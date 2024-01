Sicherheitskamera zum Bestpreis: Reolink Argus Eco irre günstig!

Ihr wisst gerne, was in Eurem Zuhause los ist, auch wenn Ihr gerade die Sonne auf Madeira genießt? Dann habt Ihr bei Amazon jetzt die Möglichkeit, Euch die Reolink Argus Eco mit passendem Solarpanel so günstig wie selten zu sichern. Durch einen Coupon sinkt der Preis sogar noch einmal deutlich. Ob sich das Ganze lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Mit der Argus Eco von Reolink erhaltet Ihr eine der günstigsten Außenkameras des Herstellers. Es handelt sich hierbei um eine Art "Basic"-Variante des Produkt-Portfolios. Dabei müsst Ihr jedoch kaum Abstriche vornehmen. Denn auch hier findet sich etwa eine Zertifizierung nach IP65, die belegt, dass die Kamera gegen Staub und Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt ist. Bei Amazon gibt's das Gerät nun mit passendem Solarpanel für 69,98 Euro.

Affiliate Angebot Reolink Argus Eco 2K-Sicherheitskamera mit IR-Nachtsicht und Solarpanel

Die Reolink Argus Eco im Detail

Die Installation der Reolink Argus Eco ist recht einfach. Schließt sie an das beiliegende Solarpanel an, um eine kontinuierliche Stromversorgung (bei Sonnenlicht) zu gewährleisten und schon könnt Ihr sie mit der Reolink-App steuern und bedienen. Die Sicherheitskamera nutzt eine 3-MP-Linse, um Videos in 2K, also 2.048 x 1.090 Pixel, aufzunehmen. Diese lassen sich für sieben Tage in der Cloud speichern oder alternativ auf eine microSD-Karte transferieren.

Die Reolink Argus Eco ist nach IP65 zertifiziert und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. / © Reolink

Die Überwachungskamera lässt sich problemlos mit Amazon Alexa oder dem Google Home Assistant verbinden und ermöglicht somit auch Routinen. Zusätzlich erkennt die Argus Eco auch Personen und Fahrzeuge Für die nötige Sichtbarkeit bei Nacht sorgt die verbaute Infrarot-Technik.

Lohnt sich das Angebot zur Reolink Argus Eco?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier eher um ein "Basic"-Modell. Sie bietet viele Funktionen, die wir auch bei anderen Reolink-Modellen haben, allerdings in einer etwas abgespeckten Version. So bietet die knapp 40 Euro teurere Argus 3 Pro etwa eine zusätzliche Haustier-Erkennung, eine Farb-Nachtsicht sowie eine 4-MP-Linse zur Aufnahme. Allerdings kostet Euch die Reolink Argus 3 Pro derzeit 106,39 Euro bei Amazon*.

Möchtet Ihr eine Sicherheitskamera zum günstigen Preis, macht Ihr mit diesem Deal nichts falsch. Der bisherige Bestpreis für die Reolink Argus Eco lag 68,39 Euro ebenfalls nur etwas tiefer und derzeit müsst Ihr beim nächstbesten Angebot bereits mit 84,99 Euro rechnen, was auch den durchschnittlichen Preis der letzten drei Monate darstellt. Bedenkt zudem, dass Ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert, um den Angebotspreis zu erhalten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Reolink Argus Eco interessant für Euch oder greift Ihr bei Sicherheitsgeräten eher zu etwas teureren Modellen? Lasst es uns wissen!