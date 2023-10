Top 5 Apps der Woche: Pizza, Games und Gamified Learning

Es regnet seit Tagen und Ihr könnt nicht an die frische Luft? Kein Problem! Denn täglich erscheinen zahlreiche neue Apps und Spiele für Android & iOS. Also macht es Euch auf Eurer Couch gemütlich und findet heraus, was gerade im Trend liegt. Wie jede Woche haben wir fünf Apps und Games für Euch herausgesucht und getestet. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Was hilft an grauen und trüben Tagen? Ganz klar: Soulfood, und deswegen handeln allein zwei unserer fünf Apps von Pizza. Daneben bekommt Ihr ein herbstlich-düsteres Handyspiel sowie die Pixel-Suche für beliebige Android-Smartphones und eine Lern-App, damit Ihr auf dem Klo etwas nützlicheres tun könnt, als Memes anzugucken – ähm, ja.

The Wreck (Android & iOS)

Passend zur herbstlichen Jahreszeit beginnt unsere Auswahl mitn einem düsteren Storytelling-Game von The Pixel Hunt. Bei "The Wreck" handelt es sich um eine Visual Novel, in der Ihr der Protagonistin Junon helft, den wichtigsten Tag in Ihrem Leben zu überstehen. Dabei werden verschiedene sensible Themen behandelt. So beginnt die Story in Frankreich bereits mit ihrer Mutter, die sich nach einem Hirn-Aneurysma im Krankenhaus befindet. Eure Aufgabe ist es nun, die Geschicke des Schicksals zu lenken und Junons Leben vor einem Absturz zu retten.

Das Gameplay ist hierbei relativ simpel. Ihr erhaltet die Geschichte der Drehbuchautorin Junon, die Ihr mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten lenkt. So tauchen immer wieder rote Wörter in den Texten auf, durch die Ihr neuen Antwortmöglichkeiten erhalten könnt. Tippt Ihr diese an, ändert sich der Handlungsstrang, wodurch Ihr zahlreiche verschiedene Dialog-Optionen erhaltet.

In "The Wreck" übernehmt Ihr die Rolle einer Drehbuchautorin, deren Leben vor dem Absturz steht. / © nextpit

Preis: 5,99 € / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Grafisch ist "The Wreck" mit einer Comic-Polygon-Optik versehen und die einzelnen Figuren bewegen sich in maximal 5 FPS, was der Geschichte allerdings mehr als zuträglich ist. Der Look entschärft die harten Themen des Spiels etwas und bringt durchaus Leben ins Game. Das Spiel ist zudem in Englisch vertont, allerdings könnt Ihr die Sprache der Textausgabe auf Deutsch im Spiel selbst ändern.

Ihr müsst mit Euren Entscheidungen das Leben von Junon wieder in den Griff bekommen. / © nextpit

Habt Ihr also kein Problem mit sensibler Thematik und möchtet eine spannende Visual Novel spielen, solltet Ihr Euch "The Wreck" genauer anschauen. Die Anfänge der Story könnt Ihr auf Android & iOS kostenlos mitverfolgen, während Ihr für die Vollversion 5,99 Euro zahlen müsst.

Ladet The Wreck aus dem Google Play Store oder dem Apple-Store herunter

Good Pizza, Great Pizza (Android & iOS)

Seid Ihr Liebhaber der italienischen Küche und möchtet Eure eigenen Pizza-Skills aufwerten? Dann springt so schnell es geht in Good Pizza, Great Pizza rein! In dieser App führt Ihr Eure eigene Pizzeria und bedient zahlreiche Kunden. Das Spielprinzip ist ganz einfach: Ihr macht Pizzen. Im Spiel kommen nacheinander Leute in Euer Futterbude mit diversen Pizza-Wünschen.

Die Frage aller Fragen: Pizza mit, oder ohne Ananas? Diskutiert es in den Kommentaren aus! / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Ihr belegt die Pizzen und schaltet mit der Zeit weitere Zutaten frei. Allerdings ist das ganze nicht ohne Stress verbunden, denn je länger Ihr für die Zubereitung benötigt, desto ungeduldiger werden Eure Kunden. Witzig ist, dass die Leute nicht von Kritik absehen. Langweilig wird das Spiel nie, denn Ihr habt immer Aufgaben und eine Story, die Euch langen Spielspaß garantieren.

In Good Pizza, Great Pizza macht Ihr nicht nur Pizza, sondern kümmert Euch auch um weitere Aufgaben, für die Ihr Belohnungen erhaltet. / © nextpit

Ladet Good Pizza, Great Pizza aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter

PizzApp+ (Android & iOS)

Wenn Ihr jetzt Lust auf richtige Pizza bekommen habt, dann gibt's zwei Möglichkeiten: Bestellen oder selber machen. Für letzteres gibt es – welch Überraschung – natürlich Apps, um die richtige Teigmenge zu berechnen. Der Favorit der globalen Pizzabäcker-Community ist PizzApp+ mit seinem schlichten wie vollständigen Interface.

Mit der PizzApp berechnet Ihr schnell die korrekte Teigmenge für Eure Pizza-Party. Für Experten gibt's auch fortgeschrittene Features, um beispielsweise den W-Wert von Mehlmischungen zu berechnen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Ihr wählt hier einfach aus, wie viele Pizzen – entweder runde Pizzen oder ganze Bleche – Ihr machen wollt. Anschließend findet Ihr bereits Empfehlungen in der App für das Gewicht pro Pizza-Teigling sowie das Verhältnis von Mehl zu Wasser. Abhängig von der Raumtemperatur und der gewünschten Teig-Gehzeit passt PizzApp+ sogar die Hefemenge an. Wenn's richtig schnell gehen soll, braucht Ihr logischerweise mehr Hefe.

