Xperia 1 Mark V im Test: Ich Sony, also nisch-ich

Ein neuer Bildsensor in der Hauptkamera, das neueste SoC von Qualcomm und viele Spielereien, bei denen Nerds das Herz aufgeht. Das Sony Xperia 1 Mark V ist ein Flaggschiff, wie es im Buch steht. Daher verlangt Sony auch stolze 1.399 € für ein Handy, das nur drei Jahre lang Updates bekommt. Geht diese Rechnung auf? Ein nextpit-Test zum vielleicht schönsten und unwirtschaftlichsten neuen Android-Flaggschiff.

Bewertung

Pro Hervorragende Bildqualität der Hauptkamera

Sehr hohes Leistungsniveau

Kaum Hitzeprobleme im Alltag

Extrem hochwertig (abgesehen vom Karton) Contra Drei Jahre Updates sind zu kurz

Variable Telekamera enttäuscht

Nicht einmal ein Kabel im Lieferumfang

Keine adaptive Bildwiederholrate

Design und Verarbeitung Die Einen nennen es Mangel an Ideen, die Anderen "seiner Linie treu bleiben" – optisch hat sich beim Xperia 1 Mark V wenig getan. Das Handy kommt im gewohnten 21:9-Format mit vergleichsweise dicken Rändern über dem Bildschirm. Die Rückseite hat Sony angeraut und sowohl bei der Materialwahl als auch bei der Verarbeitung keine Kosten gespart. Wasserdicht ist das Xperia 1 Mark V nach IP68 – trotz Kopfhöreranschluss und Easy-Access-Simtray. Gefällt: Materialwahl sehr hochwertig

Dezentes Kamera-Element

SIM-Karte und microSD-Karte ohne Werkzeug herausnehmbar Gefällt nicht: Ränder sind recht scharfkantig

Kopflastig beim In-der-Hand-halten

Nicht mal ein Kabel im Lieferumfang enthalten Das erste Auspacken des Xperia 1 Mark V ist wahrlich eine Berg-und-Talfahrt. Denn das Smartphone kommt in einer Verpackung aus Recycling-Papier, die zwar ökologisch ist, aber äußerst billig anmutet. Versteht mich nicht falsch, man könnte Handys meinetwegen auch in Pfandbehältern ausliefern, da mir die Verpackung völlig egal ist – der Kontrast zum hochwertigen Sony-Smartphone fällt dann aber trotzdem auf. Zumal man sich schon wundert, warum Sony bei Gerätepreisen von fast 1.400 € nichtmal mehr ein USB-C-Kabel in den Karton legt. Die Rückseite des Xperia 1 Mark V ist nun geriffelt und ein wenig griffiger. / © nextpit Zurück vom Kopfkratzen erfreuen sich Eure Finger beim Xperia 1 Mark V aber am Gorilla Glas Victus 2 auf der Vorder- und Rückseite. Eingefasst sind die Glaselemente in einen geriffelten Metallrahmen, der beim Festhalten besonders griffig erscheint. Griffiger geworden ist zudem die Rückseite, die Sony anraut. Nur wenige Millimeter aus der Rückseite ragt das Kameraelement mit seinen drei Linsen hervor. Obwohl Sony hier bewegliche Elemente zum Zoomen und einen größeren Sensor einsetzt, ist die Kamera deutlich dezenter als bei anderen Flaggschiffen. Weitere Besonderheiten des 1 Mark V sind der Kopfhörerausgang an der Oberseite, die Stereo-Speaker mit beidseitiger Ausrichtung nach vorn sowie der SIM-Karten- und MicroSD-Schlitten, der sich ohne Werkzeug entnehmen lässt. Trotz dieser Besonderheiten bleibt das Handy nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Den SIM-Schlitten könnt Ihr ohne Werkzeug herausnehmen. / © nextpit Auch wenn Sony dieses Design schon seit Jahren verfolgt, es geht mit seiner monolithischen Ästhetik auch im Jahr 2023 noch auf. Kritik gibt's allerdings für die scharfen Kanten, die sich bei längerer Nutzung seitlich in den kleinen Finger bohre. Das ist besonders störend, da Sonys Handy aufgrund seiner Kopflastigkeit gerne mal nach hinten kippt, wenn man es in einer Hand hält und die Position des kleinen Fingers verändern will. Hier hat Sony gepatzt!

