Streaming-Highlights: Diese Woche neu bei Netflix, Amazon & Disney+

In der Woche vom 19. bis 25. September zeigt sich zwar eine Vielzahl an Filmen und Serien, doch die echten Highlights kann man in diesen Tagen wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Netflix wagt sich nach dem erfolgreichen Tom Tykwer-Thriller Das Parfüm aus dem Jahr 2006 in Der Parfumeur erneut an Patrick Süskinds Roman, diesmal allerdings als Krimi. Abseits davon geht der Denver-Clan (Dynasty) in die fünfte Staffel, Patton Oswalt steht in einem Comedy-Special wieder auf der Stand-up-Bühne und Junggebliebene können sich auf Pokémon: Die Arceus Chroniken freuen.