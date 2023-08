Spart bis zu 48 % auf ESR iPad-Hüllen und AirPods-Cases bei Amazon

Dass heutige Technologie äußerst anfällig ist, dürfte jedem klar sein. Daher sind entsprechende Hüllen und Cases schon fast unerlässlich. Der Hersteller ESR bietet genau solche an, setzt dabei aber noch einen drauf. Nicht nur preislich können sich die iPad-Hüllen und AirPods-Cases sehen lassen, sondern auch von der Funktionalität hat sich das Unternehmen einiges einfallen lassen.

Dank einer Gutscheinaktion, müsst Ihr nur den Code "ESRDE10OFF" an der Kasse eingeben und schon bekommt Ihr zusätzlich 10 Prozent Rabatt. Diesen könnt Ihr für kurze Zeit sogar noch einmal steigern. Denn der Gutschein ist mit anderen Amazon-Coupons kombinierbar, die Ihr auf den jeweiligen Produktseiten auswählen könnt.

Rundum Schutz für Euer iPad – Magnetic Cases von ESR

Im Angebot befinden sich zum einen das "Shift Magnetic Case", das bereits den RedDot-Award 2023 erhielt und das "Rebound Magnetic Keyboard Case", das mit einer magnetischen Tastatur ausgestattet ist. Beide Hüllen sind kompatibel mit dem iPad 11 Pro und zweitere passt ebenso zu Eurem iPad Air 4 und 5.

Die Shift-Variante ist sehr flexibel in den Anwendungsmöglichkeiten. So könnt Ihr die Hülle dank des Ständers in verschiedene Positionen bringen und somit einen Neigungswinkel zwischen 15 und 75 Grad erreichen. So könnt Ihr etwa das iPad erhöhen, um die Ansicht zu verbessern oder Ihr legt das Tablet in einem niedrigen Winkel hin, um besser tippen zu können. Dank des Rabattcodes "ESRDE10OFF" zahlt Ihr für das Case nur noch 40,49 Euro.

Bei der zweiten Variante handelt es sich um ein etwas kostspieligeres Modell. Wolltet Ihr Euer iPad schon immer mal als Laptop nutzen, könnt Ihr das mit dieser Hülle tun. Denn ESR hat hierbei eine passende magnetische Tastatur mit Multi-Touch-Trackpad integriert. Damit Ihr in Ruhe arbeiten könnt, kommt hier ein Quick-Set-Magnetständer zum Einsatz, mit dem Ihr das Tablet einfach aufrichten könnt. Die Rabattaktion senkt den Preis von 134,29 Euro auf 120,86 Euro.

Möchtet Ihr den vollen Schutz für Euer iPad, bietet der Hersteller zudem magnetische Schutzhüllen an. Dabei handelt es sich um Displayfolien, die Ihr ganz einfach an Eurem iPad anbringen und wieder entfernen könnt. Durch die Folien wirken Eure Zeichnungen und Schriftstücke so, als würdet Ihr auf Papier schreiben und gleichzeitig sind die Folien wiederverwendbar. Der Kostenpunkt für eine solche Hülle liegt mit dem Code "ESRDE10OFF" gerade bei 24,29 Euro, allerdings nur, wenn Ihr auch den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

ESR AirPods-Cases super günstig

Auch die ESR AirPods-Cases sind gerade im Angebot bei Amazon erhältlich. Hier könnt Ihr Euch sowohl die "Orbit Hybrid" als auch "Cyber Armor" magnetischen Cases sichern, die neben einem Rundumschutz noch deutlich mehr bieten. So können beide Cases über MagSafe geladen werden und nutzen einen Magnetverschlussdeckel. Außerdem sind die Schutzhüllen jeweils nur mit den Apple AirPods Pro (zum Test) von 2022 und 2019 kompatibel. Sparen könnt Ihr hier mit dem Gutschein "DE10OFFESR2".

Unterschiede gibt es bei den beiden Cases vor allem im Design. So nutzt das "Orbit Hybrid", wie der Name bereits vermuten lässt, einen hybriden Sturzschutz, der durch einen sturzdämpfenden Kern und eine harte Schale zustande kommt. Stoßdämpfendes Polymer und Air Guard Ecken sind hingegen bei den "Cyber Armor" zu finden und schützen ebenfalls vor Stürzen und Stößen. Für beide Cases gilt, dass Ihr mit dem Gutscheincode "ESRDE10OFF" noch einmal 10 Prozent auf die ohnehin niedrigen Preise spart.

Das sind die aktuellen Angebote aus der "Back-to-School"-Aktion von ESR. Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!