Euer gigantisches Eigenheim hat kein WLAN am Poolhaus? Dann bietet Euch die TP-Link-Tochter Tapo nun mit der C501GW eine smarte Überwachungskamera mit SIM-Karten-Slot statt WLAN-Modul. Dazu bietet die Kamera eine KI-gestützte Erkennung von Objekten und Personen, kann Eure Aufnahmen in der Cloud speichern und deckt dank Pan-and-Tilt ein besonders großes Sichtfeld ab. Wir haben die Kamera im Test!

Zusammenfassung Kaufen Tapo C501GW Pro Überzeugender Funktionsumfang

Flexible Internetverbindung dank SIM-Karte

Pan-und-Tilt mit sinnvollen Tracking-Funktionen

Auch ohne Cloud-Anbindung nutzbar Contra Fehlender Akku schränkt Flexibilität stark ein

microSD-Karte nicht immer gut geschützt

Keine HomeKit-Kompatibilität

Keine Matter-Unterstützung Tapo C501GW Tapo C501GW: Alle Angebote

Design & Einrichtung Die TP-Link Tapo C501GW ist eine reine Outdoor-Überwachungskamera und kommt ohne Standfuß für Eure Wohnung. Stattdessen schraubt Ihr sie an eine Außenwand und verbindet sie dann via SIM-Karte oder Ethernet mit dem Internet. Da die C501GW mit Pan-and-Tilt kommt, könnt Ihr das Kamerabild über Euer Smartphone bewegen. Das Zubehör beschränkt sich auf Schutzkabel für Strom und Ethernet sowie auf Schrauben und Dübel. Gefällt: Einfache Einrichtung über die Tapo-App

Wasserschutz wird dank entsprechendem Zubehör auch für die Kabel gewährleistet Gefällt nicht: MicroSD-Kartenslot in vielen Bildwinkeln ungeschützt

Kopfüber nicht mehr wasserdicht Kommt die Tapo C501GW bei Euch zu Hause an, erwartet Euch ein schlichtes Paket mit einem eher geringen Lieferumfang. Neben der Kamera gibt es lediglich Wasserschutz-Zubehör aus Kunststoff und die benötigten Dübel und Schrauben zur Anbringung. Im besten Falle bringt Ihr die Kamera mit diesen direkt dort an, wo Ihr sie braucht und könnt dann zwischen der kabelgebundenen und teilweise kabellosen Nutzung entscheiden. Teilweise kabellos, da die Tapo-Kamera ohne Akku auf jeden Fall kabelgebunden mit Strom versorgt werden muss. Aber dazu später mehr. Infrarotlampen sorgen nachts für einen besseren Durchblick! © nextpit Tapo bietet smarte Überwachungskameras mit einem guten Preis-Leistungs-Niveau an. © nextpit Das Gehäuse der Kamera nach IP66 zertifiziert. © nextpit Der Ethernet-Anschluss und das Stromkabel sind über Plastikgehäuse geschützt. © nextpit Als Größe der SIM-Karte gibt's "Nano"! © nextpit Ohne Cloud-Abo könnt Ihr Videos auf der microSD-Karte speichern. © nextpit Ein Lautsprecher an der Kamera ermöglicht Zwei-Wege-Audio. © nextpit Die Antenne könnt Ihr abnehmen, denn sie ist über einen Koaxialstecker angeschlossen. © nextpit Nach der Anbringung erfolgt die weitere Einrichtung über die Tapo-App. Dort erstellt Ihr einmalig einen Account und fügt die Kamera dann über Euer Heimnetzwerk oder über die integrierte SIM-Karte hinzu. Der Prozess geht schnell von der Hand und anschließend könnt Ihr die Kamera auch schon nutzen. Die Verarbeitungsqualität ist der vergleichsweise geringen UVP von etwa 90 Euro angemessen. Die Schutzklasse von IP66 ist hoch genug, als dass Ihr die Kamera dauerhaft draußen betreiben könnt. Leider gewährleistet Tapo den Wasserschutz aber nur bei der herkömmlichen Anbringung. Müsst Ihr das Überwachungs-Gadget kopfüber anbringen, entfällt die IP-Zertifizierung. Durchaus clever finde ich allerdings, dass auch die Anschlüsse über entsprechendes Zubehör geschützt werden. Die Kappen schraubt Ihr einfach über die Kabel, die einige Zentimeter aus der Kamera ragen. So bleibt alles schön geschützt. Neben den zwei Kabeln und dem SIM-Karten-Slot findet sich noch ein microSD-Steckplatz an der Kamera. Dieser befindet sich am neigbaren "Ball", an dem auch die Kamera und die Lampen sitzen. Dadurch ist er in vielen Positionen geschützt, da er im Gehäuse der Kamera nicht zugänglich ist. In anderen Positionen des PT-Systems liegt er allerdings offen. So könnte die microSD-Karte ohne Werkzeug entwendet werden.

