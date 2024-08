Tefal Kontaktgrill unter 60 Euro: DIE preiswerte Alternative zum Optigrill

Bei Otto laufen gerade die Big Deals mit vielseitigen Angeboten. Eins haben wir zum Kontaktgrill GC242D Inicio Grill Adjust gefunden. Der kommt von demselben Hersteller wie der Optigrill - also von Tefal - ist aber deutlich günstiger. Könnt Ihr auf die Messung der Fleischdicke und smarte Timer verzichten, ist dies eine richtig gute Alternative zum Optigrill.

Affiliate Angebot Tefal Kontaktgrill GC242D Inicio Grill Adjust

Dafür ist der Kontaktgrill von Tefal perfekt

Möchtet Ihr Burger-Patties, Sandwiches und Grillgemüse mit schönen Grillstreifen schnell zubereiten, ist ein Kontaktgrill optimal. Einfach angeschlossen, Grillgut zwischen die Grillplatten gelegt und in Kürze ist Euer Essen fertig. Da von beiden Seiten gleichzeitig Hitze kommt, geht die Zubereitung viel schneller, als etwa am Herd. Und Sandwiches oder Paninis sind sowieso nichts für die Pfanne. Cool ist außerdem: Ihr benötigt kein Fett und bereitet dennoch knusprige Speisen damit zu. Somit ernährt Ihr Euch sogar etwas gesünder. Das Fett, das bereits in den Lebensmitteln enthalten ist, läuft dabei automatisch ab und landet in einer Auffangschale. Nach dem Grillen könnt Ihr sie einfach in der Spülmaschine reinigen.

Der Kontaktgrill bietet weiterhin eine starke Leistung von 2.000 Watt und je nach Speise könnt Ihr zwischen drei Grillstufen wählen. Auf der ersten Stufe grillt Ihr Kartoffeln, Pilze und anderes Grillgemüse, die zweite Stufe ist für Paninis, Würstchen und Co. perfekt und die dritte Stufe bietet genug Hitze für Steaks, Fisch und andere Fleischgerichte. Praktisch: Der Kontaktgrill kann senkrecht im Schrank verstaut werden und nimmt so nicht viel Platz weg. Eine Grillzange von Tefal im Wert von knapp 17 Euro bekommt Ihr hier obendrein geschenkt.

Der Preis im Check

Aber kommen wir zum Preis. Während Tefal ursprünglich rund 155 Euro (UVP) auf das Preisschild gekritzelt hat, reduziert Otto den Kontaktgrill jetzt um satte 61 Prozent. Das Ergebnis: Ihr zahlt nur noch 59,90 Euro für das vielfältig einsetzbare Küchengerät. Und dass dies auch im Marktvergleich ein top Preis ist, zeigt ein Blick auf den Preisvergleich*. Denn günstiger ist derzeit niemand. Allerdings kommen bei Ottonoch 4,95 Euro für den Versand dazu.

Affiliate Angebot Tefal Kontaktgrill GC242D Inicio Grill Adjust

Wer hingegen nicht auf die smarten Funktionen eines OptiGrills verzichten möchte, kann sich das beliebte Tefal-Gerät in der Elite XL Variante jetzt ebenfalls im Angebot sichern. Otto verkauft diesen OptiGrill für 199 Euro, liegt aufgrund der Lieferkosten jedoch im Preisvergleich* nicht ganz vorn. Den aktuellen Bestpreis gibt's dank der gratis Lieferung nämlich bei Amazon. Wenn Ihr Euch vor dem Kauf bei Otto allerdings kostenfrei als UP Basic Mitglied registriert, spart Ihr Euch auch hier die Lieferkosten.