Display Im 21:9-Format verbaut Sony im Xperia 1 Mark V ein 6,5 Zoll großes 4K-Display samt 120 Hertz Bildwiederholrate und etlichen HDR-Zertifikaten. Adaptiv ist die Framerate bei Inhalten zwar nicht, dafür sorgt die Abtastrate von 240 Hertz beim Gaming für schnelle Reaktionszeiten. 10-Bit-Support, der Creator-Mode, ein X1-Prozessor für cleveres Upscaling sowie unendliche Kontraste dank OLED-Technologie gibt's ebenfalls. Gefällt: Echte 4K-Auflösung (3.840 x 1.644 px)

Tolle Farbwiedergabe samt Möglichkeiten zur Feinabstimmung

Hell genug für Sonnenschein Gefällt nicht: Keine adaptive Bildwiederholrate

Format für viele Medienformate eher ungeeignet

Schwierige Ein-Hand-Bedienung Kurz vorab: Meine Augen sind an das kleine 5,4-Zoll-Display des iPhone 13 mini gewöhnt. Im Vergleich wirkt das Sony-Display nicht nur groß wie eine Kinoleinwand, Bilder und Medieninhalte wirken auch deutlich schärfer. Das liegt an der extrem hohen Pixeldichte von 643 ppi, an die das iPhone mit 443 ppi längst nicht herankommt. In Kauf nehmen müsst Ihr dabei allerdings, dass die meisten Videos mit schwarzen Rändern an den Seiten angezeigt werden. Denn Sony liebt sein 21:9-Format, obwohl es im World Wide Web kaum Medieninhalte dafür gibt. Selbst die eigenen Video-Apps nehmen standardmäßig in 16:9 auf. Na, sieh mal einer an! Während schwarze Ränder bei einem OLED-Display nicht sehr negativ auffallen, erschwert Sony mal wieder die Bedienung mit einer Hand. Das Display kommt noch immer ohne Notch und mit 4K-Auflösung. / © nextpit Ich habe recht große Hände und muss meine Finger schon arg strecken, um die Benachrichtungsleiste des Xperia 1 Mark V herunterzuziehen. Es ist also meist nötig, umzugreifen und dabei zu riskieren, dass Sonys kopflastiges Handy herunterfällt. Das könnte – und sollte – man zukünftig wirklich anders lösen. Zumal das Handy bei kleineren Hosentaschen frech wie die Katze auf einem RIPNDIP-Shirt aus der Tasche lugt. Zertifiziert ist Sonys aktuell bestes Handydisplay übrigens für HDR 10, HLG und bietet eine eigensinnige 10-Bit-Unterstützung. Diese nutzt 8 Bit zur Darstellung und 2 Bit zur Glättung, um besonders weiche Farbübergänge zu ermöglichen. Sieht im Alltag gut aus, mehr kann ich ohne Laborergebnisse nicht sagen. Und Ihr wisst, dass wir unseren Fokus bei nextpit eher auf echte Praxis-Eindrücke legen. Und aus diesen kann ich Euch versichern, dass im Xperia 1 Mark V ein hervorragendes Display steckt. Schärfe, Farbtreue bei der Bildbearbeitung und auch die flüssigen 120 Hertz samt 240 Hertz Abtastrate sind im Alltag eine Wonne. Technisch mangelt es der Anzeige aber an der Möglichkeit, die Wiederholrate adaptiv anzupassen. Hier habt Ihr nur die Wahl zwischen 60 Hertz zum Stromsparen und 120 Hertz. Leider nicht mehr da: Die Benachrichtigungs-LED aus dem Xperia 1 Mark III. / © nextpit Ach ja, kleines Mini-Detail im Vergleich zum Xperia 1 Mark III, das ich seinerzeit getestet habe: Sony hat die Benachrichtigungs-LED aus der Stirn genommen. Shame on you, Sony – Shame on you!