Smart-Home-Funktionen Auch wenn die Tapo C501GW ohne WLAN kommt, verfügt sie über einige smarte Funktionen. Allen voran habt Ihr von überall aus die Möglichkeit, auf das Kamerabild zuzugreifen. Bringt Ihr die Kamera etwa neben Eurer Haustür an, könnt Ihr dem Postboten dank 2-Wege-Audio sagen, dass er das Paket vor die Tür legen soll. Darüber hinaus bringt Tapo eine starke KI-Erkennung mit. Gefällt: Vielfältige Motiverkennung inklusive Tracking

Cleverer Integration der Pan-und-Tilt-Funktion

Wahlweise auch ohne Cloud-Anbindung nutzbar Gefällt nicht: Kommt ohne Zeitsteuerung

Keine HomeKit-Kompatibilität Moderne Überwachungskameras können Euch ganz von selbst auf bestimmte Ereignisse auf Eurem Grundstück hinweisen. Die Tapo C501GW kommt dabei mit besonders vielfältigen Tracking-Funktionen. So gibt es eine Videoerkennung für Bewegungen, Personen, Tiere und Fahrzeuge. Zusätzlich bietet Tapo noch eine Geräuscherkennung für zerbrechendes Glas, Hundebellen und das "Miauen" von Katzen an. Was ich zusätzlich sehr clever finde ist, dass es auch eine Manipulations-Erkennung gibt. Die Kamera gibt Euch dabei Bescheid, falls irgendwer versucht, das Kamerabild zu stören. Falls Euer Grundstück an das Grundstück Eures Nachbarn grenzt, lässt sich der Erkennungsbereich zudem eingrenzen. Genauso könnt Ihr Euch informieren lassen, falls ein Objekt oder ein Person eine bestimmte Linie überschreitet. Nutzt Ihr weitere Tapo-Geräte findet Ihr alle Smart-Home-Devices in der Geräteliste. © nextpit In der Kamerasteuerung findet Ihr alle Funktionen der smarten Überwachungskamera. © nextpit Für detailgetreues Heranzoomen reicht die Auslösung der Kamera leider nicht ganz. © nextpit Die Videoqualität reicht zwar nur bis 1.080p – dafür unterstützt die Kamera 30 Bilder pro Sekunde. © nextpit Über "Detection Zones" könnt Ihr das Erkennungsfeld der Kamera einschränken. © nextpit Spannend: Neben dem Video-Feed funktioniert die KI-Erkennung auch für Geräusche. © nextpit Tapo schlägt direkt in der App Funktionen zur Smart-Home-Automatisierung vor. © nextpit In den Einstellungen könnt Ihr auswählen welche Motive die KI-Erkennung tracken soll. © nextpit Die Benachrichtigungen schickt Euch Tapo dabei aufs Smartphone. Wahlweise werden dazu auch Videoclips in der Cloud oder auf der einsteckbaren microSD-Karte gespeichert. Wollt Ihr die Cloud-Funktion der Tapo C501GW nutzen, müsst Ihr Euch ein Abonnement dazukaufen. Dieses gilt wahlweise für bis zu 5 oder bis zu 10 Kameras. Habt Ihr also schon weitere Kameras und wollt auf die Cloud upgraden, müsst Ihr nicht gleich mehrere Lizenzen kaufen. Die Preise sehen wie folgt aus: Das Premium-Abonnement bringt funktional erfreulicherweise wenige Vorteile. Allerdings ist die Basisvariante des Cloud-Speichers nur in den Ländern "Großbritannien, Deutschland, Spanien, Thailand, Philippinen und Malaysia" verfügbar. Wohnt Ihr also etwa in Österreich, der Schweiz oder Frankreich, müsst Ihr das Premiumpaket wählen. Hier steht Euch zudem eine 30-tägige statt eine 7-tägige Cloud-Speicherung zur Verfügung. Egal, ob mit Basic- oder Premium-Abo oder ganz ohne: Tapo stellt eine Kompatibilität zu Amazon Alexa und Google Home bereit. Nutzer:innen von Apple HomeKit fallen leider raus. Allerdings versäumt man dabei nicht allzu viel, da es lediglich eine Sprachsteuerung gibt. Über diese kann man sich den Video-Feed etwa auf einem smarten Display anzeigen lassen.

