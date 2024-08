Testet Eure Reflexe mit einem neuen Endlos-Runner-Spiel. Müsst Ihr Euch nach einem anstrengenden Tag entspannen? Beruhigt Euch mit einer entspannenden App. Prüft vor Eurer Reise die Luftqualität, um gesundheitliche Probleme durch Smog zu vermeiden. Außerdem könnt Ihr Eurem Handy mit einem Live-Musik-Hintergrundbild einen neuen Look verpassen.

Wie bei den vorherigen Ausgaben dieser Auswahl haben unsere Redakteure diese Apps und Spiele geprüft und mit einem Daumen hoch bewertet. Wir stellen sicher, dass sie nicht mit Werbung oder lästigen Mikrotransaktionen gefüllt sind. Eine ausführliche Liste kostenloser Apps findet Ihr in unserem Artikel Kostenlose Apps der Woche, der zweimal pro Woche erscheint.

Subway Surfers City (Android)

Wie klingt es, einen Endlos-Runner zu spielen? Ist das die Art von Genre, die Euch anspricht? Wenn ja, dann habt Ihr sicher schon von Subway Surfers gehört, einem der erfolgreichsten Handyspiele aller Zeiten. Das Konzept ist denkbar einfach, aber die Herausforderung liegt im Muskelgedächtnis und in den Reflexen, je tiefer Ihr in das Spiel einsteigt. Jetzt gibt es Subway Surfers City, bei dem die meisten Spielmechaniken des Vorgängers gleich geblieben sind.

Die Grafik wurde jedoch verbessert und die Steuerung ist jetzt viel reaktionsschneller. Auch die neuen Musikstücke im Hintergrund haben mich neugierig gemacht, auch wenn einige vielleicht die älteren Stücke bevorzugen. Ich finde es toll, dass die neuen Missionen dem Spiel eine ganz neue Dimension verleihen, und die neuen Karten sorgen dafür, dass sich das Spiel vertikaler anfühlt als zuvor.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 € bis 99,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Es spielt keine Rolle, ob Ihr neu im Spiel seid oder ein erfahrener Veteran, es ist für so ziemlich jeden zugänglich, der sich für den Titel interessiert. Auch alte Hasen werden ihre Freude an den Herausforderungen haben, die ihnen gestellt werden.

Ladet Subway Surfers City aus dem Google Play Store herunter.

Superliminal (Android & iOS)

Ein Spiel, das es schon seit einem halben Jahrzehnt gibt, ist jetzt auch auf der mobilen Plattform erhältlich. Es ist ein Ego-Shooter, wie Ihr ihn noch nie zuvor gespielt habt - vorausgesetzt, Ihr habt die Steam-Version noch nicht ausprobiert. Es handelt sich um einen surrealen Laufsimulator mit Puzzle-Elementen.

Im Grunde fühlt sich der Titel an wie Christopher Nolan, denn er spielt in Eurem Traum mit verschiedenen Arten von Rätselelementen, Illusionen und unterschiedlichen Perspektiven. Manche Szenen sind auch ohne Stimulanzien atemberaubend!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (7,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Eure Aufgabe? Löst diese Rätsel, indem Ihr über den Tellerrand hinausschaut. Ich glaube, dieses Spiel ist eine gute Möglichkeit, das Querdenken wirklich zu erleben. Auch wenn das Spiel nicht allzu lang ist, lohnt es sich, es auszuprobieren, vor allem, wenn Ihr dieses Wochenende nichts anderes zu tun habt, als auf dem Sofa zu chillen. Denkt daran, dass die Testversion Euch einen Einblick in das Spiel gibt (deshalb ist sie auch kostenlos), so dass das vollständige Spiel den Eintrittspreis wert ist.

Ladet Superliminal aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Calmaria (Android & iOS)

Die Welt ist schon stressig genug, deshalb gibt es immer mehr Achtsamkeits- und Wellness-Apps, die sich durchsetzen. Calmaria ist eine einzigartige App, die Euch eine kurze Pause vom hektischen Alltag gönnt und Euch mit Atemübungen, neuen Themen und erweiterten Statistiken versorgt.

Das Design ist zwar einfach, aber die Funktionalität kommt nicht zu kurz. Alles, was ich tun musste, war, die App zu starten und eine Atemübung durch Antippen auszulösen. Ich mag das subtile haptische Feedback, obwohl es schöner gewesen wäre, wenn man die Länge der Übung im Vergleich zu den verfügbaren Optionen besser hätte anpassen können, da einige von uns vielleicht mehr (oder weniger) Zeit zur Verfügung haben. Hoffentlich wird dieses kleine Manko mit einem zukünftigen Update behoben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Calmaria lässt Euch zur Ruhe kommen, wenn es im Leben mal wieder heiß hergeht. / © nextpit

Wenn Ihr die uralte Übung des Tai Chi aus dem Osten praktiziert, passt diese App perfekt dazu. Es sieht so aus, als wüssten unsere Vorfahren schon lange über Achtsamkeit Bescheid, bevor wir uns mit Metriken und Messwerten verzettelt haben.