Software Ausgeliefert wird das Xperia 1 Mark V mit Android 13 – und soll laut Herstellerangaben auch noch Android 15 bekommen. Das ist mau, genau wie die drei Jahre an monatlichen Sicherheits-Updates, die Sony verspricht. Vorinstallierte Apps gibt's kaum und Sony fährt seinen nahezu-Stock-Android-Kurs fort. Gefällt: Nahezu Stock-Android

Alle Zusatz-Apps, die Sony installiert, sind sinnvoll Gefällt nicht: Miese Update-Politik für 1.399 €

Miese Update-Politik für 1.399 € (Doppelung ist Absicht!!) Ich bin ehrlich: Ich brauche noch Platz für die Kamera-Sektion dieses Testberichts! Daher fasse ich mich kurz. Alles, was Ihr über Android 13 wissen solltet, lest Ihr im verlinkten Testbericht. Und Sony schafft es auch in dieser Generation nicht, seine Update-Politik zu verbessern. Die Rückseite des Xperia 1 Mark V ist nun geriffelt. / © nextpit Heißt: Kauft Ihr Euch dieses Handy mit Preisschild eines Gebrauchtwagen mit frischem TÜV, bekommt Ihr keine Updates mehr, wenn auch der TÜV beim Gebrauchtwagen ablaufen würde. Zwei Jahre Android-Updates sind zu wenig, da hilft auch das zusätzliche Jahr an monatlichen Android-Updates nicht. Das ist wirklich, wirklich zu unwirtschaftlich, Sony!

Leistung & Technik Im Xperia 1 Mark V arbeitet der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, der in Sonys Flaggschiff erfreulich kühl bleibt. Hinzu kommen satte 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher, den Ihr über MicroSD-Karten erweitern könnt. Wartezeiten gibt es in 2023er-Flaggschiffen quasi nicht mehr und aktuell gibt's keine Mobile Games, die diese Hardware ausreizen würden. Selbst Videoschnitt und Bildbearbeitung geht flüssig von der Hand. Gefällt: Wunderbare Systemperformance

Sony konnte Hitzeprobleme der Vorgänger beheben

Erweiterbarer Speicher in einem Flaggschiff Gefällt nicht: Fingerabdrucksensor im An-Knopf nicht immer zuverlässig

Vibrationsmotor wirkt ein wenig aggro Von Android-Flaggschiffen im Jahr 2023 geht ein gewisser Stressfaktor aus. Denn die Handys laden Apps und Inhalte dermaßen schnell, dass man kaum hinterher kommt. Wie immer habe ich die Animationen in den Entwicklereinstellungen verkürzt und damit ist das neue Sony-Flaggschiff das schnellste Handy, das ich je benutzt habe. Mobile Games, Bildbearbeitung und Benchmark-Tests steckt das Smartphone zudem locker in die Tasche. Dabei fiel mir im Vergleich zum Xperia 1 Mark III auf, dass Sony endlich die Hitzeprobleme im Alltag in den Griff bekommen hat. Zwar zeigt der 3D Mark Stresstest noch immer einen deutlichen Leistungsabfall durch Thermal Throttling. Dafür blieb das Handy aber selbst bei 30 Grad im Hochsommer kühl, auch wenn es beim Joggen in der Affenhitze in meiner Hosentasche verweilte und meine Laufstrecke per GPS verfolgte. Bottlenecks, also Komponenten, die das Handy ausbremsen, gibt es beim Xperia 1 Mark V nicht. Der RAM ist mit 12 GB üppig bemessen, das SoC schafft es inzwischen sogar, die Extreme-Benchmarks in 3D Mark flüssig anzuzeigen und der interne Speicher ist mit 256 GB bereits ab Werk üppig. Dass Sony diesen über microSD-Karten erweiterbar macht, ist zudem ungemein praktisch. In manchen Ländern steht zudem eine 512-GB-Variante zur Auswahl. Der Fingerabdrucksensor ist ein wenig zu empfindlich. / © nextpit Technisch ist das 1 Mark V aber auch sonst beeindruckend, mit seinem hochwertigen 3,5-mm-Klinkenanschluss, seinen lauten Stereo-Speakern und einem hochwertigen Vibrationsmotor. Dieser schien mir zuweilen aber ein wenig aggressiv, etwa beim Tippen in der Gboard-Tastatur. Darüber hinaus finde ich Sonys Fingerabdrucksensor ein wenig zu empfindlich. Beim Herausnehmen aus der Hosentasche wollte dieser meine Finger manchmal so häufig scannen, dass ich meinen Code eingeben musste. Noch ein Plus: Der Abstandssensor in der Stirn ist endlich gescheit kalibriert. Das Xperia 1 Mark III und das Xperia 1 Mark IV hatten eine Tendenz dazu, den Bildschirm beim Telefonieren anzuschalten. Gespräche legte man dann gerne mal mit der Backe auf. Kommt hier nicht mehr vor – jetzt endlich zur Kamera!