Bildqualität & Audio Tapo stattet seine C501GW mit einer Full-HD-Farbkamera aus, die über mehrere Nachtsichtfunktionen verfügt. Dabei gibt es sowohl eine farbige Nachtsicht für dunklere Umgebungen und eine IR-Nachtsicht für Situationen, in denen kaum natürliches Licht vorhanden ist. Dank PT könnt Ihr Euch mit der Kamera umschauen, hinzu kommen 2-Wege-Audio sowie einige KI-gestützte Erkennungsfunktionen. Gefällt: Gute Videoqualität trotz Full-HD-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde

Hervorragende KI-Erkennung samt Tracking-Modus

Toll bei Nacht dank Lowlight-Modus und Infrarot-Lampen Gefällt nicht: Zu geringe Auflösung zum Dranzoomen

Kein WLAN Fallen wir zu Beginn mit der überwachten Tür ins überwachte Haus: Die C501GW kommt ohne WLAN und wird so kabelgebunden oder über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden. Ihr könnt Euch also eine zusätzliche Daten-SIM zu Eurem Handyvertrag bestellen und die Kamera besonders flexibel aufstellen. Dabei muss lediglich die PIN-Eingabe deaktiviert werden und schon ist Eure SIM-Karte kompatibel. Begrüßenswert ist hierbei, dass es in der Tapo-App eine Funktion zur Überwachung des verbrauchten Datenverkehrs gibt. So vermeidet Ihr zusätzliche Kosten, die viele Mobilfunkbetreiber bei Überschreiten des Datenlimits veranschlagen. Das Flutlicht zeigt, dass die Videoqualität der Tapo C501GW auch ohne 4K sehr gut ist. © nextpit Tapo bietet einen Lowlight-Modus an, der noch immer viele Details und Farben aus dunklen Umgebungen zieht. © nextpit Ist nur sehr wenig Licht vorhanden kommt der Lowlight-Modus aber auch an seine Grenzen. © nextpit Für diese Fälle bietet die C501GW aber noch einen Nachtsichtmodus, der mit Infrarot-Lampen arbeitet. © nextpit Der Nachtsichtmodus macht Personen auch nachts klar erkennbar – auch wenn die Farben auf dem Pullover fehlen. © nextpit Die Personenerkennung funktioniert auch dann, wenn keine Gesichter zu erkennen sind. © nextpit Bei smarten Überwachungskamera gibt es in letzter Zeit zudem den Trend, auf möglichst hochauflösende Systeme ohne Infrarot-Lampen zu setzen. Das sehen wir etwas bei der Reolink Argus 4 Pro, die im Test mit einer sehr guten Bildqualität überzeugte. In besonders dunklen Umgebungen mangelt es den Kameras ohne IR-Lampen allerdings am nötigen Durchblick, weshalb ich IR-Nachtsicht bei Kameras nach wie vor als die überlegende Technik einschätze. Bei der C501GW gibt es jetzt im Grunde genommen beide Technologien. Einerseits schafft es Tapo, aus dunklen Umgebungen noch immer Farben und erstaunlich viele Details zu ziehen. Dabei reicht schon das Licht einer Straßenlampe, um das Kamerabild ausreichend auszuleuchten. Ist es dann aber komplett dunkel, schaltet die Smart-Home-Überwachungskamera noch Infrarotlampen hinzu und bietet den typischen "Paranormal-Activity-Look". Die Kamera der C501GW löst lediglich mit Full-HD auf. / © nextpit Mit der geringen Auflösung von Full-HD ist das Kamerabild aber weniger scharf als bei den genannten Alternativen. Da man die Kamera auch über eine SIM-Karte nutzen kann, ist die geringere Auflösung aber natürlich von Vorteil. Ein Nachteil ist sie allerdings, wenn wir an das Kamerabild heranzoomen wollen. Zooms sind bei der C501GW zwar möglich, allerdings nimmt die Qualität dann recht stark ab. Wollt Ihr ein Areal überwachen und dabei womöglich auch Kennzeichen klar erkennen, eignet sich die C501GW weniger. Die C501GW hat allerdings den Vorteil, dass sich dank Pan-and-Tilt-Funktion ein besonders großer Bereich abdecken lässt. Dabei kann man sich in der App selbst umschauen oder eine Patrouille-Funktion aktivieren. Bei dieser fährt die Kamera dauerhaft hin- und her oder auf-und-ab und meldet sich, sobald eine Person oder ein Fahrzeug erkannt wurde. Wollen wir nicht ständig auf das Kamerabild schauen, bietet die C501GW natürlich auch Tracking-Funktionen. Dabei gesellt zur Erkennungsfunktion von Menschen, Fahrzeugen, Tieren und dem Überqueren von frei setzbaren Linien auch eine Manipulationserkennung. Diese soll Euch darüber informieren, wenn jemand versucht, die Kamera abzunehmen oder die eingesetzte Speicherkarte zu entfernen. Auf Wunsch schickt Euch die Kamera in solchen Fällen eine Benachrichtigung. Setzt Ihr eine Speicherkarte ein oder nutzt das Cloud-Abonnement werden solche Ereignisse zu dem automatisch aufgezeichnet. Hier sehen wir den großen Vorteil smarter Überwachungskameras, die selbst entscheiden können, wann ein Ereignis festgehalten werden sollte. Alterantiv gibt es aber auch eine 24-Stunden-Aufzeichnung. Laut Herstellerangaben reicht eine 512-GB-Speicherkarte für etwa 55 Tage aus. Natürlich kann die Kamera alte Ereignisse automatisch überschreiben. ´ Dank 2-Wege-Audio eignet sich die Tapo C501GW auch als videogestützte Gegensprechanlage. Wer beispielsweise eine lange Einfahrt hat, könnte die Kamera an das Eingangstor anbringen und so mit Besuchern und Besucherinnen kommunizieren. Die Sprachqualität ist solide, wir konnten im Test sowohl Durchsagen als auch Antworten klar und deutlich verstehen.