Im Grunde genommen hilft Calmaria Euch dabei, den richtigen Weg zu finden, um zur Ruhe zu kommen. Es ist eine Oase der Ruhe, die ohne den Schnickschnack anderer, komplexerer Achtsamkeits-Apps auskommt. Diejenigen, die sich mehr davon versprechen, werden sicherlich enttäuscht sein, aber für Einfaltspinsel wie mich ist es eine tolle Sache.

Ladet Calmaria aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Musik Live Wallpaper (Android)

Ihr liebt es, Musik zu hören? Könnt Ihr nicht genug davon bekommen, Musik auf Eurem Smartphone zu hören? Dann haben wir hier eine App, die Eure Musikwiedergabe aufpeppen könnte. Music Live Wallpaper funktioniert, wie beabsichtigt. Es ändert das Hintergrundbild Eures Smartphones basierend auf dem gerade gespielten Musiktitel.

Spotify und YouTube Premium sind die beiden Standard-Apps, aus denen Ihr wählen könnt, und das ist auch gut so. Schließlich sind diese beiden Apps unsere Standard-Apps, wenn es um die Musikwiedergabe auf unseren Geräten geht. Wenn Ihr eine andere App eines Drittanbieters habt, um Eure Lieblingsmusik abzuspielen, könnt Ihr sie natürlich auch dem Music Live Wallpaper zuweisen. Bedenkt aber, dass Ihr den Zugriff auf die App für verschiedene Segmente freigeben müsst, damit sie gut funktioniert.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Keine

Wenn Ihr das nächste Mal Musik auf Eurem Android-Smartphone abspielt, könnt Ihr Euch über verschiedene Hintergrundbilder freuen. / © nextpit

Solange sich der Musiktitel ändert, ändert sich auch das Hintergrundbild entsprechend, um den Titel oder das Albumcover des Liedes wiederzugeben. So wisst ihr auf einen Blick, welcher Song gerade gespielt wird, anstatt die Musik-App aufzurufen.

Ihr könnt aus verschiedenen Stilen wählen (die natürlich alle Geld kosten), darunter Stil Null, Stil Eins mit einer anpassbaren Form und Stil Zwei mit einem Doppelbild (eines im Vordergrund und eine sehr unscharfe Version im Hintergrund), wenn ihr etwas mehr als nur die Standardoption wollt.

Ladet Music Live Wallpaper aus dem Google Play Store herunter.

IQAir AirVisual (Android & iOS)

In dem Tempo, in dem wir unseren Planeten zerstören, wird saubere Luft langsam aber sicher immer seltener. Die rasante Verstädterung hat dazu geführt, dass viele Menschen vom Land in die Städte gezogen sind, und wenn die Städte zu Megastädten werden, könnt Ihr sicher sein, dass die Umwelt unter der Last der Verschmutzung weiter einknickt. Für diejenigen, die schon lange gerne im Freien laufen und sich außerhalb eines Fitnessstudios körperlich betätigen, spielt die Luftqualität eine wichtige Rolle für die eigene Gesundheit.

Ich glaube, dass das Laufen durch die Straßen einer Stadt mir die Augen für Dinge öffnet, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Allerdings mache ich mir angesichts des immer häufiger auftretenden Smogs Gedanken über den langfristigen Zustand meiner Lungen.

Würde ich am Ende Lungenkrebs bekommen, nur weil die Emissionen höher als normal sind? Hier kommt IQAir ins Spiel, das mehr als eine halbe Million Orte abdeckt, basierend auf einem globalen Netzwerk von staatlichen Messstationen und IQAirs eigenen, validierten Sensoren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ist es ein guter Tag, um joggen zu gehen? Warum findet Ihr nicht erst die Luftqualität heraus, bevor Ihr Euch die Schuhe schnürt? / © nextpit

Wer unter Allergien, Asthma und anderen empfindlichen Krankheiten leidet, sollte sich diese App einmal ansehen. Es ist kostenlos, die Benutzeroberfläche ist leicht zu verstehen, und Outdoor-Fans werden davon direkt profitieren. Es scheint allerdings Gebiete auf der Welt zu geben, in denen die nahegelegene Station ungenaue Daten liefert, ohne dass man bestimmte Stationen herausfiltern kann.

Trotzdem gefällt mir der globale Charakter dieser App, die perfekt für alle ist, die häufig unterwegs sind. Sie hilft Euch dabei, herauszufinden, ob Ihr drinnen trainieren oder auf den Bürgersteig gehen solltet.

Ladet IQAir AirVisual aus dem Google App Store und dem Apple Play Store herunter.

Das war's erst einmal! Wir hoffen, dass Ihr mit diesen Apps und Spielen gut über das Wochenende kommt. Wir wünschen Euch viel Spaß mit diesen Empfehlungen und freuen uns, wenn Ihr nächste Woche wieder fünf neue Apps und Spiele entdeckt!