Kamera Sony verwendet im Xperia 1 Mark V einen neuartigen Stacked-CMOS-Sensor mit "2-Schichten-Transistor-Pixel". Dieser bietet erstmals in einem Sony-Flaggschiff 48 statt 12 Megapixeln. Hinzu kommen gewohnte Stärken wie extrem umfangreiche Kamera-Apps, variabler Zoom in der Telelinse und ein dedizierter Kameraknopf samt Autofokus-Feature. Videos könnt Ihr nach wie vor in 4K bei 120 fps aufnehmen – mit jeder Kamera. Gefällt: Hervorragende Bildqualität der Hauptkamera (vor allem als RAW entwickelt)

Kamera-Apps sind der Konkurrenz meilenweit voraus (zumindest für Enthusiasten)

Per USB-C Gen 3.2 als externer Monitor für Sony-Kameras verwendbar

Dedizierter Kamera-Knopf Gefällt nicht: Telefotos überzeugen im Detail weniger (unscharf, verwaschen und chromatische Aberrationen)

Sehr neutraler Look im Vergleich zu anderen Smartphones

Brennweitenbereich von 85 - 125 mm der Telekamera unpraktisch

Aufnahmen zwar in S-Cinetone, nicht aber in S-Log Kurzer Kommentar: Ich habe Euch in diesen Test drei Galerien eingebaut. Die erste zeigt JPEG-Aufnahmen direkt aus dem Xperia 1 Mark V. In der zweiten habe ich RAW-Aufnahmen nach meinem gusto in Lightroom bearbeitet. Und in der dritten habe ich einige Aufnahmen mit meiner Sony Alpha 7 IV und dem Sigma 24-70 mm f/2.8 Art nachgeknipst. Alle Vergleichsbilder sind unbearbeitet und in JPEG aufgenommen worden. Über die Kamera des Xperia 1 Mark V ließe sich ein eigener Testbericht schreiben. Denn das Setup aus Weitwinkellinse mit neuem 48-Megapixel-Stacked-CMOS-Sensor, einer Ultraweitwinkelkamera und dem variablen Telezoom ist zusammen mit den etlichen Einstellungen etwas, das man zu bedienen lernen muss. Je länger man sich mit dem 1 Mark V beschäftigt, desto besser werden die Fotos – doch dazu später mehr. Trotz T*-Coating ließen sich im Test Lensflares erkennen. / © nextpit Technisch müssen wir erst einmal festhalten, dass Sony auch für viele andere Hersteller Kamerasensoren entwickelt. Der Hersteller könnte also theoretisch das Potenzial seiner eigenen Hardware bestmöglich ausnutzen. Diesen Vorteil verspielt Sony allerdings ein wenig. Denn die Aufnahmen bleiben häufig hinter den Erwartungen zurück, die man an ein Kamerahandy für 1.399 € stellen sollte. Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Gegenlicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Dämmerung © nextpit Ultraweitwinkelkamera Dämmerung © nextpit Hauptkamera Nacht ohne Nachtmodus © nextpit Hauptkamera nachts ohne Nachtmodus © nextpit Telekamera Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkelkamera Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Lampenlicht © nextpit Telekamera Lampenlicht © nextpit Hauptkamera Dämmerung © nextpit Hauptkamera Nachtmodus © nextpit Telekamera Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkelkamera Nachtmodus © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Nachtmodus © nextpit Telekamera Nachtmodus © nextpit Hauptkamera Nachtmodus © nextpit Hauptkamera Nachtmodus © nextpit Telekamera Nachtmodus © nextpit Hauptkamera Nachtmodus © nextpit Hauptkamera Nachtmodus © nextpit Telekamera Nachtmodus © nextpit Besonders deutlich wird das bei den Aufnahmen der Telekamera, die variabel zwischen einem Brennweitenbereich von 85 - 125 mm zoomen kann. Dieses Feature ist äußerst selten und ich schätze, dass Sony es schon in der nächsten Generation fallen lassen wird. Denn Telefotos weisen mit dem Xperia 1 Mark V etliche optische Fehler auf. Die Farben der Fotos wirken verwaschen, es mangelt auch unter optimalen Lichtbedingungen an Schärfe und es lassen sich starke chromatische Aberrationen, also Farbsäume etwa um Äste von Bäumen, erkennen. Bei RAW-Aufnahmen