Stromversorgung Die Tapo C501GW ist nicht mit einem internen Akku ausgestattet. Dafür ermöglicht TP-Link einen Betrieb über "PoE". Dabei wird die Stromversorgung über das Netzwerkkabel realisiert, was für weniger Kabelsalat sorgt. Alternativ kommt der C501GW mit einem externen Netzteil. Eine Kompatibilität zu Solar-Paneelen gibt es hier nicht. Gefällt: Unkomplizierte Stromversorgung via PoE Gefällt nicht: Kein Akkubetrieb möglich

Kein Betrieb über Solar-Paneele möglich Hinsichtlich der Stromversorgung unterstreicht TP-Link, dass es sich bei der C501GW um eine stationäre Überwachungskamera handelt. Denn ohne integrierten Akku müsst Ihr die Kamera fest mit Strom versorgen. Das ist auch im Vergleich zu vielen Outdoor-Überwachungskameras ein Nachteil. Zumal der fehlende Akku einen Betrieb über optionale Solar-Paneele wie etwa bei der Reolink Altas PT (zum Test) unmöglich macht. Was in der richtigen Infrastruktur aber durchaus komfortabel ist, ist die Stromversorgung über PoE. Das Vorhandensein der richtigen Infrastruktur betone ich, da WLAN-Router in der Regel nicht als PSE-Geräte (Power Sourcing Equipment) fungieren können. Die einfachste Möglichkeit, eine Stromversorgung über Ethernet zu ermöglichen, wäre ein Switch mit eigener Stromversorgung. Behaltet dabei aber im Hinterkopf, dass die Länge der Ethernet-Kabel bei der Stromversorgung nicht über 100 Metern liegen darf.