationen enthalten. Außerdem soll die Verwaltung von Passwörtern vereinfacht und benutzerfreundlicher werden.

Die native Satellitenunterstützung von Android 15 könnte ebenfalls in One UI 7 integriert werden. Samsung wird wahrscheinlich mit einem Satellitendienstanbieter zusammenarbeiten, um die im letzten Jahr erstmals vorgestellten nicht-terrestrischen Netzwerke für satellitengestützte Messaging- und Kommunikationsdienste zu nutzen.

Schließlich werden Optimierungen der Benutzeroberfläche für Geräte mit großen Bildschirmen, einschließlich Galaxy-Tablets und faltbaren Smartphones, sowie verbesserte Multitasking-Funktionen erwartet.

One UI 7: Kompatibilität

Samsung hat noch nicht verraten, welche Galaxy-Smartphones und Galaxy-Tablets mit One UI 7 kompatibel sein werden. Samsung Spanien deutete jedoch bereits an, dass One UI 7 und die kommenden Galaxy-AI-Funktionen für Geräte verfügbar sein werden, die bereits Galaxy AI unterstützen.

Dazu gehören namentlich die folgenden:

Handys:

Tablets:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra (Test)

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra (Test)

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Abgesehen von diesen High-End-Modellen können wir davon ausgehen, dass One UI 7 auch auf einige Galaxy-Geräte der Mittelklasse und der Einstiegsklasse aufgespielt wird. Werft einen Blick auf die Liste der Galaxy-Modelle, die für One UI 7 in Frage kommen, um herauszufinden, ob auch Euer Handy auf die neueste Version aktualisiert wird.

Glaubt Ihr, dass diese neuen Funktionen das Warten wert sind? Und habt Ihr vor, Euch für das Beta-Programm anzumelden?

Dieser Artikel wurde mit den Details zum Start des "One UI 7"-Beta-Programms aktualisiert.