ließ sich leicht durch "dehazing" und weitere Anpassungen regulieren. Vergleichbar mit der Haupt- und UWW-Kamera waren die Fotos aber kaum, Diese Nachteile überwiegen die praktische, optische Zoomfunktion – zumal der Abstand zwischen 24 mm im Weitwinkel und 85 mm beim Zoomen sehr hoch ist. Da ich gerne Porträts aufnehme, fehlt mir der Brennweitenbereich um 50 mm beim Fotografieren. Und die fehlende Schärfe macht bei Porträts nicht wirklich Spaß. Bei der Hauptkamera mit 24-mm-Objektiv schlägt das ins Gegenteil um. Die Aufnahmen sind knackscharf, offenbaren als RAW-Dateien in der Nachbearbeitung einen irren Dynamikumfang und überzeugen auch in ihrer Farbtreue. Hier bekommt Ihr eine Qualität, die ich persönlich nicht auf Anhieb von einer hochwertigen Digitalkamera wie der Sony RX100 unterscheiden könnte. Jedoch sehen Porträts mit 24mm ein wenig ulkig aus, da die Gesichtszüge im Weitwinkel verzerrt werden. Landschaftsaufnahmen, Street-Photography und Schnappschüsse sehen aber fantastisch aus. Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Gegenlicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Gegenlicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Telekamera Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Dämmerung © nextpit Ultraweitwinkelkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Dämmerung © nextpit Hauptkamera Nachts © nextpit Diesbezüglich war ich auch vom Ultraweitwinkel überrascht, der dank Autofokus ebenfalls knackscharf ist. Sony versäumt es allerdings, einen Makromodus anzubieten. Wer das Xperia 1 Mark V mit Modellen wie dem iPhone 14 Pro oder dem Xiaomi 13 Ultra (zum Test) vergleicht, der wird enttäuscht. Unabhängig von der gewählten Kamera überzeugt das Xperia 1 Mark V mit einer wahnwitzigen Geschwindigkeit beim Fokussieren und Auslösen. Gleiches gilt für Serienaufnahmen mit 30 Bps, bei denen auf Wunsch Augen oder Gesichter verfolgt werden können. Das sind Funktionen, die Sony aber schon in älteren Modellen einführte. Genau wie die Möglichkeit, mit allen drei Kameras auf der Rückseite 4K-Videos mit bis zu 120 Bps aufzunehmen. Dank Auslöseknopf macht Fotografieren mit dem Sony Spaß. / © nextpit Was ist also noch neu in der fünften Generation? Sony setzt auf eine neue KI, die an die Systeme der A7RV und der ZV-E1 erinnert, um beim Autofokus noch präziser zu werden. Funktioniert! Hinzu kommt eine Motivverfolgung sowie ein Feature für Produktpräsentationen beim Filmen. Funktioniert auch! Und mit S-Cinetone rückt ein beliebter Videostil nach, der dazu führt, dass Ihr die Aufnahmen Eurer Alpha-Kamera und vom Handy einfacher mischen könnt. Funktioniert auch ... sieht aber längst nicht so gut aus wie Aufnahmen in Log-Formaten, bei Sony "Slog" genannt. Die Funktion fehlt dem Handy und würde das Filmen noch einmal leistungsstärker machen. Vergleich bei Gegenlicht © nextpit Vergleich bei Porträtaufnahme © nextpit Vergleich bei Zoom © nextpit Vergleich bei Zoom und Lampenlicht © nextpit Vergleich im Weitwinkel bei Architektur © nextpit Vergleich bei Gegenlicht © nextpit Vergleich im Porträtmodus (Handy) und Offenblende (Kamera) © nextpit Vergleich bei Zoom © nextpit Fürs nächste Jahr wünsche ich mir von Sony also, dass sie die variable Telekamera durch eine Festbrennweite mit guten optischen Eigenschaften ersetzen. Denn Zoom-Aufnahmen haben meinen sehr positiven Eindruck beim Betrachten am PC deutlich geschmälert. Das ist besonders schade, da Fotografieren mit dem Xperia 1 Mark V aufgrund der umfangreichen Kamera-Apps – sie sind übrigens an das neue Menü der Alpha-Kameras angelehnt – und des praktischen Auslöseknopfes mehr Spaß machen als mit den meisten anderen Handys.

