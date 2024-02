Spart mindestens 450 €: Jetzt den Zendure AIO 2400 vorbestellen

Vor wenigen Tagen stellte Zendure das neue AIO 2400 vor und ab sofort könnt Ihr Euch das Speichersystem vorbestellen. Das Gerät lässt sich simpel installieren, bietet Platz für bis zu 2.400 Wh und startet direkt mit einem satten Rabatt von mindestens 450 Euro. Was den AIO 2400 ausmacht und für wen sich die All-in-One-Lösung lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Der MWC 2024 hatte in diesem Jahr einige spannende Innovationen auf Lager. Das Event stand unter dem KI-Stern, doch auch im Bereich der erneuerbaren Energien (zur Themenwelt) gab es einige spannende Präsentationen. So stellte Zendure mit dem AIO 2400 eine Speicher-Komplettlösung vor, die eine 2.400-Wh-Batterie integriert hat und zugleich noch Platz für Euren Wechselrichter (Zur Bestenliste) bietet. Ab sofort könnt Ihr Euch den AIO in verschiedenen Bundles vorbestellen.

Affiliate Angebot Zendure AIO 2400 Limitierte Stückzahl | Einfache Installation | 2.400 Wh | Bis zu 1.560-W-Solarpanels | Duales MPPT

Ein Muss für Balkonkraftwerke? Der Zendure AIO 2400 im Kurz-Check

Beim Zendure AIO 2400 handelt es sich, wie bereits erwähnt, um eine Komplettlösung für Balkonkraftwerke. Das Gerät lässt sich auf Eurem Balkonkraftwerk platzieren und hat bereits eine 2.400-Wh-Batterie verbaut. Der Akku ist, anders als etwa der AB2000 im Zendure Hub 2000, nicht modular ausbaubar und lässt sich auch nicht erweitern. Dafür hat das Speichersystem noch einen zusätzlichen Platz für Euren Wechselrichter, der sich hinter dem Gehäuse versteckt. Die Leistung hier sollte jedoch 1.200 W nicht überschreiten.

Der Zendure AIO 2400 dient als Speicherlösung mit integriertem 2.400-Wh-Akku. / © Zendure

Der AIO 2400 verfügt über ein duales MPPT, wodurch die Leistung von in reihe geschalteten Solarmodulen maximiert wird. Die Gesamtleistung der PV-Module darf dabei maximal 1.560 W betragen. Zusätzlich verspricht Zendure, dass die Speicherlösung selbst bei -20 Grad °C noch funktioniert, was eine Steigerung gegenüber älteren Akkus des Herstellers bedeutet.

Schon gelesen? Der Zendure SolarFlow im ersten Test

Außerdem sollt Ihr bis zu 624 Euro einsparen können. Allerdings lässt sich das nicht so einfach pauschalisieren, da Rentabilität immer von verschiedenen Faktoren abhängt. Natürlich ist der AIO 2400 auch nach IP65 zertifiziert und somit vor Regenwasser und Staub geschützt ist. Mit der Zendure-App lässt sich zudem nicht nur der Stromverbrauch in Echtzeit überwachen, sondern auch eine Einzelsteuerung des MPPT vornehmen.

Den Zendure AIO 2400 jetzt mit sattem Rabatt vorbestellen

Um die Veröffentlichung zu feiern, könnt Ihr Euch den Zendure AIO 2400 jetzt vorbestellen. Dabei limitiert der Hersteller allerdings die Stückzahl, bietet Euch dafür aber auch einen ordentlichen Rabatten. Insgesamt stehen Euch drei Pakete zur Verfügung, um direkt loslegen zu können. Möchtet Ihr nur die neue Speicherlösung bestellen, zahlt Ihr 1.343 Euro, statt der eigentlichen 1.799 Euro. Alle weiteren Sets findet Ihr nachfolgend:

Zendure AIO 2400 im Angebot Speichermodul Wechselrichter Solarmodule Preis Zendure AIO 2400 - - 1.799,00 € 1.343,00 € Jetzt vorbestellen* Zendure AIO 2400 Hoymiles HMS-800-2T 4x 210W Flexible Solarpanels 2.898,00 € 1.929,00 € Jetzt vorbestellen* Zendure AIO 2400 Hoymiles HMS-800-2T 6x 210W Flexible Solarpanels 3.298,00 € 2.180,00 € Jetzt vorbestellen*

Somit könnt Ihr während der Aktion sogar mehr als 1.100 Euro sparen, wenn Ihr Euch für die größte Variante entscheidet. Zu den Solarpanels gibt Zendure leider keine genauen Angaben, allerdings handelt es sich um monokristalline PV-Module mit einer Arbeitsspannung von 41,4 V. Interessiert Ihr Euch für den Zendure AIO 2400 ist es also egal, ob Ihr Euer bestehendes Balkonkraftwerk (zur Bestenliste) erweitern möchtet oder noch neu im Energie-Game seid.

Affiliate Angebot Zendure AIO 2400 Limitierte Stückzahl | Einfache Installation | 2.400 Wh | Bis zu 1.560-W-Solarpanels | Duales MPPT

Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis: Auch jetzt könnt Ihr Euch noch in einigen Städten und Landkreisen eine Förderung für Euer Balkonkraftwerk sichern. Prüft also unbedingt vorab, ob Ihr neben der Mehrwertsteuer sogar noch mehr sparen könnt.

Was haltet Ihr vom neuen Zendure AIO 2400? Findet Ihr den Preis gerechtfertigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!