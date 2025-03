Allergieauslösende Stoffe setzen sich in Polstermöbeln, Teppichen und anderen Textilien fest oder schweben in der Raumluft. Daher ist es für Betroffene essenziell, regelmäßig das Zuhause von diesen Partikeln zu befreien. Ein leistungsstarker Staubsauger mit effizientem Filtersystem stellt dabei eine große Erleichterung dar, da er verhindert, dass die eingesaugten Partikel erneut in die Luft gelangen. Noch besser ist zusätzlich eine automatische Entleerungsstation, die verhindert, dass Ihr nach dem Saugen wieder mit den Allergenen in Berührung kommt. Nachfolgend stellen wir Euch drei Geräte vor, die nicht nur für Allergiker eine wertvolle Unterstützung sind, sondern auch allgemein die Hausarbeit erleichtern.

Kein direkter Kontakt mit Allergenen: Kabelloser Staubsauger mit Entleerungsstation

Obwohl Luftreiniger oder Medikamente allergische Reaktionen lindern können, beheben sie nicht die Ursache des Problems. Um allergische Symptome gar nicht erst entstehen zu lassen, müssen Hausstaubmilben, Pollen und andere Partikel effizient entfernt werden. Viele Staubsauger setzen jedoch beim Entleeren erneut Staub und Allergene frei. Eine gute Lösung bietet der kabellose Tineco Pure One Station 5 Plus, der bis zu 45 Tage lang eigenständig den Staubbehälter entleert. Dadurch bleiben die gesammelten Allergene sicher eingeschlossen. Zudem reinigt das Gerät automatisch sowohl die Bürste als auch den Staubbehälter, sodass sich weniger Staubpartikel anlagern. Dank eines zertifizierten, 12-stufigen Filtersystems entfernt dieser Staubsauger 99,99 Prozent selbst winzigster Partikel und sorgt so für eine saubere Raumluft nach jeder Anwendung.

Tineco Pure One Station 5 Plus mit passender Absaugstation. / © Tineco

Effektive Filtertechnologie reduziert allergische Beschwerden

Wer eine preisgünstigere Alternative bevorzugt, findet mit dem Tineco Pure One A50S eine passende Lösung. Zwar verfügt dieses Modell nicht über eine automatische Absaugstation, doch das leistungsstarke Filtersystem filtert ebenfalls bis zu 99,99 Prozent der kleinsten Partikel aus der Luft. Mit einer Saugleistung von 185 Watt entfernt das Gerät Allergene effektiv aus Teppichen und Polstermöbeln. Zudem passt der Staubsauger seine Saugkraft automatisch an die Menge des erkannten Staubes an. Eine spezielle Funktion namens LightSense macht selbst feinste Schmutzpartikel mit einem Lichtstrahl sichtbar, während die EdgeSense-Technologie sicherstellt, dass auch schwer zugängliche Ecken gründlich gereinigt werden. Gerade dort sammeln sich oft besonders viele Staubpartikel an, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Mehr Hygiene: Saugen und Wischen in einem Schritt

Wer nicht nur staubsaugen, sondern gleichzeitig feucht wischen möchte, findet im Tineco Floor One Stretch S6 eine praktische Alternative. Zwar ist dieses Modell nicht als Handstaubsauger nutzbar, um Polstermöbel oder andere Flächen gezielt zu reinigen, doch er bietet dafür eine besonders effektive Tiefenreinigung für harte Böden.

Der Tineco Floor One Stretch S6 reinigt die Walze in der Basisstation. / © Tineco

Staub, der sich unter Möbeln ansammelt, bleibt oft unbemerkt und kann Allergien auslösen. Dank seines flachen Designs gelangt der Tineco Floor One Stretch S6 problemlos unter niedrige Möbelstücke. Die flexible Bauweise ermöglicht eine Neigung um bis zu 180 Grad, sodass selbst schwer erreichbare Stellen geputzt werden können. Ein separater Frischwassertank ermöglicht, dass stets mit sauberem Wasser gereinigt wird, während das Schmutzwasser in einem separaten Behälter landet. Dadurch werden Keime und Allergene nicht im gesamten Wohnraum verteilt, sondern direkt entfernt. Zudem sorgt ein integriertes Selbstreinigungs- und Trocknungssystem dafür, dass keine Allergene auf der Bürste zurückbleiben. Und Schimmel entsteht so auch gar nicht erst.

Exklusiver Rabatt auf Zubehör

Wer sich noch bis zum 28. März eines der genannten Reinigungsgeräte schnappt, kann sich einen attraktiven Vorteil sichern. Mit dem Rabattcode „TinecoSpring2025DE“ erhaltet Ihr 50 Prozent Nachlass auf das gesamte Zubehör von Tineco. Pro Nutzer kann dieser Coupon einmal eingelöst werden und er verfällt nicht, sodass Ihr auch zu einem späteren Zeitpunkt von den Rabatten profitieren könnt. Ist keines der Geräte wirklich spannend für Euch, lohnt sich auch ein Blick auf die Tineco-Aktionsseite. Hier findet Ihr noch weitere spannende Deals.

Wie sieht es bei Euch aus? Nutzt Ihr spezielle Sauger aufgrund Eurer Allergene? Sind die Tineco-Modelle interessant für Euch? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Tineco. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.