Akku und Aufladen Im Xperia 1 Mark V sitzt ein Akku mit 5.000 mAh. Aufgeladen wird dieser über kompatible Netzteile mit maximal 30 Watt. Wireless-Charging wird ebenfalls unterstützt. Laut Herstellerangaben legt man beim Flaggschiff besonderen Wert auf eine lange Lebensdauer, die nach drei Jahren noch 80 % der Akkuleistung bringen soll. Das Handy läuft also noch den ganzen Tag, wenn die Update-Gewährleistung ausgelaufen ist. Gefällt: Lange Akkulaufzeiten

Wireless-Charging wird unterstützt

Lange Lebensdauer des Akkus Gefällt nicht: Quick-Charging mit 30 Watt zu langsam

Kein Lade-Adapter im Lieferumfang Verzeiht mir meinen Sarkasmus, aber Sonys Langlebigkeits-Strategie ist doch wirklich absurd. Im Presse-Briefing zum Xperia 1 Mark V ging es minutenlang um die Langlebigkeit des Akkus, die ja an und für sich sehr begrüßenswert ist. Nur zieht sich der geringe Software-Support wie ein blutroter Faden durch diesen Test. Ein USB-C-Kabel müsst Ihr selbst besorgen, wenn Ihr das neue Sony-Flaggschiff kauft. / © nextpit Denn er ist umso ärgerlicher, da das Xperia 1 Mark V im Alltag auch bei der Akkulaufzeit überzeugt. Das Handy behält nach einem Tag intensiver Nutzung noch knapp 20 % der Akkuleistung übrig. Und das, obwohl ich das Display stets in 4K und bei 120 fps betrieben habe. Ihr werdet den Akku also womöglich über Nacht aufladen und somit ist es nur selten von Nachteil, dass Sonys Flaggschiff nur mit 30 Watt lädt. Quick-Charging ist in manchen Situationen dennoch praktisch. Und hier bleibt das Sony-Gerät hinter der Konkurrenz zurück. Könnte das Handy schneller laden, müsstet Ihr aber sowieso nach einem passenden Ladegerät suchen. Denn weder Adapter noch Kabel sind im Lieferumfang des 1 Mark V enthalten. Was ich zu guter Letzt noch durchaus charmant finde: Das Xperia 1 Mark V lädt intelligent auf, um den Akku zu schonen. Stellt Ihr auf 7:00 morgens einen Wecker im Android-Betriebssystem, wird das Handy bis zu diesem Zeitpunkt langsam und schonend geladen. Längst keine Weltneuheit, aber sehr nett.