Soll die neapolitanische Pizza einen fluffigen Rand bekommen, ist das richtige Teigrezept entscheidend. / © nextpit

Anschließend müsst Ihr nur noch die einzelnen Zutaten richtig richtig gut verkneten, den Teig kurzzeitig ruhen lassen und in die gewünschte Anzahl von Portionen aufteilen. Diese einzelnen Bälle lässt Ihr dann die eingetragene Zeit ruhen, und fertig ist die Laube. Achso, und soll die Pizza neapolitanisch-fluffig werden, dann den Teig bitte nicht ausrollen, sondern strecken – und dann so heiß backen wie möglich. Wie das richtig funktioniert, erklärt Euch zum Beispiel der YouTube-Pizzaiolo Vito Iacopelli in diesem Video.

Ladet PizzApp+ aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter

Pixel Search (Android)

Kommen wir jetzt zur App Pizza Pixel Search. Wie der Name verrät, wird hier die Pixel-Suche imitiert, die sich auf allen Pixel-Smartphones findet. Egal, ob Ihr die App übers App-Icon oder übers Widget startet: Die Experience erinnert tatsächlich sehr ans Original-Pixel. Dabei wird halt nicht einfach nur auf die Google-Suche zugegriffen, Ihr könnt auch Apps, Dateien, Web-Vorschläge oder auch Eure Kontakte durchsuchen. Je nach installierter App, könnt Ihr also nach einer Band oder einem Filmtitel direkt in Spotify oder bei Netflix suchen lassen.

Durchsucht Euer Handy nach Dateien, Apps oder Kontakten oder nutzt es direkt als Websuche – oder innerhalb Apps. / © nextpit

Ihr werdet auch bei der Einrichtung danach u.a. gefragt, ob auf die Kontakte zugegriffen werden darf. Das ist allerdings optional und zudem erklärt der Entwickler, dass alle Berechtigungen nur für Suchzwecke verwendet werden. Es werden keine Daten weitergegeben, alles wird auf dem Gerät gespeichert und bei der Deinstallation der App vollständig gelöscht. Apropos Suche: Ihr könnt natürlich auch andere Suchmaschinen als Google bedienen mit dieser App.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

In den Einstellungen stellt Ihr sehr granular an, was wie in der Suche berücksichtigt werden soll. / © nextpit

Ladet Pixel Search aus dem Google Play Store herunter

Wer mag, kann Short Cuts für Apps anlegen, Ihr könnt das Thema auswählen und künftig könnt Ihr auch Apps auf eine Blockliste packen, um sie bei der Suche bewusst auszusparen. All das gibt es kostenlos und ohne Werbung, sodass jeder Android-Fan ohne Pixel-Smartphone sich diese Suche mal anschauen sollte.

Eigentlich, ja eigentlich würdet wir alle total gerne superschlaue Bücher lesen, die uns im Leben weiterbringen. Bücher, die uns achtsamer machen, unsere Ernährung verbessern oder ... oh, TikTok.

Imprint setzt genau hier an, nämlich an unserer extrem kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Dafür zerschnipselt die App Bücher in visuelle Häppchen, die genausogut in eine Instagram-Story oder ein YouTube-Shorts-Video passen würden. Auf diese Weise verwandelt Imprint die Bücher dann in kleine Kurse, durch die Ihr Euch Kapitelweise hindurchklicken könnt – und das Gelernte anschließend in einem Quiz verinnerlicht.

Imprint fragt Eure Smartphone- und Lerngewohnheiten ab und passt sich an Euch an. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Ja (89,99 € pro Jahr, 14,99 € pro Monat) / Konto erforderlich: Ja

Ausprobieren könnt Ihr Imprint für eine Woche lang kostenlos. Die App verspricht, dass Ihr bereits einen echten *tusch* Impact spürt, wenn Ihr an diesen sieben Tagen täglich jeweils 15 Minuten Eurer Zeit investiert habt. Und diese, so die App, findet man immer irgendwie, sei es im Bus, morgens im Bett oder auf dem stillen Örtchen. Die Regelmäßigkeit ist ein so großer Teil des Programms, dass Euch Impact sogar aus dem Kurs herauswirft, wenn Ihr nur einen Tag verpasst.

Die interaktiven Kapitel im Cartoon-Stil vermitteln Inhalte und prüfen anschließend, ob Ihr wirklich aufgepasst habt. Besonders wichtige Slides könnt Ihr auch bookmarken. / © nextpit

Und wie startet Ihr? Ganz einfach: Impact stellt Euch eine Vielzahl von Fragen zu Euren Interessensgebieten und Gewohnheiten, und dann bekommt Ihr eine Reihe von Vorschlägen für Bücher präsentiert. Wählt einen Titel aus, und schon kann's losgehen. Wenn Ihr Gefallen am Konzept gefunden habt, dann kostet Imprint wahlweise 89,99 Euro pro Jahr oder 14,99 Euro pro Monat.

Ladet Imprint aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter

Das war's für diese Woche mit unseren fünf Lieblingsapps aus der nextpit-Redaktion. Welche App ist Euer Favorit? Und haben wir gar eine aktuelle Hype-App vergessen? Schreibt Eure Empfehlungen in die Kommentare!