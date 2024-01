Taylor Swift Porno-KI-Fakes: Politik und Twitter sind in heller Aufregung

Swifties und KI-Fakes

Wenn wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten auf 2024 zurückblicken, könnte es durchaus sein, dass es heißt, dass Taylor Swift und ihre Fans dafür gesorgt haben, künstliche Intelligenzen in bestimmten Bereichen per Gesetzen in Schranken zu weisen. Denn aktuell sorgen KI-Fakes der 34-jährigen Sängerin für gewaltige Aufregung. Denn Millionen Swifties bekamen bei Suchen auf Twitter Bilder zu sehen, die den Star in sexuell anzüglichen Posen zeigen.



Das führte dazu, dass selbst das in letzter Zeit so reaktionsschwache Twitter/X-Moderationsteam sich darauf konzentrierte, entsprechende Suchen zu blockieren und Inhalte zu löschen. Inzwischen sind sogar Twitter/X-Suchen nach "Taylor Swift" kategorisch geblockt.



Selbst das Weiße Haus schaltete sich ein und teilte mit, dass man "besorgt" sei, was Swift online passiert sei und meinte, dass der Kongress "gesetzgeberisch tätig" werden sollte. "Wir sind besorgt über die Berichte über die ... Verbreitung von Bildern, die gerade vorgelegt wurden - von falschen Bildern, um genau zu sein, und es ist beunruhigend", sagte Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, gegenüber ABC News.

Weiter meinte sie: "Während Social Media-Unternehmen ihre eigenen unabhängigen Entscheidungen über die Verwaltung von Inhalten treffen, glauben wir, dass sie eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung ihrer eigenen Regeln spielen müssen, um die Verbreitung von Fehlinformationen und nicht einvernehmlichen, intimen Bildern von echten Menschen zu verhindern."

Bisher kein Gesetz

In der Causa mussten Fans der Sängerin überrascht feststellen, dass es kein Bundesgesetz gibt, das solche Fakes verbietet oder auf sonstige Weise abschreckt. Es ist deshalb denkbar, dass es demnächst eine "Lex Swift" geben könnte, also ein Gesetz, das aus Anlass dieser Fakes veranlasst wurde.

Zusammenfassung